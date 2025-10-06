English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
North Bengal Flood: ভয়াবহ জলের তোড় কাড়ল প্রাণ! ঘর এখন কাদার স্তূপ, চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ, হাহাকার...

North Bengal Flood: বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। অতিভারী বৃষ্টিতে উত্তাল পরিস্থিতি। বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফুটে উঠছে আরও ভয়াবহ চিত্র। 

| Oct 06, 2025, 02:51 PM IST
বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

অরূপ বসাক: বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফুটে উঠছে আরও ভয়াবহ চিত্র। নাগরাকাটার বামনডাঙা চা বাগান-সহ নাগরাকাটায় সাত জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর।  

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

তাদের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এছাড়াও চারিদিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ। বিপুল জলরাশির জলের তোড়ে বহু ঘর বাড়ি থেকে শুরু করে জঙ্গলের বড় বড় গাছ পড়ে রয়েছে স্তুপের আকারে। যেই এলাকা গুলো শনিবার রাতেও বসতি ছিল তার ভগ্নাশেষের উপর জমেছে পলি। নিজের বসত ভিটে চেনাও দায় হয়ে দাড়িয়েছে। 

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে বানারহাট ও নাগরাকাটার মধ্যবর্তী ১৭ নং জাতীয় সড়কে কালীখোলা সেতুতে যান চলাচল এখনও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সেতুর হাল ঠিক না হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

তবে কবে কালীখোলা সেতু তৈরি সংস্কার করে চলাচলের যোগ্য করা হবে তা নিয়েও একপ্রকার অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অবশ্য ইতিমধ্যেই কাজও শুরু করেছে। সেতুর বসে যাওয়া পিলার মেরামত করে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

অন্যদিকে, কালীখোলা সেতু পরিদর্শনে এসে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ করলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে মানুষ মারা যাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাংসদ। 

বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

তিনি বলেন, আলিপুরদুয়ার গ্যারগ্যান্ডা সেতু যেভাবে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে সেই ভাবেই কালীখোলা সেতুর কাজ করা হচ্ছে। ফের বৃষ্টি হলে ধসে পড়ে যাবে সেতু। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ বারবার আসছেন কিন্ত কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। তিনি কার্নিভাল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। মানুষ মারা গেলেও তার কোনও যায় আসে না।

আক্রান্ত খগেন মুর্মু

অন্যদিকে, সোমবার উত্তরবঙ্গে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম মার খেলেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক। নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। রক্তাক্ত অবস্থায় বিজেপি সাংসদকে হাসপাতালে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

