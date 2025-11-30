English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Railway Big Announcment: রেলের বড় ঘোষণা! নন-এসি কোচের যাত্রীদের জন্য নতুন বছরের বাম্পার সুবিধা...জানলে চমকে যাবেন...

Southern Railway: যাত্রীদের আরাম বাড়ানোর জন্য, দক্ষিণ রেলওয়ে শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে এখন থেকে নন-এসি স্লিপার কোচেও যাত্রীদের ভাড়া দিয়ে বিছানার চাদর এবং বালিশ সরবরাহ করা হবে।

| Nov 30, 2025, 04:02 PM IST
দক্ষিণ বিভাগের ট্রেনের নন-এসি যাত্রীদের জন্য নতুন উদ্যোগ

বর্তমানে, ট্রেনের কামরায় দূরপাল্লার যাত্রায় শুধু বেডরোলের শুধুমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) কোচগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এবার থেকে দক্ষিণ বিভাগের ট্রেনের নন-এসি যাত্রীদের জন্য এই নতুন উদ্যোগের ফলে বিপুল সংখ্যক  উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে বর্ষা এবং শীতকালে।

দক্ষিণ বিভাগের ট্রেনের নন-এসি যাত্রীদের জন্য নতুন উদ্যোগ

এই প্রকল্পটি আগামী ১লা জানুয়ারি থেকে ১০টি এক্সপ্রেস ট্রেনে চালু করা হবে।

দাম নির্ধারণ:

একটি বিছানার চাদর, একটি বালিশ এবং একটি বালিশের কভারের জন্য দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা।

দাম নির্ধারণ:

শুধুমাত্র একটি বিছানার চাদরের দাম হবে ২০ টাকা, এবং বালিশ ও তার কভারের দাম হবে ৩০ টাকা।

যে ট্রেনগুলিতে পরিষেবা চালু হবে

১.চেন্নাই-মেট্টুপালায়ম নীলগিরি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২. চেন্নাই-ম্যাঙ্গালোর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৩. চেন্নাই এগমোর-মন্নারগুডি এক্সপ্রেস ৪. চেন্নাই এগমোর-তিরুচেন্দুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৫. চেন্নাই-পালক্কাড এক্সপ্রেস ৬. চেন্নাই এগমোর-সেনগোট্টাই সিলাম্বু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৭. তাম্বারাম-নাগারকয়েল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৮. চেন্নাই-তিরুবনন্তপুরম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৯. চেন্নাই-আলেপ্পি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ১০. চেন্নাই এগমোর-ম্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস

প্রকল্পটির বিবরণ

২০২৩-২৪ সালে 'নতুন উদ্ভাবনী নন-ফেয়ার রাজস্ব আইডিয়া স্কিম' (New Innovative Non-Fare Revenue Ideas Scheme)-এর অধীনে চালু হওয়া পাইলট প্রকল্পটি যাত্রীদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিল।

প্রকল্পটির বিবরণ

একজন ঠিকাদার বেডরোল সংগ্রহ, যান্ত্রিকভাবে ধোওয়া, প্যাকিং, লোডিং, বিতরণ এবং সংরক্ষণের কাজ পরিচালনা করবেন। 

দক্ষিণ বিভাগের ট্রেনের নন-এসি যাত্রীদের জন্য নতুন উদ্যোগ

আশা করা হচ্ছে যে এই পরিষেবাটি দক্ষিণ রেল বিভাগের জন্য তিন বছরে ২৮.২৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব তৈরি করবে।  

