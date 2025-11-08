English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
North Bengal Flood: বন্যা কেড়েছে মাথার ছাদ! বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য ১ লাখ ২০ হাজার অর্থসাহায্য...

North Bengal Flood Aid: বিপর্যয়ের পর নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

| Nov 08, 2025, 11:47 AM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: বন্যা বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ঘর গড়ে দেবে সরকার! উত্তরবঙ্গের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার মানুষ এবার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা পেতে চলেছেন।

পুজোর পরই গভীর নিম্নচাপের জেরে অতি প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দেয় উত্তরবঙ্গে। আর সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এদের বাড়ি।

উত্তরবঙ্গের মোট ৫ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা পাবেন এই অর্থ। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি,  আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার এই পাঁচ জেলা রয়েছে প্রাপকের তালিকায়।

এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকদের। সার্ভের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই সার্ভের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছে তালিকা।

৪ এবং ৫ অক্টোবর অতিবৃষ্টির ফলে উত্তরবঙ্গে বন্যা দেখা দেয় ও ভূমিধস নামে। বিপর্যয়ের পর নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে পুনরুদ্ধারের কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুর্গতদের ত্রাণ বিতরণ এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

আশ্বাস দেন, এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সবরকমভাবে পাশে থাকবে রাজ্য সরকার। 

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শুরু হয় সার্ভে ও পুনরুদ্ধারের কাজ।   

