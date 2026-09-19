/e-KYC না হলে আর পাবেন না রান্নার গ্যাস! বদলে... বড় পদক্ষেপের পথে গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলি

Cooking Gas: রান্নার গ্যাস নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপের পথে গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলি। কয়েকদিনের মধ্যে জারি হচ্ছে নির্দেশিকা। কাদের কী করতে হবে সেক্ষেত্রে? জেনে নিন-
অয়ন ঘোষাল: এখনও যাদের e-KYC হয়নি তারা আর ঘরোয়া রান্নার গ্যাস নাও পেতে পারেন। বিক্রেতা এবং ডিলারদের কাছে অভ্যন্তরীণ বার্তা পাঠাল ইন্ডিয়ান অয়েল।
এখনও আধার যাচাই হয়নি, কিন্তু আপদকালীন পরিষেবা হিসেবে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস অর্থাৎ ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার পেতে চান?
এমন গ্রাহককে এবার থেকে ডিলার অফিসে এসে আলাদা করে সেটা জানাতে হবে। তাঁকে তখন বাজারদরে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হবে।
বৈধ গ্রাহকদের ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার ৯৬৮ টাকায় দেওয়া হয়। কিন্তু যারা আধার ভেরিফায়েড গ্রাহক নন, তাঁদের ২০০০ টাকা দামে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার কিনতে হতে পারে।
তবে এখনও যদি গ্রাহক e-KYC করে নেন, তাহলে তাঁকে ৯৬৮ টাকা দামেই ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে।
৮ থেকে ১০ দিন পর বাজারমূল্য দিয়ে ঘরোয়া সিলিন্ডার কেনার অফিসিয়াল নির্দেশিকা জারি হতে চলেছে বলে রান্নার গ্যাস ডিলার সংস্থাগুলির সূত্রের খবর।