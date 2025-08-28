New RBI rules for ATM: যাক বাঁচা গেল! এবার ব্যাংককে ATM-এ ১০০ আর ২০০ টাকার নোট রাখতেই হবে, জানিয়ে দিল RBI...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New ATM rules: এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে খুচরোর সমস্যায় আর ভুগতে হবে না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে, যেখানে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ককে তাদের এটিএমগুলি এমনভাবে পুনর্গঠন করতে বলা হয়েছে যাতে সেখান থেকে ১০০ ও ২০০ টাকার নোটও বের হয়। এই পদক্ষেপের ফলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

| Aug 28, 2025, 07:36 PM IST
এই নিয়ম কার্যকর হলে, গ্রাহকরা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট অঙ্কের নোটও এটিএম থেকে সহজেই তুলতে পারবেন।

ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আরবিআই-এর এই সিদ্ধান্ত গ্রাহক-কেন্দ্রিক পরিষেবার এক বড় দৃষ্টান্ত।

এতে একদিকে যেমন নগদ লেনদেন আরও সহজ হবে, তেমনই বাজারে ছোট নোটের জোগানও বাড়বে।   

এই পদক্ষেপটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নগদ অর্থের সঠিক বন্টন নিশ্চিত করতেও সহায়ক হবে। 

আরবিআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে এটিএম পরিষেবা আরও মসৃণ এবং জনবান্ধব হয়ে উঠবে।

