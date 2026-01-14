English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Nipah Virus: বাংলায় বাড়ছে সন্দেহভাজন নিপা আক্রান্ত! কোন কোন খাবারে ছড়াতে পারে মারণ ভাইরাস? চিকিৎসায় দেওয়া হচ্ছে কোভিড-ড্রাগ Remdesivir...

Nipah Virus: বাংলায় বাড়ছে সন্দেহভাজন নিপা আক্রান্ত! কোন কোন খাবারে ছড়াতে পারে 'মারণ' ভাইরাস? চিকিৎসায় দেওয়া হচ্ছে কোভিড-ড্রাগ Remdesivir...

Foods That Spread Nipah: নিপা সংক্রমণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। দেওয়া হয় সহায়ক চিকিৎসা। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন কোন খাবার থেকে ছড়াতে পারে নিপা ভাইরাস? 

| Jan 14, 2026, 12:57 PM IST
1/12

নিপা হতে সাবধান...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আতঙ্কের নাম নিপা! বাংলায় ১৯ বছর পর ফের ফিরে এসেছে নিপা ভাইরাস। সন্দেহভাজন নিপা আক্রান্তের খোঁজ পাওয়ার পরই তাই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ছড়িয়েছে আতঙ্ক, উদ্বেগ। 

2/12

নিপার সংক্রমণ হতে কীভাবে বাঁচবেন?

এই পরিস্থিতিতে ভয়ংকর মারণ নিপার হাত থেকে বাঁচতে কী কী করণীয়, সেই বিষয়ে একাধিক গাইডলাইন জারি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। নিপার বাহক মূলত বাদুড়। বাদুড় থেকে নিপা ছড়ায়।

3/12

কোন কোন খাবার থেকে ছড়াতে পারে নিপা ভাইরাস?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন কোন খাবার থেকে ছড়াতে পারে নিপা ভাইরাস? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিপায় সংক্রামিত বাদুড় কোনও খাবারে মুখ দিলে আর সেই দূষিত খাবার খেলেই বিপদ হতে পারে। 

4/12

নিপার সংক্রমণ হতে কীভাবে বাঁচবেন?

সবার আগে ও সবার প্রথমে সতর্ক হোন খেজুরের রসের বিষয়ে। শীতকাল মানেই খেজুরের রস! আর সেখানেই লুকিয়ে বিপদ। নিপার সংক্রমণ যখন ছড়াচ্ছে, তখন এই সময় খেজুরের রস থেকে দূরে থাকুন। 

5/12

কোন কোন খাবার থেকে ছড়াতে পারে নিপা ভাইরাস?

খেজুরের রসের বদলে গুড় খান। কারণ খেজুরের রস অনেক বেশি তাপমাত্রায় গরম করে গুড় বানানো হয়। ফলে তাপে নষ্ট হয়ে যায় ভাইরাস। তাই গুড় খাওয়া নিশ্চিন্তের। 

6/12

নিপার সংক্রমণ হতে কীভাবে বাঁচবেন?

যে কোনও ফল খুব সাবধানে খান। ভালো করে ধুয়ে খান। বাদুড় ফলে কামড় দেয়। ফলে সেই কামড়ের সঙ্গে সংক্রামিত বাদুড় থেকে ফলে প্রবেশ করতে পারে নিপা ভাইরাস। তাই ফল খাওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে। 

7/12

কোন কোন খাবার থেকে ছড়াতে পারে নিপা ভাইরাস?

কামড়ের দাগ রয়েছে, এমন ফল খাওয়া একদম চলবে না। কোনও ফল কাটার পর যদি ভিতরে কোনও পচা অংশ দেখা যায়, তাহলেও গোটা ফলটা ফেলে দিতে হবে।

8/12

নিপার সংক্রমণ হতে কীভাবে বাঁচবেন?

শূকরের মাংস এই সময় না খাওয়াই ভালো। কারণ একদিকে সংক্রামিত পশুর মাংস, আরেকদিকে সংক্রামিত খামারের পশুর মাংস, দুই থেকেই সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা। 

9/12

কোন কোন খাবার থেকে ছড়াতে পারে নিপা ভাইরাস?

ফলের পাশাপাশি সবজিতেও কামড়ের দাগ থাকলে খাবেন না। ভাল করে ধুয়ে শাক-সবজি খেতে হবে। যে কোনও মাংস ভালো করে সুসিদ্ধ করে খেতে হবে।  আর খাবার আগে ভালো করে হাত ধোওয়া মাস্ট। মাস্কও পরতে হবে।

10/12

নিপার সংক্রমণ হতে কীভাবে বাঁচবেন?

এখনও পর্যন্ত নিপা সংক্রমণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। চিকিৎসা মূলত শ্বাসযন্ত্র ও মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সহায়ক সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। জানা যাচ্ছে, বাংলায় নিপায় আক্রান্ত সন্দেহভাজন ২ নার্সের চিকিৎসায় কোভিডের সময়কার ওষুধ Remdesivir দেওয়া হয়েছে।

11/12

ভয়ংকর 'মারণ' ভাইরাস নিপা...

নিপা সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রথমে মৃদু উপসর্গ থাকলেও, তা সরাসরি শ্বাসযন্ত্র ও মস্তিষ্কের নিউরোলজিক্যাল সিস্টেমকে আঘাত করে। ফলে মস্তিষ্ক বিকল হয়ে রোগী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারে। মৃত্য়ুহার ৪৫ থেকে ৭৫ শতাংশ।

12/12

ভয়ংকর 'মারণ' ভাইরাস নিপা...

ইতিমধ্যেই নিপা মোকাবিলায় কেন্দ্র-রাজ্য একসঙ্গে তৈরি করা হয়েছে আউটব্রেক রেসপন্স টিম। হাসপাতালে হাসপাতালে সতর্ক করা হয়েছে। বেলেঘাটা আইডি-তে তৈরি করা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। এমনকি তৈরি ইমার্জেন্সি বেডও।

