English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Nitish Kumar: জাস্ট জিতেই ছাড়তে হচ্ছে সাধের কুর্সি, মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন নীতীশ...এবার...

Nitish Kumar: জাস্ট জিতেই ছাড়তে হচ্ছে সাধের কুর্সি, মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন নীতীশ...এবার...

Nitish Kumar's Son Nishant Kumar Joins Active Politics: বিহারের রাজনীতিতে এক বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমারের সক্রিয় রাজনীতিতে অভিষেক এবং নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজ্যসভায় যাওয়ার জল্পনা তুঙ্গে। চেনেন নীতীশ কুমারের ছেলেকে? 

| Mar 04, 2026, 07:11 PM IST
1/8

নীতীশ কুমারের পদত্যাগ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নীতীশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন, এই খবরেই সরগরম রাজনৈতিক মহল। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার তিনি রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেবেন। 

2/8

নীতীশ কুমারের পদত্যাগ?

রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আর রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ পদে থাকবেন এমনটাই সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, আগামী ১৬ মার্চ বিহারের পাঁচটি রাজ্যসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। তাহলে নীতীশ যুগের অবসানে কে হবেন বিহারের আগামী মুখ্যমন্ত্রী? তা নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে। 

3/8

নীতীশপুত্র নিশান্ত

তাত্‍পর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ (JD-U) প্রধান নীতীশ কুমারের একমাত্র পুত্র নিশান্ত কুমার অবশেষে সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখছেন। মঙ্গলবার নীতীশ ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রবণ কুমার এই খবর নিশ্চিত করেছেন। জেডিইউ-এর পক্ষ থেকে আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।

4/8

নীতীশপুত্র নিশান্ত

তাহলে কি নীতীশের পরে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন নিশান্ত? পরিবারতন্ত্রের চিরকালীন বিরোধী নীতীশ কুমারের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত রাজনৈতিক মহল। কিছুদিন আগেই অমিত শাহ এসেছিলেন বাংলায় পরিবর্তন যাত্রায়। সেই মঞ্চ থেকেই বাংলায় পিসি-ভাইপো সমীকরণ তুলে পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা শোনা গিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায়। এরই মাঝে বিহারে বিজেপি শাসিত সরকারেই পরিবারতন্ত্রের ছায়া!

5/8

নীতীশপুত্র নিশান্ত

২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর থেকেই জেডিইউ কর্মীদের মধ্যে নিশান্তকে রাজনীতিতে আনার দাবি জোরাল হচ্ছিল। বিহারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী অশোক চৌধুরী নিশান্তকে নীতীশ কুমারের ‘ফটো কপি’ বলেও অভিহিত করেন। অন্যদিকে, জোটসঙ্গী বিজেপি-ও নিশান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

6/8

নীতীশপুত্র নিশান্ত

নিশান্ত কুমারকে দলে কোনো বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে নাকি তাঁকেও রাজ্যসভায় পাঠানো হবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে নিশান্তের রাজনীতিতে আসা জেডিইউ শিবিরের জন্য এটি একটি বড় ‘উপহার’ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নীতীশ কুমারের এই সরে দাঁড়ানো এবং পুত্রের উত্থান বিহারের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে।

7/8

কে এই নিশান্ত কুমার?

১৯৭৫ সালের ২০ জুলাই জন্ম নেওয়া নিশান্ত কুমার বিআইটি মেসরা থেকে পাশ করা একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। এতকাল তিনি লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করতেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁর গভীর টান ছিল। 

8/8

কে এই নিশান্ত কুমার?

হলফনামা অনুযায়ী, বর্তমানে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩.৬১ কোটি টাকা, যার বড় অংশই তিনি তাঁর মা প্রয়াত মঞ্জু কুমারী সিনহার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Mojtaba Khamenei Property: সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, বিদেশে ভিলা! আলি খামেনির উত্তরসূরি মোজতবা খামেনি কত কোটির মালিক...

পরবর্তী অ্যালবাম

Mojtaba Khamenei Property: সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, বিদেশে ভিলা! আলি খামেনির উত্তরসূরি মোজতবা খামেনি কত কোটির মালিক...

Mojtaba Khamenei Property: সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, বিদেশে ভিলা! আলি খামেনির উত্তরসূরি মোজতবা খামেনি কত কোটির মালিক...

Mojtaba Khamenei Property: সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট, বিদেশে ভিলা! আলি খামেনির উত্তরসূরি মোজতবা খামেনি কত কোটির মালিক... 7
Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা...

Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা...

Iran-Israel War inflation set to rise India: যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে অশনি সংকেতে ডুববে ভারত, এই সব জরুরি জিনিসের দাম বাড়ছে, যাবে চাকরিও-- দেখুন তালিকা... 15
Rupee Hits Record Low: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে টাকা! রেকর্ড পতন টাকার... ১ ডলার সমান দাঁড়াল এবার...

Rupee Hits Record Low: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে টাকা! রেকর্ড পতন টাকার... ১ ডলার সমান দাঁড়াল এবার...

Rupee Hits Record Low: যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে টাকা! রেকর্ড পতন টাকার... ১ ডলার সমান দাঁড়াল এবার... 7
Gold Price: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিরাট প্রভাব সোনায়, একদিনে হলুদ ধাতুর দাম কমল ৩০০০০ টাকা

Gold Price: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিরাট প্রভাব সোনায়, একদিনে হলুদ ধাতুর দাম কমল ৩০০০০ টাকা

Gold Price: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের বিরাট প্রভাব সোনায়, একদিনে হলুদ ধাতুর দাম কমল ৩০০০০ টাকা 5