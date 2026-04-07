Deadly Rain hailstorm weather Update: ধেয়ে আসছে তুষারঝড়, হাজার হাজার মাইল ঠাসা মেঘের ভিড়: বৃষ্টি-জলোচ্ছ্বাস-তুফান, অবিশ্বাস্য দুর্যোগের মুখে দেশ

North India Rain: ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি বেগে বয়ে যাওয়া দমকা হাওয়া পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। মৌসম ভবনের (IMD) পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন এই আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।  

| Apr 07, 2026, 03:14 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৪ ঘণ্টায় জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই উচ্চচাপ বলয় বা ঝঞ্ঝার প্রভাবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলে কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

 

দিল্লির কথা বলতে গেলে, আজ ভোর থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে শুরু হয় অঝোর ধারায় বৃষ্টি। অনেক এলাকায় বড় আকারের শিলাবৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে, যার ফলে রাস্তায় সাদা চাদর জমে যাওয়ার মতো দৃশ্য তৈরি হয়েছে।   

আবহাওয়া দফতরের মতে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আসা এই আর্দ্র বায়ু ভারতের উত্তর ভাগে পৌঁছে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে, যা এই অকাল দুর্যোগের মূল কারণ।  

এই অসময়ের বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি ভারতের কৃষকদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে উত্তর ভারতে রবি শস্য, বিশেষ করে গম কাটার মরসুম চলছে। মাঠের পাকা গমের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় এবং ভারী শিলাবৃষ্টির ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।  

গম: শিলাবৃষ্টির ফলে গমের দানা ঝরে গেছে এবং বৃষ্টির জলে ভেজা ফসল পচনের মুখে। সরিষা ও ডাল: অনেক জায়গায় সরিষা ও ডালের ফলন নষ্ট হয়েছে।

ফল চাষ: হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডের আপেল বাগান এবং উত্তরপ্রদেশের আম বাগানগুলোতে শিলাবৃষ্টির কারণে মুকুল ও কচি ফল ঝরে পড়েছে।

ঝড় ও বৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক জনজীবন থমকে গেছে। প্রবল ঝড়ে বহু জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রাজধানী দিল্লির নিচু এলাকাগুলোতে জল জমে যাওয়ায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে

ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বেশ কিছু বিমানের উড়ান বাতিল বা পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে ধস নামার আশঙ্কায় পর্যটকদের সতর্ক করা হয়েছে।

বিশেষ করে চারধাম যাত্রার পথে তুষারপাতের কারণে তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

বৃষ্টির ফলে গত কয়েক দিনের দাবদাহ থেকে সাময়িক মুক্তি মিলেছে। উত্তর ভারতের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমে গেছে। 

তবে এই ঠান্ডা মনোরম মনে হলেও আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বা ঋতু পরিবর্তনের অসুস্থতা বাড়তে পারে বলে চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন।  

ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) জানিয়েছে যে, আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আগামী ১০ এপ্রিল নাগাদ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করতে পারে। 

ফলে ১১ ও ১২ এপ্রিল আবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।   

বর্তমানে উত্তর ভারত জুড়ে 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। বজ্রপাতের সময় সাধারণ মানুষকে বাইরে না বেরোনোর এবং নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার এই অনিয়মিত আচরণ পরিবেশবিদদের ভাবিয়ে তুলছে।

এপ্রিলের প্রচণ্ড গরমের বদলে এই অকাল বর্ষণ প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতারই ইঙ্গিত দেয়। এপ্রিলের প্রচণ্ড গরমের বদলে এই অকাল বর্ষণ প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতারই ইঙ্গিত দেয়। 

সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যে কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে। 

আপত্‍কালীন পরিস্থিতির জন্য এনডিআরএফ (NDRF) এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীগুলোকে সতর্ক রাখা হয়েছে। 

আগামী ৪৮ ঘণ্টা উত্তর ভারতের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল বলে মনে করা হচ্ছে।  

