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Digha Jagannath Temple: দিঘার মন্দির থেকে এবার সরল 'ধাম'! জগন্নাথ মন্দিরের নতুন নাম কী হল, জানেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 10, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:27 PM IST
Digha Jagannath Temple: দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের পর সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জগন্নাথ ধাম’ লেখা শিলাফলক খুলে ফেলা হয় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে। পরিবর্তে “শ্রীশ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার” এবং যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই স্থানকে “জগন্নাথ মন্দির” হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
সরল 'ধাম'1/7

সরল 'ধাম'

কিরণ মান্না: ঘোষণার পর আজ, বুধবার দীঘায় ‘জগন্নাথ ধাম’ নাম সরিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘জগন্নাথ মন্দির’ ও ‘জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার’-এর উদ্বোধন হল সেখানে।

জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার!2/7

জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার!

দীঘার জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের পর সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জগন্নাথ ধাম’ লেখা শিলাফলক খুলে ফেলা হয় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে। এর পরিবর্তে নতুনভাবে “শ্রীশ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার” এবং যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই স্থানকে “জগন্নাথ মন্দির” হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নতুন নামের ফলকও উন্মোচন করা হয় এদিন।

ভক্তদের আবেগ এবং3/7

ভক্তদের আবেগ এবং

মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভক্তদের আবেগ ও ওড়িশার পুরীর জগন্নাথ ধামকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসকনের অন্যতম কর্ণধার ও মন্দির কমিটির সদস্য রাধারমণ দাস, এলাকার বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর মণ্ডল-সহ একাধিক শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তরা। এদিন মন্দির চত্বরে ভক্তদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার।

'ধাম'-বিতর্ক অবসান4/7

'ধাম'-বিতর্ক অবসান

'ধাম' নাকি শুধুই মন্দির! এনিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি সময়েই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন দেশে যেখানে মোট ৪টি ধাম এবং পুরীতে জগন্নাথ ধাম রয়েছে সেখানে কেন যুক্তিতে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে ধাম শব্দ যোগ হচ্ছে? সেই বিতর্কের এবার ইতি হল। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের নাম থেকে সরছে ধাম শব্দটি। গতকাল মঙ্গলবারেই নবান্নে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মোহনের চিঠি শুভেন্দুকে5/7

মোহনের চিঠি শুভেন্দুকে

মঙ্গলবার নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তিনি এনেছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর একটি চিঠি। কী রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির লেখা সেই চিঠিতে?

কী ছিল সেই চিঠিতে?6/7

কী ছিল সেই চিঠিতে?

সম্বিত পাত্র যা বলেন, সংক্ষেপে তা মোটামুটি এই: ২০২৫ সালের এপ্রিলে সেই সময়কার পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মন্দিরের উদঘাটন করেছিল দিঘায়। ওই মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছিল জগন্নাথ ধাম। কিন্তু সনাতনের যে পরম্পরা, তাতে মোট ৪টি ধাম রয়েছে। ওই চার ধামের মধ্যে একটি জগন্নাথ ধাম। আদি শঙ্কারাচার্য ৪ ধাম স্থাপন করেছিলেন। এতে শুধু ওড়িশার মানুষ নন, বাংলায় যাঁরা জগন্নাথদেবকে মানেন, তাঁদেরও কষ্ট হয়েছিল। বাংলায় বদল এসেছে। যে নতুন সরকার এসেছে, তারা সনাতনের সম্মান করে। তাই মোহন চরণ মাঝিজি একটি চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠি নিয়েই এসেছি। সেই চিঠি শুভেন্দু অধিকারী গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন এ নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতিক কেন্দ্র7/7

শ্রীশ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতিক কেন্দ্র

ওড়িশার  মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাননীয় মোহন চরণ মাঝির কাছ থেকে যে অনুরোধের চিঠি এসেছে, তা গ্রহণ করছি। দিঘায় মন্দিরের সঙ্গে যে ধাম শব্দ যোগ করা হয়েছে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। পশ্চিমঙ্গের বিগত সরকার দিঘার মন্দিরের নামের যে অনুমোদন দিয়েছিল সেখানে ছিল, শ্রীশ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার। সরকারের টাকায় তৈরি হয়েছিল। টেকনিক্যালি কালচারাল সেন্টারের নামে মন্দির তৈরি হয়েছিল। তারপর ধাম শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। আমরা খুব দ্রুত ধাম শব্দটা সরিয়ে দেব। কালচালার সেন্টারে যে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে রীতিনীতি অনুযায়ীই পুজো করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিঘার মন্দিরের পুরো কমপ্লেক্সটির নাম হবে শ্রীশ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতিক কেন্দ্র। 

TAGS:
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Sri Sri Jagannath Cultural Centre
Suvendu Adhikari
Mohan Charan Majhi
puri
Puri Jagannath Temple

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