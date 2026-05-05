Non-Hindus Not to Enter into Temple: 'হিন্দু ছাড়া কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না, মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ'
Non-Hindus Not to Enter into Temple: ঐতিহ্যবাহী সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ এক ধর্মীয় উদ্যোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। মন্দিরের পবিত্রতা ও প্রাচীন আচার বজায় রাখার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা ও কর্মীরা মন্দিরে এসে বিশেষ পুজো ও শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করেন। কেন?
সতীপীঠ কঙ্কালীতলায়
প্রসেনজিৎ মালাকার: বীরভূমের ঐতিহ্যবাহী সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দিরে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উদ্যোগকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নতুন এক চর্চা। এই মন্দিরের পবিত্রতা ও প্রাচীন আচার-অনুশাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে মন্দিরে এসে বিশেষ পুজো ও শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি পালন করেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র নেতা ও কর্মীরা।
শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি
জোর করে টাকা তোলা
'মন্দিরে কোনও বিধর্মী প্রবেশ করতে পারবেন না'
প্রাচীন ধর্মীয় বিধি
এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির নেতাকর্মীরা সেবাইতদের সঙ্গে বৈঠক করে মন্দির পরিচালনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা ও ধর্মীয় নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার উপর জোর দেন। তারা স্পষ্ট করে জানান, ভবিষ্যতে মন্দিরে প্রবেশ ও পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মীয় বিধি মেনে চলতেই হবে। বিশেষ করে গর্ভগৃহে প্রবেশ ও পুজোর ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে বলে জানা যায়।
ঐতিহ্য ও শাস্ত্রসম্মত নিয়ম বজায় রাখতে
খোকন দাসের সমর্থনে পুজো দেওয়ায় সংকট?
মন্দিরের এক সেবাইত জানান, তিনি নানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে পুজো দেওয়ার পরে হুমকির মুখে পড়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছিল। যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ধর্মীয় আবেগ ও রাজনৈতিক তৎপরতা দুই-ই বেড়েছে। বিজেপি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা সবসময় ধর্মীয় স্থানগুলির মর্যাদা, ঐতিহ্য এবং পবিত্রতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।
