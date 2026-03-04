Nitish Kumar: জাস্ট জিতেই ছাড়তে হচ্ছে সাধের কুর্সি, মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন নীতীশ...এবার...
Nitish Kumar's Son Nishant Kumar Joins Active Politics: বিহারের রাজনীতিতে এক বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমারের সক্রিয় রাজনীতিতে অভিষেক এবং নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজ্যসভায় যাওয়ার জল্পনা তুঙ্গে। চেনেন নীতীশ কুমারের ছেলেকে?
নীতীশ কুমারের পদত্যাগ?
নীতীশপুত্র নিশান্ত
তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ (JD-U) প্রধান নীতীশ কুমারের একমাত্র পুত্র নিশান্ত কুমার অবশেষে সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখছেন। মঙ্গলবার নীতীশ ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী শ্রবণ কুমার এই খবর নিশ্চিত করেছেন। জেডিইউ-এর পক্ষ থেকে আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।
তাহলে কি নীতীশের পরে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন নিশান্ত? পরিবারতন্ত্রের চিরকালীন বিরোধী নীতীশ কুমারের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত রাজনৈতিক মহল। কিছুদিন আগেই অমিত শাহ এসেছিলেন বাংলায় পরিবর্তন যাত্রায়। সেই মঞ্চ থেকেই বাংলায় পিসি-ভাইপো সমীকরণ তুলে পরিবারতন্ত্রের বিরোধিতা শোনা গিয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায়। এরই মাঝে বিহারে বিজেপি শাসিত সরকারেই পরিবারতন্ত্রের ছায়া!
নিশান্ত কুমারকে দলে কোনো বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে নাকি তাঁকেও রাজ্যসভায় পাঠানো হবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে নিশান্তের রাজনীতিতে আসা জেডিইউ শিবিরের জন্য এটি একটি বড় ‘উপহার’ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নীতীশ কুমারের এই সরে দাঁড়ানো এবং পুত্রের উত্থান বিহারের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে।
কে এই নিশান্ত কুমার?
