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e-KYC না হলে আর পাবেন না রান্নার গ্যাস! বদলে... বড় পদক্ষেপের পথে গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলি

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 19, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:54 AM IST

Cooking Gas: রান্নার গ্যাস নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপের পথে গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলি। কয়েকদিনের মধ্যে জারি হচ্ছে নির্দেশিকা। কাদের কী করতে হবে সেক্ষেত্রে? জেনে নিন-

 

যাদের e-KYC হয়নি, তাদের...1/6

যাদের e-KYC হয়নি, তাদের...

অয়ন ঘোষাল: এখনও যাদের e-KYC হয়নি তারা আর ঘরোয়া রান্নার গ্যাস নাও পেতে পারেন। বিক্রেতা এবং ডিলারদের কাছে অভ্যন্তরীণ বার্তা পাঠাল ইন্ডিয়ান অয়েল।

আধার যাচাই হয়নি?2/6

আধার যাচাই হয়নি?

এখনও আধার যাচাই হয়নি, কিন্তু আপদকালীন পরিষেবা হিসেবে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস অর্থাৎ ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার পেতে চান? 

আসতে হবে ডিলার অফিসে3/6

আসতে হবে ডিলার অফিসে

এমন গ্রাহককে এবার থেকে ডিলার অফিসে এসে আলাদা করে সেটা জানাতে হবে। তাঁকে তখন বাজারদরে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হবে। 

বাজারমূল্যে রান্নার গ্যাস4/6

বাজারমূল্যে রান্নার গ্যাস

বৈধ গ্রাহকদের ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার ৯৬৮ টাকায় দেওয়া হয়। কিন্তু যারা আধার ভেরিফায়েড গ্রাহক নন, তাঁদের ২০০০ টাকা দামে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হতে পারে। 

e-KYC করে নিলে5/6

e-KYC করে নিলে

তবে এখনও যদি গ্রাহক e-KYC করে নেন, তাহলে তাঁকে ৯৬৮ টাকা দামেই ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে। 

বাজারমূল্যে ঘরোয়া সিলিন্ডার 6/6

বাজারমূল্যে ঘরোয়া সিলিন্ডার

৮ থেকে ১০ দিন পর বাজারমূল্য দিয়ে ঘরোয়া সিলিন্ডার কেনার অফিসিয়াল নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে বলে রান্নার গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলির সূত্রের খবর।

TAGS:
Cooking gas

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