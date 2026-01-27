English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nipah virus outbreak in India: বাংলার আউটব্রেকে বিশ্ব জুড়ে আতঙ্ক, এশিয়ায় ফিরছে অতিমারির কড়াকড়ি! শূন্য চিকিত্‍সার ভাইরাসে কোয়ারেনটাইনে অগুনতি...

Nipah Virus outbreak through Asia: গোটা বিশ্ব যখন অতিমারির স্মৃতি কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল, ঠিক তখনই এশিয়াজুড়ে নতুন করে ত্রাস সৃষ্টি করছে এক প্রাণঘাতী ভাইরাস—'নিপা'। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পাঁচজন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়ার পর, এশিয়ার একাধিক দেশ তাদের বিমানবন্দরে কোভিড আমলের মতো কড়া বিধিনিষেধ ফিরিয়ে এনেছে। কোনও প্রতিষেধক বা নির্দিষ্ট চিকিৎসা না থাকায় এই ভাইরাস এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।  

| Jan 27, 2026, 07:52 PM IST
নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব

ভারতের নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে থাইল্যান্ড ও নেপালে ভারত থেকে আসা বিমান যাত্রীদের ওপর কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। থাইল্যান্ডের সুবর্ণভূমি ও ডন মুয়াং বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা যাত্রীদের বিশেষ থার্মাল স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।  

বর্তমানে পরিস্থিতি কী? (তথ্য যাচাই)

মিডিয়া রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় ৫ জন আক্রান্ত এবং ১০০ জনের কোয়ারেন্টাইনের খবর দেওয়া হলেও, আজ ২৭ জানুয়ারি বিকেলে ভারত সরকারের 'প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো' (PIB) এবং NCDC এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছে যে, গত ডিসেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২ জনের দেহে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া গেছে। ১৯৩ জন সন্দেহভাজন বা সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা হলেও তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্সদের মধ্যে এই সংক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ থেকেই গেছে।  

কেন নিপা ভাইরাস এত বিপজ্জনক?

ডঃ দীপ নারায়ণ মুখার্জির মতে, নিপাহ একটি অত্যন্ত মারণাত্মক RNA ভাইরাস। এর ভয়াবহতার প্রধান কারণগুলো হলো:  

নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর বর্তমানে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে। সন্দেহভাজন রোগীদের দ্রুত আইসোলেশনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য N95 মাস্ক, গ্লাভস এবং সম্পূর্ণ পিপিই (PPE) কিট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।  

নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব

বিনিয়োগকারী বা সাধারণ পর্যটকদের জন্য বর্তমানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তবে আক্রান্ত এলাকাগুলোতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষজ্ঞ ডঃ অরোরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ এই ভাইরাসের জন্য সংবেদনশীল এলাকা হওয়ায় কাঁচা ফল খাওয়ার আগে তা ভালো করে ধুয়ে নেওয়া এবং বাদুড়ে খাওয়া ফল এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি: উৎস হাসপাতাল?

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের একটি হাসপাতালে পাঁচজন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণের সূত্রপাত হয় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা নার্সের মাধ্যমে। এরপর ওই হাসপাতালেই কর্মরত একজন ডাক্তার, আরও একজন নার্স এবং এক কর্মীর শরীরেও এই ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে।  

নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব

স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে একজন নার্সের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং তিনি বর্তমানে কোমায় রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা এক রোগীর চিকিৎসা করার সময় ওই নার্স সংক্রমিত হন। দুর্ভাগ্যবশত, নিপাহ পরীক্ষা করার আগেই সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। বর্তমানে ওই হাসপাতালের প্রায় ১০০ জন কর্মীকে কড়া নজরদারিতে বা কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।  

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা

থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা যাত্রীদের জন্য বিশেষ থার্মাল স্ক্রিনিং চালু করেছে। বিশেষ করে ফুকেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিচ্ছন্নতা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যাত্রীদের হাতে 'হেলথ বেওয়্যার কার্ড' দেওয়া হচ্ছে, যাতে অসুস্থ বোধ করলে কী করতে হবে তার নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া থাইল্যান্ডের গুহা এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোতেও বন্যপ্রাণী থেকে সংক্রমণ রুখতে বিশেষ স্ক্রিনিং শুরু হয়েছে।  

