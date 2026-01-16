Nipah outbreak in Bengal: নিপা আউটব্রেক? এবার কোমর বেঁধে বাদুড়ের খোঁজে রাজ্য, চালু কোয়ারেন্টিনও! কোথায়? বাদুড়ের মূত্র-রক্তেই রহস্য...

Nipah outbreak in Bengal: নিপা আউটব্রেক? এবার কোমর বেঁধে বাদুড়ের খোঁজে রাজ্য, চালু কোয়ারেন্টিনও! কোথায়? বাদুড়ের মূত্র-রক্তেই রহস্য...
Nipah Virus Outbreak in West Bengal: 'হোম কোয়ারান্টিনে' চলে গিয়েছেন ১০০ বঙ্গবাসী। বাংলায় থাবা ফেলেছে নিপা ভাইরাস। অন্তত ৩ জন পজিটিভ বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে দুই নার্স নিপা পজিটিভ বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।
বাদুড় গোনা
নদীয়া থেকে শুরু
বন দফতরের মতে, এই সমীক্ষাটি নদীয়া জেলা থেকে শুরু হবে, কারণ প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে, সংক্রমণের সূত্রপাত এই অঞ্চল থেকে হয়ে থাকতে পারে। স্বাস্থ্য দফতরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নিপা ভাইরাস সাধারণত বাদুড় থেকেই ছড়ায়, সেই কারণেই বাদুড়দের উপরই এই সমীক্ষা চালানো হবে। নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রধান বাহক বাদুড়, তাই তাদের গতিবিধি এবং সংক্রমণের হার পরীক্ষা করা জরুরি।
১০০ জন নিভৃতবাসে
বাদুড়ের রক্ত-মূত্র নমুনা
বন দফতরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, একটি বিশেষ কমিটি বাদুড় সমীক্ষার এই পুরো গবেষণা-কাজটি পরিচালনা করবে। কারণ তাঁদের কাছে এই ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তথা নিজস্ব কারিগরি দক্ষতা নেই। তারা ঝুঁকি আছে এমন, এলাকাগুলি থেকে বাদুড়ের রক্ত ও মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করবে এবং সেই নমুনাগুলি কালচার করার জন্য পাঠানো হবে। তিনি যোগ করেন, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার রিপোর্ট হাতে চলে এলে সংক্রমণের উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হবে। তখন বিশেষজ্ঞ কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে, অন্যান্য জেলাতেও এই ধরনের সমীক্ষা চালানো হবে কি না।
৩০ জনের উপর কড়া নজরদারি
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের উপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। অন্য দিকে, আক্রান্ত দুই নার্সের অবস্থা এখনও অত্যন্ত সংকটজনক। তাঁদের মধ্যে একজন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা, অন্য জন পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের বাসিন্দা। দুই রোগীর অবস্থাই বর্তমানে আশঙ্কাজনক।
'কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং' রহস্য
'কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং' বা সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খোঁজ চলছে। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত মহিলা নার্স গত ১৫ এবং ১৭ ডিসেম্বর নদীয়ায় একটি পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি শান্তিনিকেতন-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় যান। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁকে দক্ষিণবঙ্গের একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। অন্ যদিকে, পুরুষ নার্সটি ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর হাসপাতালে ওই মহিলা নার্সের সঙ্গেই নাইট ডিউটিতে ছিলেন। মনে করা হচ্ছে, নদীয়ার সফর থেকে ফিরেই মহিলা নার্স আক্রান্ত হন এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে তাঁর সহকর্মী (পুরুষ নার্স) তাঁর সংস্পর্শে আসায় তিনিও সংক্রমিত হন।
সংক্রমণের সূত্রপাত
