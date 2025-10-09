English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Winter 2025: উত্তরভারতে এবার তুষার যুগ! শীতে পড়বে অস্বাভাবিক ঠান্ডা, মৌসম ভবনের পূর্বাভাসে ভয়ংকর ইঙ্গিত...

Winter 2025: গত কয়েক দিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের উপরের দিকের অংশে বরফ পড়েছে। হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও তুষারপাত হয়েছে

| Oct 09, 2025, 11:22 AM IST
1/6

এখনই হিমালয়ের বহু শৃঙ্গে তুষার

সবেমাত্র অক্টোবর। শীত আসব আসব করছে। ১৪ অক্টোবরের পর বর্ষা বিদায় নেবে বলে বলছে হাওয়া অফিস। গত কয়েক মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যেই হিমলায়ের বিভিন্ন চূড়ায় তুষার জমছে। ফলে এবার কি ভয়ংকর ঠান্ডা পড়তে চলেছে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে? এমনই আশঙ্কা করছেন অনেকে।

2/6

মৌসম ভবন

দিল্লির মৌসম ভবন বলছে গোটা উত্তরভারত, দিল্লি-এনসিআর এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি ঠান্ডার মধ্যে পড়বে। এমনটা বলছে ইউএস ক্লাইমেট প্রেডিকশন সেন্টারও। তবে অনেক আবাহাওয়া বিশষজ্ঞরা বলছেন, এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।

3/6

বহু জায়গায় তুষারপাত

গত কয়েক দিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের উপরের দিকের অংশে বরফ পড়েছে। হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও তুষারপাত হয়েছে।  হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ এখন তুষারে আবৃত। চামোলি, লাহুল-স্পিথি থেকে কাশ্মীর তুষারপাতের ফলে বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলের বাগানের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তাপমাত্রা চলে গিয়েছে শূন্যের নীচে। মনে হচ্ছে এখনই শীত চলে এসেছে ওইসব এলাকায়।  

4/6

প্রবল বৃষ্টি

বেশ কিছুদিন ধরেই মধ্য ও নিম্ন হিমালয়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। অপারেশনে নেমে ২ সেনা জওয়ান তুষার ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন।

5/6

গড়পড়তার থেকে বেশি ঠান্ডা

এখনওপর্যন্ত যে পরিস্থিতি তাতে প্রবল ঠান্ডার আশঙ্কা তো রয়েইছে। মৌসম ভবন বলছে প্রতি বছর উত্তরভারতে গড়ে যে ঠান্ডা পড়ে তার থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা পড়বে এবার। 

6/6

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

মৌসম ভবনের বিজ্ঞানী নরেশ কুমার সংবাদসংস্থা এএনআইকে বলেছেন, এটা একটা অস্থায়ী পরিস্থিতি। এখন বৃষ্টি ও তুষারপাত দুটোই হচ্ছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে তাপমাত্রা অনেকটাই কমবে।   

