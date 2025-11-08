North Bengal Flood: বন্যা কেড়েছে মাথার ছাদ! বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য ১ লাখ ২০ হাজার অর্থসাহায্য...
North Bengal Flood Aid: বিপর্যয়ের পর নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
1/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
2/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
photos
TRENDING NOW
3/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
4/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
5/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
6/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
7/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
8/8
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য টাকা দেবে সরকার
photos