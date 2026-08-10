/বিগ নিউজ: বুক করার ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার দরজায় এবার হাজির হবে গ্যাস সিলিন্ডার, নতুন পরিষেবায় কাদের? কী ভাবে আবেদন করবেন?

LPG Delivery in 3 hours: রান্না করতে করতে হঠাৎ করেই গ্যাস শেষ। মাথায় হাত পড়ার জোগাড় হয় গৃহস্থের। বাড়িতে অতিরিক্ত সিলিন্ডার (LPG Cylinder) মজুত না থাকলে সমস্যা আরোই বেড়ে যায়। সিলিন্ডার বুক করলে কতদিনে তা আসবে তার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। তবে এই সমস্যার সমাধানে এবার বড় পদক্ষেপ নিল ইন্ডিয়ান অয়েল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাড়িতে আসবে গ্যাস সিলিন্ডার (LPG Cylinder) গ্রাহকদের সুবিধার্থে একটি নতুন পরিষেবা চালু করেছে ইন্ডিয়ান অয়েল। ‘ইন্ডেন এক্সট্রালাইট নাউ’ নামের এই পরিষেবার আওতায় গ্রাহকদের ১০ কেজির হালকা ওজনের কম্পোজিট গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে। এই পরিষেবার সবথেকে বড় সুবিধা হল, বুকিং করার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে এই সিলিন্ডার।
গ্রাহকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ইন্ডিয়ান অয়েল চালু করেছে তাদের বিশেষ ‘ইন্ডেন এক্সট্রালাইট নাউ’ (Indane ExtraLight Now) পরিষেবা। এই পরিষেবার মূল আকর্ষণই হলো দ্রুত ডেলিভারি
সংস্থার দাবি অনুযায়ী, ডিজিটাল মাধ্যমে বুকিং করার মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাহকের বাড়িতে পৌঁছে যাবে সিলিন্ডার।
অর্থাৎ, কেউ যদি সকাল ৭টায় সিলিন্ডারের আবেদন জানান, তবে দাবি অনুযায়ী সকাল ১০টার মধ্যেই তা পৌঁছে যাবে তাঁর রান্নাঘরে।
এই বিশেষ পরিষেবার আওতায় ইন্ডিয়ান অয়েল নিয়ে এসেছে ১০ কিলোগ্রামের হালকা ওজনের আধুনিক কম্পোজিট এলপিজি সিলিন্ডার।
প্রথাগত ভারী স্টিলের সিলিন্ডারের তুলনায় এটি যেমন ওজনে হালকা, তেমনই সহজে বহনযোগ্য।
সিলিন্ডারের মূল আকর্ষণ এর পারশিয়ালি ট্র্যান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ ডিজাইন। এর ফলে সিলিন্ডারে আর কতটা গ্যাস বাকি রয়েছে, তা বাইরে থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়।
জং-প্রতিরোধী উচ্চমানের উপাদান দিয়ে এটি তৈরি হওয়ায় এই সিলিন্ডারের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা উভয়ই সাধারণ স্টিল সিলিন্ডারের চেয়ে অনেক বেশি।
মূলত ছোট পরিবার বা যেখানে কম এলপিজি প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য এই ১০ কেজির সিলিন্ডার অত্যন্ত সুবিধাজনক।
নতুন কানেকশন নেওয়া কিংবা এলপিজি রিফিল করা—সবটাই এখন হাতের মুঠোয়। কয়েকটি সহজ উপায়ে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘরে বসেই এই পরিষেবা পাওয়া যাবে: ১. IndianOil ONE App-এর মাধ্যমে ২. IndianOil Customer Portal-এ লগ ইন করে ৩. ইন্ডিয়ান অয়েলের অফিসিয়াল WhatsApp নম্বর: 7588888824-এ মেসেজ পাঠিয়ে
নতুন সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও গ্রাহকদের বাড়তি ঝক্কি পোহাতে হবে না; অত্যন্ত কম নথিপত্র (Paperwork) জমা দিলেই মিলবে এই কানেকশন। সেই সাথে থাকছে ডিজিটালি সিলিন্ডার ট্র্যাক করার সুবিধাও।
ইন্ডিয়ান অয়েল জানিয়েছে, তাদের বিশাল ইন্ডেন ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক এবং নির্বাচিত কিছু রিটেল আউটলেটের মাধ্যমে এই পরিষেবা দ্রুত গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
সব মিলিয়ে, রান্নাঘরে হঠাৎ গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় কাটিয়ে এক আধুনিক ও ঝামেলাহীন অভিজ্ঞতার আশ্বাস দিচ্ছে এই উদ্যোগ।