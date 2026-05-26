Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /No Liquor Shops: সুরারসিকদের মাথায় হাত! কোনও লাইসেন্স মিলবে না... রাজ্যে মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

No Liquor Shops: সুরারসিকদের মাথায় হাত! 'কোনও লাইসেন্স মিলবে না...' রাজ্যে মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

Written BySUDESHNA PAULUpdated bySUDESHNA PAUL
Published: May 26, 2026, 06:27 PM IST|Updated: May 26, 2026, 06:29 PM IST

Suvendu Adhikari Big Decision No Liquor Shops: রাজ্যে মদের দোকানের বাড়বাড়ন্তে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর বড় সিদ্ধান্ত

1/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। 

2/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানালেন, রাজ্যে কোনও মদের দোকানকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না যারা কিনা নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে না চলবে। 

3/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

কোন সীমারেখা? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যে কোথাও কোনও স্কুল, কলেজ ও মন্দিরের ১ কিলোমিটার রেডিয়াস এলাকার মধ্যে কোনও মদের দোকান করা যাবে না। 

4/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

যারা এই নিয়ম মানবে না, তাদের ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি। মঙ্গলবার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। 

5/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, স্কুল ও কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চারপাশের পরিবেশ রক্ষার্থেই এই সিদ্ধান্ত।  

6/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

কারণ মদের দোকানের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে, বিশেষ করে স্কুল ও কলেজ সংলগ্ন এলাকায়, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছিল। আর তাই সরকারের তরফে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

7/7

মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

মদের দোকানে বিধিনিষেধ ছাড়াও এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন। আগামিকাল বুধবার বিকালে নবান্ন থেকে সেই ফর্ম প্রকাশ করা হবে।

Tags:
No Liquor Shops
No Liquor Shops Within 1 Km Of Schools Colleges and Temples In Bengal
Suvendu Adhikari Big Decision

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তোলপাড় রাজনীতি: নির্বাচনে হারের পরই বড় বিপদে তৃণমূল? ভাঙছে দল?বিজেপিতে যোগ ১৮সাংসদ

তোলপাড় রাজনীতি: নির্বাচনে হারের পরই বড় বিপদে তৃণমূল? ভাঙছে দল?বিজেপিতে যোগ ১৮সাংসদ

TMC26 min ago
2

বিজেপি জয়েন করতেই টলিউডে কোণঠাসা: 'শুটিঙে আলাদা ঘরে বসিয়ে রেখেছিল', বিস্ফোরক লকেট

Locket Chatterjee36 min ago
3

অচৈতন্য করে গভীর রাত পর্যন্ত যৌন অত্যাচার, কলকাতায় স্কুলছাত্রীকে হাড়হিম গণধর্ষণ

kolkata news49 min ago
4

চলতি আইপিএলের জঘন্যতম একাদশে কারা? হতশ্রী এগারোয় বুমরা-পন্থের মতো হেভিওয়েটরাও

IPL 2026 Worst XI1 hr ago
5

১০ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বেগে ঝড়বৃষ্টি, কালবৈশাখীর সতর্কতা, দাবদাহ থেকে রেহাই

weather1 hr ago