English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Nora Fatehi And Achraf Hakimi: বিশ্বতারকাই এখন নোরার প্রেমিক! ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ সন্তানের ফুটবলার বাবা কে? আবার এমবাপের জিগরি দোস্তও...

Nora Fatehi And Achraf Hakimi: বিশ্বতারকাই এখন নোরার প্রেমিক! ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ সন্তানের ফুটবলার বাবা কে? আবার এমবাপের জিগরি দোস্তও...

Nora Fatehi And Achraf Hakimi: মহাতারকা ফুটবলারের সঙ্গেই নাকি প্রেম করছেন নোরা ফতেহি! যে খবরে এখন ঝড় উঠে গিয়েছে। রহস্যময় বয়ফ্রেন্ড ধর্ষণে অভিযুক্ত। ২ সন্তানের বাবা এমবাপের জিগরি দোস্তও 

| Jan 14, 2026, 04:34 PM IST
1/8

কে নোরা ফতেহি?

Who Is Nora Fatehi?

ভারতীয়দের কাছে আর নোরা ফতেহির কোনও বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৩৩ বছর বয়সী লাস্যময়ী কানাডিয়ান সুন্দরী বহুগুণসম্পন্না। একদিকে যেমন বেলি ডান্সার, তেমনই আবার তিনি মডেল-অভিনেত্রী এবং গায়িকাও।   

2/8

কেন নোরা জনপ্রিয়?

Why is Nora popular?

মনের থেকে একজন ভারতীয়' হিসেবে পরিচয় দেওয়া নোরার পরের পর নাচ সব ভাইরাল। রিয়ালিটি টেলিভিশন শোয়ে বিচারকের আসন থেকে মঞ্চে অনায়াস চলাচল তাঁর। বলিউডের অন্যতম স্টার পারফর্মার আজ অনেকেরই 'দিলবর'।     

3/8

নোরার রিলেশনশিপের বায়োডেটা

Nora Fatehi Past Relationships and Rumors

অভিনেতা অঙ্গদ বেদী থেকে শুরু করে মডেল প্রিন্স নারুলা, গায়ক গুরু রানধাওয়া হয়ে টি-সিরিজ প্রধান ভূষণ কুমার। শাহরুখপুত্র আরিয়ান খানের সঙ্গেও উচ্চারিত হয়েছে নোরার নাম। সুন্দরীর জীবনে একাধিক পুরুষেরই আনাগোনা। কারোর সঙ্গে ডেটিং তো কারোর সঙ্গে সম্পর্কের কথাই শোনা যায়।     

4/8

নোরা ফতেহি ও আফরাফ হাকিমি

Nora Fatehi And Achraf Hakimi

নোরার সঙ্গে এবার নাম জড়িয়েছে বিশ্বতারকা ফুটবলার আশরাফ হাকিমির। মরক্কোর মহারথী তিনি। ঘটনাচক্রে নোরা ভারতে থাকলেও তিনি কিন্তু জন্মসূত্রে হাকিমির দেশেরই। নোরা-হাকিমির সম্পর্ক নিয়ে এখন বেজায় গুঞ্জন।   

5/8

কীভাবে ডেটিংয়ের জল্পনা শুরু হয়েছে

How the Dating Speculation Began

চলতি আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের সময়ে নোরাকে পাওয়া গিয়েছিল স্টেডিয়ামে। মরক্কোর হয়ে গলা ফাটাতে গিয়েছিলেন তিনি। এরপরই ভক্তরা গোয়েন্দা হয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁরা দ্রুত বিভিন্ন বিষয় মেলাতে শুরু করেন। এক রেডিট ব্যবহারকারী লক্ষ্য করেছেন যে নোরার ম্যাচ দেখতে যাওয়ার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এসে হাকিমি লাইক দিয়েছেন। দুয়ে দুয়ে চার করতে আর অসুবিধা হয়নি নেটপাড়ার।   

