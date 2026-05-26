No Liquor Shops: সুরারসিকদের মাথায় হাত! 'কোনও লাইসেন্স মিলবে না...' রাজ্যে মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari Big Decision No Liquor Shops: রাজ্যে মদের দোকানের বাড়বাড়ন্তে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর বড় সিদ্ধান্ত
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে মদের দোকান নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।
মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানালেন, রাজ্যে কোনও মদের দোকানকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না যারা কিনা নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে না চলবে।
কোন সীমারেখা? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যে কোথাও কোনও স্কুল, কলেজ ও মন্দিরের ১ কিলোমিটার রেডিয়াস এলাকার মধ্যে কোনও মদের দোকান করা যাবে না।
যারা এই নিয়ম মানবে না, তাদের ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি। মঙ্গলবার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, স্কুল ও কলেজের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চারপাশের পরিবেশ রক্ষার্থেই এই সিদ্ধান্ত।
কারণ মদের দোকানের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে, বিশেষ করে স্কুল ও কলেজ সংলগ্ন এলাকায়, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছিল। আর তাই সরকারের তরফে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
মদের দোকানে বিধিনিষেধ ছাড়াও এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন। আগামিকাল বুধবার বিকালে নবান্ন থেকে সেই ফর্ম প্রকাশ করা হবে।