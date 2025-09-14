No Rohit Sharma, Virat Kohli: বিরাট-রোহিত বাদ! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘোষিত ওয়ানডে দল! কে হলেন ভারতের নতুন ক্যাপ্টেন?

No Rohit Sharma, Virat Kohli: বিরাট-রোহিত বাদ! অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘোষিত ওয়ানডে দল! কে হলেন ভারতের নতুন ক্যাপ্টেন?
No Rohit Sharma And Virat Kohli: বিরাট-রোহিতকে ছাড়াই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দল ঘোষণা ভারতের! দুই আইপিএল স্টারই হলেন দুই নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক!
দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচের জন্য ইন্ডিয়া 'এ' স্কোয়াড: তিলক ভার্মা (ক্যাপ্টেন), রজত পাটিদার (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরন সিং (উইকেটকিপার), রিয়ান পরাগ, আয়ুশ বাদোনি, সূর্যাংশ শেডগে, বিপ্রজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল (ডব্লিউকে), হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং
