New RBI rules for ATM: যাক বাঁচা গেল! এবার ব্যাংককে ATM-এ ১০০ আর ২০০ টাকার নোট রাখতেই হবে, জানিয়ে দিল RBI...

New RBI rules for ATM: যাক বাঁচা গেল! এবার ব্যাংককে ATM-এ ১০০ আর ২০০ টাকার নোট রাখতেই হবে, জানিয়ে দিল RBI...
New ATM rules: এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে খুচরোর সমস্যায় আর ভুগতে হবে না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে, যেখানে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ককে তাদের এটিএমগুলি এমনভাবে পুনর্গঠন করতে বলা হয়েছে যাতে সেখান থেকে ১০০ ও ২০০ টাকার নোটও বের হয়। এই পদক্ষেপের ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
