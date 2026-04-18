Bengal Weather Update: ঘনাচ্ছে গভীর ঘূর্ণাবর্ত, টানা সাতদিন ব্যাপক দুর্যোগ: রাজ্যজুড়ে তুমুল ঝড়বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: ২০ থেকে ২৭ এপ্রিলের মধ্যে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত ও ট্রাফ লাইনের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে কালবৈশাখী ও ব্যাপক বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম দফার ভোটের সময় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ভ্যাপসা গরম থাকলেও বিকেলের দিকে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

| Apr 18, 2026, 09:27 AM IST
দুর্যোগের দাপট

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে প্রথম দফা ভোটের মুখে হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। তৈরি হতে পারে মেঘ বলয়। সম্ভাবনা বাড়তে পারে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বা কালবৈশাখীর। 

আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টায় রাজ্যের দুই একটি জেলায় স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও পরবর্তী ৭ দিনে গোটা রাজ্যে  ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল সময়সীমায় আকস্মিকভাবে গোটা রাজ্যে ব্যাপক বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এই সময়সীমায় রাজ্যের সবকটি জেলাতেই নিয়মিত ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টি হতে পারে।   

দিন বা তারিখ ধরে ধরে সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও অনুমান করা হচ্ছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির ব্যাপকতা উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ এলাকায়, আবার কিছু জেলায় ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ এলাকায় হতে পারে। 

২০ তারিখের আগে রাজ্যের আবহাওয়া মূলত আর্দ্র। অস্বাভাবিক ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি গাঙ্গেয় এবং উপকূল এলাকায়। পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক লু এর মতো গনগনে গরম হাওয়া। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জেলায় দুপুর বা বিকেলের পর মেঘলা আকাশ এবং আকস্মিক বৃষ্টি। 

২০ এপ্রিলের পর একটি একটি সুস্পষ্ট ট্রাফ লাইন ও আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঊর্ধ্বস্তরের ঘূর্ণাবর্তের জেরে রৌদ্রজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশের মধ্যেই আকস্মিকভাবে আকাশ ঢাকবে ঘন কালো মেঘে। বাড়বে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা। তৈরি হতে পারে কালবৈশাখী পরিস্থিতি। 

প্রথম দফার নির্বাচনে রাজ্যের কোথাও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস নেই। উত্তরের সমতলের জেলা আলিপুরদুয়ার মালদা দুই দিনাজপুর এবং নীচের দিকের জেলা মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে অস্বস্তিকর জলীয় বাষ্প পূর্ণ পরিস্থিতিতে ভোট হবে। ভোটের দিন দুপুর বা বিকেলের পর ট্রাফ লাইনের প্রভাবে একাধিক জেলায় দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। 

সেই তুলনায় দ্বিতীয় দফার ভোট অনেক বেশি কষ্টদায়ক উষ্ণ আবহাওয়ায় হতে চলেছে বলে এখনও পর্যন্ত অনুমান। ২৯ এপ্রিল অনেকটা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় দফার ব্যাপারে আবহাওয়া দফতরের কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস বা আগাম ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়নি।

Baba Vanga predictions on zodiac sign 2026: এবার কোন কোন রাশির জীবনে আসতে চলেছে গোল্ডেন পিরিয়ড? বিপুল ধনসম্পদ, সৌভাগ্য কাদের দেবে 'ভূতের রাজা'? ২০২৬-এর সবথেকে বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন

পরবর্তী অ্যালবাম

World Most Expensive Water: কোহলি যে জল খান, ভাবছেন ৪০০০টাকা/লিটার সেটাই সবচেয়ে দামি? ভুল, এই ১ লি. বোতলের দাম ৬৫ লক্ষ

Mamata Banerjee: শেষলগ্নে ভবানীপুরে মেগা প্রচারে মমতা: টানা ৪ দিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর্মসূচি

Red alert in Bengal: লাল সতর্কতা গ্রাসে বাংলা: আর কিছুক্ষণেই ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুত-সহ ৫০ কিমি বেগে রাক্ষুসে ঝড় বৃষ্টি, ভাসবে বঙ্গ

