Zee News Bengali
  • Nostradamus Chilling Predictions: রক্তনদী বইছে! ৭ মাস ধরে ৭ দেশে যুদ্ধ, খুন হবেন বিশ্বনেতা, ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচারী নেতা...

Chilling Nostradamus 2026 Predictions: নস্ট্রাদামুস তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, ২০২৬ সাল ক্রমশ এক স্বেচ্ছাচারী নেতার কথায় ওঠবোস করবে। আর মৃত্যু ঘটবে এক বড় নেতার। কারা তারা?

| Jan 02, 2026, 07:35 PM IST
1/7

নিহত নেতা

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাবেন এক বিখ্যাত মানুষ। এর অর্থ কোনও এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা নিহত হবেন। খুন হবেন আততায়ীর হাতে।

2/7

রক্তনদী

পৃথিবীতে বইবে রক্তনদী। সুইৎজারল্যান্ডের টিচিনো অঞ্চল দিয়ে বয়ে যায় রক্তনদী। 

3/7

পানশালার আগুনে ৪০ জনের মৃত্যু

কী অর্থে 'রক্তনদী'? বছর পড়তে-না-পড়তেই তা সত্যি হয়ে গেল সেটা। নববর্ষের আবহে পানশালার আগুনে ৪০ জনের মৃত্যু ঘটল। নস্ট্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য হতে শুরু করে দিল?  

4/7

২৬-য়ে স্বেচ্ছাচারিতা

নস্ট্রাদামুস তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, এই ২০২৬ সাল ক্রমশ এক স্বেচ্ছাচারী নেতার কথায় ওঠবোস করবে।

5/7

মৌমাছি-তত্ত্ব​

এর মধ্যে মৌমাছি-তত্ত্ব সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেছেন একদিন রাতে বিপুল মৌমাছি আক্রমণ করবে জনপদ। এর প্রকৃত অর্থ? এটা নির্ঘাত কোনও পলিটিক্যাল কনস্পিরেসি। 

6/7

ফ্য়াসিসিজমের প্রত্যাবর্তন

কোনও মেগালোম্যানিয়াক নেতা গোটা বিশ্বের লাগাম নিজের হাতে রাখতে চাইবেন বলে ইঙ্গিত নস্ট্রাদামুসের। কে হবেন সেই নেতা? ট্রাম্প? জি জিন পিং? পুতিন? কিম জন উন? আর কে কে আছেন এ তালিকায়, যিনি ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন ফ্য়াসিসিজম?

7/7

সাত দেশে সাত মাস যুদ্ধ

নস্ট্রাদামুস বলছেন 'সেভেন মান্থ অফ গ্রেট ওয়ার' অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। যেখানে ৭টি দেশও জড়িয়ে পড়বে। কোন সাত দেশ? দক্ষিণ চিন সাগরের আশপাশের দেশগুলি। সেখানে তো আছে চিন, তাইওয়ান, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি। ভারতই-বা তা থেকে কতটা দূরে। তবে কি এশিয়াতেই বাধবে মারণ যুদ্ধ? সময়ই বলবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

