/জোড়া অক্ষরেখার রক্তচক্ষুতে বাংলা! মুষলধারে বৃষ্টিতে কলকাতা, কবে থামবে এই দুর্যোগ?

West Bengal Weather Update: জোড়া অক্ষরেখার প্রভাবে বঙ্গজুড়ে টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার এবং দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকছে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়াসহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বৃষ্টি কমবে শুক্রবারে।
দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। শুক্রবার পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণবঙ্গে।
মৌসুমি অক্ষরেখা রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে মালদা হয়ে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজস্থান থেকে উত্তরপূর্ব বিহার পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গে আপাতত প্রতিদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির সর্তকতা উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এই তিন জেলায়। বাকি সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি এবং দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
উত্তরে লাগাতার বৃষ্টি এবং অতি বৃষ্টিতে ধসের আশঙ্কা পার্বত্য এলাকায়। নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। অতিবৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। তিস্তা, তোর্সা, রাইডাক, জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়তে পারে। শষ্য চাষের ক্ষতি হতে পারে।
কলকাতায় স্থানীয়ভাবে দু-এক পশলা ভারী এবং দিনের বিভিন্ন সময় হালকা মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। কাল বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
বুধ এবং বৃহস্পতিবার কলকাতায় দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতার আলিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বালিগঞ্জ, চেতলা, নিউ আলিপুর এলাকায়। সেখানে ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।