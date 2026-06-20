Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /North Bengal rain red alert: বৃষ্টি দানবের তাণ্ডবে প্রবল বিপর্যয়ের মুখে উত্তরবঙ্গ? ফুঁসছে তিস্তা- জারি লাল সতর্কতা

North Bengal rain red alert: বৃষ্টি দানবের তাণ্ডবে প্রবল বিপর্যয়ের মুখে উত্তরবঙ্গ? ফুঁসছে তিস্তা- জারি লাল সতর্কতা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 20, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:06 PM IST

Red alert in river: লাগাতার দুর্যোগের পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গে। ২০০ মিলিমিটার ছাড়াতে পারে বৃষ্টি! এমনই পূর্বাভাস। শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। লাল সতর্কতা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে। দার্জিলিং, কোচবিহার এবং কালিম্পং কমলা সতর্কতা। রবিবারেও বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সর্তকতা ২১ জুন পর্যন্ত। সোমবারেও দুর্যোগের কমলা সতর্কতা। 

ফুঁসছে তিস্তা1/6

ফুঁসছে তিস্তা

প্রদ্যুৎ দাস: ফুঁসছে তিস্তা। চোখ রাঙাচ্ছে তিস্তা। পাহাড়ি অবিরাম বৃষ্টিতে জল বাড়ছে তিস্তার। 

জারি লাল সতর্কতা2/6

জারি লাল সতর্কতা

শনিবার সকালেই তিস্তার মেখলিগঞ্জ এবং NH31 এলাকায় জলঢাকা নদীতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতর  কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর। 

রয়েছে হলুদ সতর্কতাও3/6

রয়েছে হলুদ সতর্কতাও

ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। মেখলিগঞ্জ সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতার পাশাপাশি অসংরক্ষিত এলাকায় জারি লাল সর্তকতা। 

এনএইচ ৩১-এ4/6

এনএইচ ৩১-এ

ঠিক একইভাবে এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপর সংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতার পাশাপাশি অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

 

দোমহনি অসংরক্ষিত এলাকায় 5/6

দোমহনি অসংরক্ষিত এলাকায়

দোমহনি অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর কন্ট্রোল রুম সূত্র জানা যায়। 

বৃষ্টি বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি6/6

বৃষ্টি বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে সমতলেও। বৃষ্টি বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। বেহাল নিকাশি! হাটুঁজল রাস্তায়, দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দারা।

TAGS:
North Bengal Rain
Red Alert

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ব্রাজিলের রাজকীয় প্রত্যাবর্তনে ‘জোগা বোনিতো’, একই দিনে জোড়া 'দ্রুততম' গোল
FIFA World Cup 2026 Day 9 Recap11 min ago
2
DA hike13 min ago
3
Sovandeb Chattopadhyay56 min ago
4
hyderabad tensions1 hr ago
5
Paschimbanga Divas1 hr ago