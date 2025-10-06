North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার...

North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার...
North Bengal Flood: বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। অতিভারী বৃষ্টিতে উত্তাল পরিস্থিতি। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফুটে উঠছে আরও ভয়াবহ চিত্র।
তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ার গ্যারগ্যান্ডা সেতু যেভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে সেই ভাবেই কালীখোলা সেতুর কাজ করা হচ্ছে। ফের বৃষ্টি হলে ধসে পড়ে যাবে সেতু। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ বারবার আসছেন কিন্ত কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। তিনি কার্নিভাল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। মানুষ মারা গেলেও তার কোনও যায় আসে না।
আক্রান্ত খগেন মুর্মু
