New rule for Physiotherapist: করেন ফিজিয়োথেরাপি, আর নামের আগে দিব্বি লিখছেন Dr... অনেক হয়েছে, আর নয়! ডাক্তার ছাড়া কেউ পারবেন না, এল নির্দেশ...

অয়ন শর্মা:  ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা আর ডাক্তার নন। তাই তাঁদের নামের আগে ‘ডাক্তার’ (Dr.) লেখা যাবে না। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে (Indian Medical Association) পাঠানো একটি চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস। তাদের যুক্তি, নামের আগে ‘Dr’ বা ডাক্তার সাফিক্স লেখা হলে তা রোগী ও সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রসঙ্গত, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস (DGHS) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের (Central Health and Family Welfare) সঙ্গে যুক্ত এবং দেশের ডাক্তার

| Sep 11, 2025, 04:37 PM IST
ডাক্তার নন কিন্তু নামের আগে ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা ডাক্তার লিখছেন,এটা আইনত অপরাধ। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে পাঠানো একটি চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্‌থ সার্ভিসেস।

ওই চিঠিতে বলা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (IAPMR)-সহ বেশ কিছু সংগঠন এপ্রিল মাসে জারি হওয়া নতুন পাঠ্যক্রমের বিরোধিতা করেছে। সেই পাঠ্যক্রমেই বলা ছিল ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা নামের আগে ‘Dr’ লিখতে পারবেন।

কিন্তু ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্‌থ সার্ভিসেসের বক্তব্য ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা ডাক্তার বা মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারদের মতো একই রকমের ট্রেনিং পান না। 

নামের আগে ডাক্তার লেখার ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (IAPMR) এর পাঠক্রম এ বলা হয়েছিল তারা নামে আগে ডাক্তার লিখতে পারেন।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেল্‌থ সার্ভিসেসের বক্তব্য ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা ডাক্তার বা মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারদের মতো একই রকমের ট্রেনিং পান না। 

তাই তাঁদের নামের আগে ডাক্তার লেখা যুক্তিযুক্ত নয়। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ফিজ়িয়োথেরাপিস্টরা মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার নন। তাই ডাক্তারদের নির্দেশেই কেবল পরিষেবা দিতে পারবেন।

ডাক্তারির ডিগ্রি ছাড়া কেউ নামের আগে ‘ডাক্তার’ শব্দ ব্যবহার করলে তা আইন বিরুদ্ধ। এমন প্রমাণ পেলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।  

