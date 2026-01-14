Nipah Virus: নদিয়ায় বেড়াতে গিয়ে একটি লজে কয়েকদিন ছিলেন ওই নার্স, সেখানেই...

Nipah Virus: নদিয়ায় বেড়াতে গিয়ে একটি লজে কয়েকদিন ছিলেন ওই নার্স, সেখানেই...
Nipah Virus in Bengal: কাটোয়ার নার্স নিপা আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষজনের উপরে নজর রাখা হচ্ছে। যে হাসপাতালে তিনি ভর্তি সেখানেও নেওয়া হয়েছে কড়া সতর্কতা
দেখা হচ্ছে ট্রাভেল রুটম্যাপ
শিবনিবাস
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর,পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার বাসিন্দা ওই নার্স গত ১৪ ডিসেম্বর নদিয়ায় কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের শিবনিবাসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানকার একটি লজে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে সংক্রমণ কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যে তিনি কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁর 'রুট ম্যাপ'ঠিক কী ছিল—সেই নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ।-অয়ন শর্মা
লজের কর্মীরা আইসোলেশনে
নমুনা নেগেটিভ
এদিকে, ওই নার্স এখন বারাসাতের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। ওই হাসপাতালের নার্সিং স্টাফদের যাদের একই ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল,তাদের নমুনা পাঠানো হয়েছিল,আর টি পি সি আর টেস্ট এর জন্য। একজন রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার-সহ ২২ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল। যাদের প্রত্যেকেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে পুণে থেকে। প্রত্যেকের রিপোর্টই নেগেটিভ। -অয়ন শর্মা
কন্ট্য়াক্ট ট্রেসিং
নিপা বা করোনাসংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রধান কাজই হল কন্ট্য়াক্ট ট্রেসিং। কটোয়ার যে নার্স নিপা আক্রান্ত তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ২ জানুয়ারি কাটোয়ার এক চিকিৎসককে দেখিয়েছিল ওই নার্স। -অয়ন শর্মা
চিকিত্সকের বক্তব্য
সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত নামে ওই চিকিত্সক জানান, ওই তরুণী জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওর মধ্যে আমি অস্বাভাবিক চোখে পড়েনি। জ্বর,গা ব্যথা বা অন্যকিছু অস্বাভাবিক উপসর্গ ছিল না। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসে। কাটোয়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা অবস্থা অবনতি দেখে তরুণীকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তরুণীর অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তরুণীকে বারাসাত নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে পরীক্ষা করে জানা যায় তরুণী নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত। নিপা ভাইরাসের যে উপসর্গ তার কিছুই ওই তরুণীর মধ্যে ছিল না। -সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী
