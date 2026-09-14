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দুর্গাপুজোর মুখে দুর্যোগের অশনিসংকেত! সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি

Written BySoumita Khan
Published: Sep 14, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:23 AM IST

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। এর প্রভাবে সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় ঝোড়ো হাওয়াসহ প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুর্যোগের কারণে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

অতিভারী বৃষ্টি1/7

অতিভারী বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: ১৪ এবং ১৫ সাময়িক বিরতির পর ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। নতুন করে বিপর্যস্ত হতে পারে উত্তরবঙ্গের জনজীবন। 

প্রবল বৃষ্টি 2/7

প্রবল বৃষ্টি

ব্যাহত হতে পারে শিল্প বাণিজ্যের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনার প্রস্তুতি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রবল বৃষ্টি চলতে পারে ১৭ তারিখেও।

উল্টো ছবি দক্ষিণবঙ্গে3/7

উল্টো ছবি দক্ষিণবঙ্গে

উল্টো ছবি দক্ষিণবঙ্গে। আজ ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। দু-একটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ তৈরি হয়ে স্থানীয় ভাবে অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টি। 

বৃষ্টির পূর্বাভাস4/7

বৃষ্টির পূর্বাভাস

এছাড়া গণেশ পুজো থেকে বিশ্বকর্মা পুজো পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির কোনও আগাম পূর্বাভাস নেই। 

 

বেসরকারি আবহাওয়া গবেষণা সংস্থার দাবি5/7

বেসরকারি আবহাওয়া গবেষণা সংস্থার দাবি

তবে একাধিক বেসরকারি আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা দাবি করেছে, ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সময়সীমার মধ্যে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপের সম্ভাবনা রয়েছে। যা পরবর্তী পর্যায়ে শক্তিবৃদ্ধি করে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। 

শক্তিশালী নিম্নচাপ6/7

শক্তিশালী নিম্নচাপ

প্রাথমিক সম্ভাবনা অনুযায়ী সিস্টেমটির পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সর্বাধিক প্রভাব রাখতে পারে। শক্তিশালী নিম্নচাপের প্রভাবে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম,  বিহার, উত্তর পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। 

৬০ কিমি বেগের ঝড়7/7

৬০ কিমি বেগের ঝড়

বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে সর্বাধিক ৬০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হওয়া। এর প্রভাব পড়তে পারে আসন্ন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে। যদিও আলিপুর আবহাওয়া দফতর বা নয়াদিল্লির মৌসম ভবন এখনও এই বিষয়ে কোনো অফিসিয়াল বিবৃতি দেয়নি।

TAGS:
Kolkata and west Bengal Weather Update

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