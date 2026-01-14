Nora Fatehi And Achraf Hakimi: বিশ্বতারকাই এখন নোরার প্রেমিক! ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ সন্তানের ফুটবলার বাবা কে? আবার এমবাপের জিগরি দোস্তও...

Nora Fatehi And Achraf Hakimi: বিশ্বতারকাই এখন নোরার প্রেমিক! ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ সন্তানের ফুটবলার বাবা কে? আবার এমবাপের জিগরি দোস্তও...
Nora Fatehi And Achraf Hakimi: মহাতারকা ফুটবলারের সঙ্গেই নাকি প্রেম করছেন নোরা ফতেহি! যে খবরে এখন ঝড় উঠে গিয়েছে। রহস্যময় বয়ফ্রেন্ড ধর্ষণে অভিযুক্ত। ২ সন্তানের বাবা এমবাপের জিগরি দোস্তও
1/8
কে নোরা ফতেহি?
2/8
কেন নোরা জনপ্রিয়?
photos
TRENDING NOW
3/8
নোরার রিলেশনশিপের বায়োডেটা
4/8
নোরা ফতেহি ও আফরাফ হাকিমি
5/8
কীভাবে ডেটিংয়ের জল্পনা শুরু হয়েছে
চলতি আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের সময়ে নোরাকে পাওয়া গিয়েছিল স্টেডিয়ামে। মরক্কোর হয়ে গলা ফাটাতে গিয়েছিলেন তিনি। এরপরই ভক্তরা গোয়েন্দা হয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁরা দ্রুত বিভিন্ন বিষয় মেলাতে শুরু করেন। এক রেডিট ব্যবহারকারী লক্ষ্য করেছেন যে নোরার ম্যাচ দেখতে যাওয়ার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এসে হাকিমি লাইক দিয়েছেন। দুয়ে দুয়ে চার করতে আর অসুবিধা হয়নি নেটপাড়ার।
6/8
হাকিমির অতীতের সম্পর্ক
7/8
হাকিমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ
২৪ বছরের এক নারী ২৭ বছরের হাকিমির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন। ২০২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে হাকিমির বাড়িতেই তিনি ধর্ষিতা হন বলে জানিয়ে ছিলেন। তিনি পরের দিনই পুলিসকে ঘটনাটি জানান। কিন্তু সেই সময় আনুষ্ঠানিক কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি। তদন্তে হাকিমি বারবার জোরাল ভাবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। দাবি করেছেন যে মহিলার অভিযোগটি ব্ল্যাকমেইল ও জুলুমবাজির এক প্রচেষ্টা।
8/8
হাকিমির জিগরি দোস্ত এমবাপে
photos