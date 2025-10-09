Winter 2025: উত্তরভারতে এবার তুষার যুগ! শীতে পড়বে অস্বাভাবিক ঠান্ডা, মৌসম ভবনের পূর্বাভাসে ভয়ংকর ইঙ্গিত...

Winter 2025: উত্তরভারতে এবার তুষার যুগ! শীতে পড়বে অস্বাভাবিক ঠান্ডা, মৌসম ভবনের পূর্বাভাসে ভয়ংকর ইঙ্গিত...
Winter 2025: গত কয়েক দিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের উপরের দিকের অংশে বরফ পড়েছে। হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও তুষারপাত হয়েছে
এখনই হিমালয়ের বহু শৃঙ্গে তুষার
মৌসম ভবন
বহু জায়গায় তুষারপাত
গত কয়েক দিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের উপরের দিকের অংশে বরফ পড়েছে। হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও তুষারপাত হয়েছে। হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ এখন তুষারে আবৃত। চামোলি, লাহুল-স্পিথি থেকে কাশ্মীর তুষারপাতের ফলে বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলের বাগানের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তাপমাত্রা চলে গিয়েছে শূন্যের নীচে। মনে হচ্ছে এখনই শীত চলে এসেছে ওইসব এলাকায়।
প্রবল বৃষ্টি
গড়পড়তার থেকে বেশি ঠান্ডা
পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
