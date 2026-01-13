Nipah Virus: বাংলায় ভয়ংকর নিপাকে রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য জয়েন্ট রেসপন্স টিম! কোন মাংস এখন একদমই খাবেন না? কী বলছে বিশেষজ্ঞদের গাইডলাইন...

Nipah Virus: বাংলায় ভয়ংকর নিপাকে রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য জয়েন্ট রেসপন্স টিম! কোন মাংস এখন একদমই খাবেন না? কী বলছে বিশেষজ্ঞদের গাইডলাইন...
Nipah Virus in West bengal : ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে রোগী কোমায়! ভয়ংকর এই ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকল হয়ে পড়ে। মৃত্যুহার সর্বোচ্চ...
নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষাগার সহায়তা জোরদার করা হয়েছে। তার নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
কেন্দ্র সরকার পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে এবং প্রয়োজনে আরও সহায়তা প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের জয়েন্ট আউটব্রেক টিমে রয়েছেন- অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড পাবলিক হাইজিন কলকাতা, পুনে এনআইভি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমোলজি চেন্নাই, কল্যাণী এইমস, ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ , মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর আধিকারিকরা।
