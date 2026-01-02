Nostradamus Chilling Predictions: রক্তনদী বইছে! ৭ মাস ধরে ৭ দেশে যুদ্ধ, খুন হবেন বিশ্বনেতা, ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচারী নেতা...

Nostradamus Chilling Predictions: রক্তনদী বইছে! ৭ মাস ধরে ৭ দেশে যুদ্ধ, খুন হবেন বিশ্বনেতা, ক্ষমতায় স্বেচ্ছাচারী নেতা...
Chilling Nostradamus 2026 Predictions: নস্ট্রাদামুস তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, ২০২৬ সাল ক্রমশ এক স্বেচ্ছাচারী নেতার কথায় ওঠবোস করবে। আর মৃত্যু ঘটবে এক বড় নেতার। কারা তারা?
নিহত নেতা
পানশালার আগুনে ৪০ জনের মৃত্যু
২৬-য়ে স্বেচ্ছাচারিতা
মৌমাছি-তত্ত্ব
ফ্য়াসিসিজমের প্রত্যাবর্তন
সাত দেশে সাত মাস যুদ্ধ
নস্ট্রাদামুস বলছেন 'সেভেন মান্থ অফ গ্রেট ওয়ার' অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। যেখানে ৭টি দেশও জড়িয়ে পড়বে। কোন সাত দেশ? দক্ষিণ চিন সাগরের আশপাশের দেশগুলি। সেখানে তো আছে চিন, তাইওয়ান, ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি। ভারতই-বা তা থেকে কতটা দূরে। তবে কি এশিয়াতেই বাধবে মারণ যুদ্ধ? সময়ই বলবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
