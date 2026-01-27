Nipah virus outbreak in India: বাংলার আউটব্রেকে বিশ্ব জুড়ে আতঙ্ক, এশিয়ায় ফিরছে অতিমারির কড়াকড়ি! শূন্য চিকিত্সার ভাইরাসে কোয়ারেনটাইনে অগুনতি...
Nipah Virus outbreak through Asia: গোটা বিশ্ব যখন অতিমারির স্মৃতি কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল, ঠিক তখনই এশিয়াজুড়ে নতুন করে ত্রাস সৃষ্টি করছে এক প্রাণঘাতী ভাইরাস—'নিপা'। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পাঁচজন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত হওয়ার পর, এশিয়ার একাধিক দেশ তাদের বিমানবন্দরে কোভিড আমলের মতো কড়া বিধিনিষেধ ফিরিয়ে এনেছে। কোনও প্রতিষেধক বা নির্দিষ্ট চিকিৎসা না থাকায় এই ভাইরাস এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব
বর্তমানে পরিস্থিতি কী? (তথ্য যাচাই)
মিডিয়া রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতায় ৫ জন আক্রান্ত এবং ১০০ জনের কোয়ারেন্টাইনের খবর দেওয়া হলেও, আজ ২৭ জানুয়ারি বিকেলে ভারত সরকারের 'প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো' (PIB) এবং NCDC এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছে যে, গত ডিসেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২ জনের দেহে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া গেছে। ১৯৩ জন সন্দেহভাজন বা সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা হলেও তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্সদের মধ্যে এই সংক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ থেকেই গেছে।
কেন নিপা ভাইরাস এত বিপজ্জনক?
নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব
নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব
বিনিয়োগকারী বা সাধারণ পর্যটকদের জন্য বর্তমানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তবে আক্রান্ত এলাকাগুলোতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষজ্ঞ ডঃ অরোরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ এই ভাইরাসের জন্য সংবেদনশীল এলাকা হওয়ায় কাঁচা ফল খাওয়ার আগে তা ভালো করে ধুয়ে নেওয়া এবং বাদুড়ে খাওয়া ফল এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি: উৎস হাসপাতাল?
নিপা ভাইরাসের প্রার্দুভাব
স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে একজন নার্সের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং তিনি বর্তমানে কোমায় রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা এক রোগীর চিকিৎসা করার সময় ওই নার্স সংক্রমিত হন। দুর্ভাগ্যবশত, নিপাহ পরীক্ষা করার আগেই সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। বর্তমানে ওই হাসপাতালের প্রায় ১০০ জন কর্মীকে কড়া নজরদারিতে বা কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা
থাইল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা যাত্রীদের জন্য বিশেষ থার্মাল স্ক্রিনিং চালু করেছে। বিশেষ করে ফুকেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিচ্ছন্নতা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যাত্রীদের হাতে 'হেলথ বেওয়্যার কার্ড' দেওয়া হচ্ছে, যাতে অসুস্থ বোধ করলে কী করতে হবে তার নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া থাইল্যান্ডের গুহা এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোতেও বন্যপ্রাণী থেকে সংক্রমণ রুখতে বিশেষ স্ক্রিনিং শুরু হয়েছে।
নেপাল: আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা
তাইওয়ান আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা
নিপা ভাইরাস কী এবং কেন এটি এত বিপজ্জনক?
মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে আঘাত:
মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে আঘাত:
সংক্রমণের মাধ্যম: কী ভাবে ছড়ায়?
প্রাণী থেকে মানুষ:
মানুষ থেকে মানুষ:
হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ
লক্ষণসমূহ: কী দেখে চিনবেন?
