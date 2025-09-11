New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ...

New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ...
অয়ন শর্মা: ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা আর ডাক্তার নন। তাই তাঁদের নামের আগে ‘ডাক্তার’ (Dr.) লেখা যাবে না। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে (Indian Medical Association) পাঠানো একটি চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্থ সার্ভিসেস। তাদের যুক্তি, নামের আগে ‘Dr’ বা ডাক্তার সাফিক্স লেখা হলে তা রোগী ও সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রসঙ্গত, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্থ সার্ভিসেস (DGHS) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের (Central Health and Family Welfare) সঙ্গে যুক্ত এবং দেশের ডাক্তার