নেপাল: আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা

নেপাল সরকার কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ভারতের সাথে থাকা স্থল সীমান্তগুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। কোনো যাত্রীর শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা বা উপসর্গ দেখা দিলে তাদের সরাসরি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাইওয়ান আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা

তাইওয়ান সরকার নিপা ভাইরাসকে তাদের আইনের সর্বোচ্চ স্তরের (ক্যাটাগরি ৫) সংক্রামক ব্যাধি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। এছাড়া কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তারা ট্রাভেল অ্যালার্ট জারি রেখেছে।  

নিপা ভাইরাস কী এবং কেন এটি এত বিপজ্জনক?

নিপা একটি 'জুনোটিক' ভাইরাস, অর্থাৎ এটি প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে আসে। ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ায় প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতে, এর বিপজ্জনক হওয়ার কারণগুলো হলো

উচ্চ মৃত্যুহার

এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা ৪০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত।  

মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে আঘাত:

এটি মূলত মানুষের শ্বাসযন্ত্র বিকল করে দেয় এবং মস্তিষ্কে মারাত্মক প্রদাহ (Encephalitis) তৈরি করে।

মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে আঘাত:

নিপার কোনো টিকা বা সুনির্দিষ্ট অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ নেই। চিকিৎসকরা কেবল উপসর্গের উপশম ঘটানোর চেষ্টা করেন।

সংক্রমণের মাধ্যম: কী ভাবে ছড়ায়?

এই ভাইরাসের প্রধান বাহক হলো 'ফ্রুট ব্যাট' বা ফলখেকো বাদুড়। সংক্রমণ মূলত তিনটি উপায়ে ছড়ায়:  

প্রাণী থেকে মানুষ:

বাদুড়ের লালা বা মূত্র লেগে থাকা ফল (যেমন খেজুরের রস) খেলে মানুষ আক্রান্ত হয়। এছাড়া আক্রান্ত শূকরের সংস্পর্শ থেকেও এটি ছড়াতে পারে।  

মানুষ থেকে মানুষ:

আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক তরল, থুতু বা শ্বাসকষ্টের মাধ্যমে নির্গত জলকণার সংস্পর্শে অন্য কেউ আসলে সে সংক্রমিত হতে পারে।  

হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ

নিপার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আক্রান্ত রোগীর সেবা করতে গিয়ে ডাক্তার ও নার্সরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন।  

লক্ষণসমূহ: কী দেখে চিনবেন?

সংক্রমণের ৪ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সাধারণত লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাথমিক লক্ষণ: তীব্র জ্বর, মাথাব্যথা, গলা ব্যথা, বমি ভাব এবং পেশিতে ব্যথা। মারাত্মক লক্ষণ: ঝিমুনি, মানসিক বিভ্রান্তি, কথা বলতে সমস্যা, খিঁচুনি এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে রোগী খুব দ্রুত কোমায় চলে যান।

এখনও পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে এই ভাইরাসের কোনো সংক্রমণ দেখা যায়নি। আমেরিকার সিডিসি (CDC) জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে কিন্তু এখনও কোনো ট্রাভেল অ্যাডভাইজরি জারি করেনি। বিশ্বজুড়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এর মধ্যে ৪০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সতর্কতাই একমাত্র পথ

গাছ থেকে সরাসরি পেড়ে আনা আধা-খাওয়া ফল খাবেন না।  

সতর্কতাই একমাত্র পথ

খেজুরের কাঁচা রস খাওয়া এড়িয়ে চলুন।  

সতর্কতাই একমাত্র পথ

সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখুন।  

কোনো ব্যক্তির তীব্র শ্বাসকষ্ট বা মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দিলে তাকে দ্রুত আইসোলেশনে রাখুন।

পরিশেষে, নিপা ভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাব আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতির সাথে আমাদের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কতটা জরুরি। যদিও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি, তবে আন্তর্জাতিক মহলের এই দ্রুত পদক্ষেপ বড় ধরনের মহামারি রুখতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।  

