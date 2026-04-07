Bengal Weather Update: মঙ্গলবার থেকে আরও বাড়বে দুর্যোগ: দুই বঙ্গে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির সতর্কতা, কবে বদলাবে হাওয়া?

West Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে। আজ মঙ্গলবার এবং আগামীকাল বুধবার বৃষ্টির তীব্রতা ও ব্যাপকতা সবথেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

| Apr 07, 2026, 08:47 AM IST
কলকাতায় কালবৈশাখী

অয়ন ঘোষাল: কালকের তুলনায় আজ বেশি বৃষ্টি পাবে রাজ্য। কাল সন্ধ্যের পর কলকাতায় কালবৈশাখী। ঝড়ের গতি ছিল ৬৩ কিলোমিটার। আলিপুরে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৬ মিলিমিটার। আজ এবং কাল বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। 

কাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০.৮ থেকে বেড়ে ৩৩.৬ ডিগ্রি হয়েছিল। আজ ফের সেই তাপমাত্রা নেমে ৩১ এর ঘরে পৌঁছাবে। ঝড়বৃষ্টির জেরে কাল রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫ ডিগ্রি নেমে ২০.২ হয়ে গিয়েছিল। 

আজ সেই তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আজ দিনভর বাতাসে প্রায় ৯৫ থেকে ১০০ শতাংশ জলীয় বাষ্প থাকার পর বিকেল গড়ালেই বৃষ্টি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায়। অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হবে পশ্চিমাঞ্চলে। এই ঝড়বৃষ্টি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে। 

নিম্নচাপ অক্ষরেখা

বিহার থেকে মনিপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। যেটি উত্তরবঙ্গ, অসম এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘ এবং ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। ফলে স্কোয়াল ফন্ট, মাইক্রো ব্লাস্ট এবং উল্লম্ব মেঘ তৈরির পরিস্থিতি অত্যন্ত বেশি। তার জেরে বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বেশি হবে আজ মঙ্গলবার ও কাল বুধবার। কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে শিলাবৃষ্টি এবং উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবার এবং বুধবার সব জেলাতেই হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাতে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার দুর্যোগ বাড়বে। বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে শিলাবৃষ্টি। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি।

কালবৈশাখী ঝড়

কাল বুধবার পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা। কলকাতা শহর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি।  

পরশু বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সেদিন বিকেলের পর থেকে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসবে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির আর তেমন সম্ভবনা নেই। শনি রবিবার পরিষ্কার আকাশ। বাড়বে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