6/8

হাকিমির অতীতের সম্পর্ক

Achraf Hakimi’s Past Marriage and Divorce

নোরা এর আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়ে ছিলেন যে, হাকিমিই তাঁর প্রিয় ফুটবলার। যা এই জল্পনাকে আরও উস্কে দেয়। ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ অভিনেত্রী হিবা আবুকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে ছিলেন হাকিমি। এই দম্পতির দুই সন্তানও রয়েছে।    

7/8

হাকিমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

Achraf Hakimi Rape Accused

২৪ বছরের এক নারী ২৭ বছরের হাকিমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন। ২০২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে হাকিমির বাড়িতেই তিনি ধর্ষিতা হন বলে জানিয়ে ছিলেন। তিনি পরের দিনই পুলিসকে ঘটনাটি জানান। কিন্তু সেই সময় আনুষ্ঠানিক কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। তদন্তে হাকিমি বারবার জোরাল ভাবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দাবি করেছেন যে মহিলার অভিযোগটি ব্ল্যাকমেইল ও জুলুমবাজির এক প্রচেষ্টা।  

8/8

হাকিমির জিগরি দোস্ত এমবাপে

Achraf Hakimi And Kylian Mbappe

হাকিমির সঙ্গে ফরাসি সুপারস্টার কিলিয়ান এমবাপের একেবারে ভাইয়ের মতো সম্পর্ক। পিএসজি-তে খেলার সময়ে যা শুরু হয়েছিল। এমবাপে প্রায়ই হাকিমির মরক্কো জাতীয় দলকে সমর্থন করেন। বিশ্বকাপের মতো তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়েও হাকিমি-এমবাপের সম্পর্কের প্রতিফলন ফুটে উঠেছিল।   

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: শুনানির নোটিস! SIR আতঙ্কে এবার রেললাইনেই চরম পথে মতুয়া ভোটার, তীব্র চাঞ্চল্য হাবড়ায়...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: শুনানির নোটিস! SIR আতঙ্কে এবার রেললাইনেই চরম পথে মতুয়া ভোটার, তীব্র চাঞ্চল্য হাবড়ায়...

SIR in Bengal: শুনানির নোটিস! SIR আতঙ্কে এবার রেললাইনেই চরম পথে মতুয়া ভোটার, তীব্র চাঞ্চল্য হাবড়ায়...

SIR in Bengal: শুনানির নোটিস! SIR আতঙ্কে এবার রেললাইনেই চরম পথে মতুয়া ভোটার, তীব্র চাঞ্চল্য হাবড়ায়... 8
BIG BREAKING on ED VS IPAC Case:IPAC কাণ্ডে হাইকোর্টে ধুন্ধুমার! কী কী বাজেয়াপ্ত হল? খুলল কি সবুজ ফাইলের রহস্য? আদালতে বিস্ফোরক ইডি...

BIG BREAKING on ED VS IPAC Case:IPAC কাণ্ডে হাইকোর্টে ধুন্ধুমার! কী কী বাজেয়াপ্ত হল? খুলল কি সবুজ ফাইলের রহস্য? আদালতে বিস্ফোরক ইডি...

BIG BREAKING on ED VS IPAC Case:IPAC কাণ্ডে হাইকোর্টে ধুন্ধুমার! কী কী বাজেয়াপ্ত হল? খুলল কি সবুজ ফাইলের রহস্য? আদালতে বিস্ফোরক ইডি... 15
Makar Sankranti Snan: মকরস্নানের শুভ যোগ কখন? বৃহস্পতিবার কতক্ষণ থাকবে শাহী স্নানের সময়?

Makar Sankranti Snan: মকরস্নানের শুভ যোগ কখন? বৃহস্পতিবার কতক্ষণ থাকবে শাহী স্নানের সময়?

Makar Sankranti Snan: মকরস্নানের শুভ যোগ কখন? বৃহস্পতিবার কতক্ষণ থাকবে শাহী স্নানের সময়? 7
Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর &#039;মারণ&#039; নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর 'মারণ' নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর 'মারণ' নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের... 10