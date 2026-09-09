/টানা ৩দিন বন্ধ মদের দোকান: সুরাপ্রেমীদের হঠাত্‍ মাথায় বাজ, উইকেন্ডে কি তাহলে এবার পুরোই ড্রাই?

Liquor Shop Closed: পবিত্র কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী শক্তিপিঠ তারাপীঠে আগত লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধুসন্তদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং মন্দিরের ধর্মীয় গাম্ভীর্য বজায় রাখতে বড়সড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে টানা তিন দিন তারাপীঠ ও সংলগ্ন রামপুরহাট এলাকায় সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রশাসন সূত্রে খবর, রামপুরহাটের মুনসুবা মোড় থেকে শুরু করে তারাপীঠের বেসিক মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত ভৌগোলিক সীমানায় থাকা প্রায় ২৫টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। উৎসব চলাকালীন এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের দোকানগুলিতে মদ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।
যদিও ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, সিদ্ধান্তটি গৃহীত হলেও দোকানগুলিতে এখনও পর্যন্ত আবগারি বা প্রশাসনের তরফে কোনো লিখিত নির্দেশের প্রতিলিপি পৌঁছায়নি। তবে মৌখিকভাবে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।
কৌশিকী অমাবস্যা ঘিরে প্রতি বছরই তারাপীঠে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তদের জনজোয়ার নামে। একই সঙ্গে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে বিগত বছরগুলিতে এই অঞ্চলে রেকর্ড পরিমাণ মদ বিক্রির নজিরও রয়েছে। স্থানীয় ও আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে...
বিগত বছর কৌশিকী অমাবস্যার তিন দিনে রেকর্ড প্রায় ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল।
তার আগের বছরও এই সময়সীমার মধ্যে মদ বিক্রির অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকায়।
উৎসবের মাত্র তিন দিনে কোটি কোটি টাকার মোটা অঙ্কের আবগারি রাজস্ব উপার্জনের বিশাল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, এবার রাজস্ব আয়ের লাভকে দূরে সরিয়ে রেখে ধর্মীয় পরিবেশের পবিত্রতা ও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছে প্রশাসন।
কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠ মহাশ্মশান ও মন্দির চত্বরে বিপুল ভিড় সামাল দেওয়া প্রশাসনের জন্য প্রতি বছরই বড় চ্যালেঞ্জ।
পুণ্যার্থীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত, যানজট নিয়ন্ত্রণ, সংবেদনশীল স্থানগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরার কড়া নজরদারি এবং হাজার হাজার অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের মতো একাধিক পদক্ষেপ আগেই নেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মদের দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার এই সিদ্ধান্ত।
মদ বিক্রির ওপর তিন দিনের এই নিষেধাজ্ঞাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তারাপীঠের স্থানীয় বাসিন্দা, হোটেল ব্যবসায়ী ও তারা মায়ের অগণিত ভক্ত।
তাঁদের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে উৎসব প্রাঙ্গণে মদ্যপদের তাণ্ডব বা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে এবং ভক্তরা পরম শান্তিতে পুজো দিতে পারবেন।
কোটি টাকার বাণিজ্যিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাধারণ মানুষের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ।