Nipah Virus: বাংলায় ভয়ংকর নিপাকে রুখতে কেন্দ্র-রাজ্য জয়েন্ট রেসপন্স টিম! কোন মাংস এখন একদমই খাবেন না? কী বলছে বিশেষজ্ঞদের গাইডলাইন...

Nipah Virus in West bengal : ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে রোগী কোমায়! ভয়ংকর এই ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকল হয়ে পড়ে। মৃত্যুহার সর্বোচ্চ...  

| Jan 13, 2026, 12:41 PM IST
1/11

বাংলায় ভয়ংকর নিপার থাবা...

অয়ন শর্মা: রাজ্যে ভয়ংকর নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের ভ্রুকূটি। ইতিমধ্যেই বারাসতের ২ জন নার্স নিপা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়েছেন বলে খবর। আর তারপরই ছড়িয়েছে আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে নিপা ভাইরাসের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে জারি করা হয়েছে বিবৃতি।  

2/11

বাংলায় ভয়ংকর নিপার থাবা...

নিপা ভাইরাসের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তরফে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে। আইসিএমআর–ভিআরডিএলল্যাবে ও এইমস কল্যাণীতে দুটি সন্দেহভাজন নিপা ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হওয়ার পরই এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।  

3/11

বাংলায় ভয়ংকর নিপার থাবা...

নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষাগার সহায়তা জোরদার করা হয়েছে। তার নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।  

4/11

বাংলায় ভয়ংকর নিপার থাবা...

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন । কেন্দ্র ও রাজ্য যাতে একজোট হয়ে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে।   

5/11

বাংলায় ভয়ংকর নিপার থাবা...

পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং কার্যকরভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জাতীয় যৌথ আউটব্রেক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। এই টিমে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরাও যেমন থাকবেন, তেমনই থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আধিকারিকরাও।  

6/11

বাংলায় ভয়ংকর নিপার থাবা...

কেন্দ্র সরকার পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে এবং প্রয়োজনে আরও সহায়তা প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের জয়েন্ট আউটব্রেক টিমে রয়েছেন- অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড পাবলিক হাইজিন কলকাতা, পুনে এনআইভি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমোলজি চেন্নাই, কল্যাণী এইমস, ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ , মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর আধিকারিকরা।  

7/11

নিপার সংক্রমণ রুখতে গাইডলাইনস...

যদি নিপা আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যে বেড়ে যায় সে ক্ষেত্রে চিকিৎসার ধাপ কী হবে, কীভাবে পরিচর্যা করা হবে রোগীদের, সেই নিয়ে আজই একটি ডিটেলস গাইডলাইন বা SOP জারি করা হতে পারে। এই গাইডলাইন রাজ্যের প্রত্যেকটি হাসপাতালকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে খবর।  

8/11

নিপার সংক্রমণ রুখতে গাইডলাইনস...

প্রসঙ্গত, নিপা ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে এখনও নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ভয়ংকর এই ভাইরাসে সংক্রামিত হলে রোগী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারেন।   

9/11

নিপার সংক্রমণ রুখতে গাইডলাইনস...

ভয়ংকর এই ভাইরাসের সংক্রমণে শ্বাসযন্ত্র কাজ করা প্রায় বন্ধ করে দেয়। আস্তে আস্তে মস্তিষ্ক বিকল হয়ে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ভয়ংকর এই ভাইরাসে মৃত্যুহার ৪০ থেকে ৭৫ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনও ভ্যাকসিন নেই , নির্দিষ্ট কোনও ওষুধও নেই।   

10/11

নিপার সংক্রমণ রুখতে গাইডলাইনস...

নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষজ্ঞরা শুয়োরের মাংস খেতে বারণ করছেন। যদিও শুয়োর নিপা ভাইরাসের বাহক নয়। নিপার বাহক বাদুড়। কিন্তু সংক্রামিত শুয়োরের মাংস বা সংক্রামিত খামারের শুয়োরের  মাংস থেকে মানব শরীরে ঢুকতে পারে ভাইরাস।  

11/11

নিপার সংক্রমণ রুখতে গাইডলাইনস...

একইসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা যে কোনও ফল ভালো করে ধুয়ে খেতে বলছেন। কারণ, সংক্রামিত প্রাণী যেমন কুকুর, বিড়াল, ছাগল, শুয়োর, বাদুড়ের শরীর নিঃসৃত যে কোনও তরলের (লালারস) সংস্পর্শে এলে ছড়াতে পারে ভাইরাস।  N-95 মাস্ক ব্যবহার করার কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা। 

