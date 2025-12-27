Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের...

Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের...
Nostradamus Predicts Lucky Zodiacs in 2026: আর দিনচারেক পরেই নতুন বছর ২০২৬! এ নিয়ে অনেকেই অনেক পূর্বাভাস করেছেন। অনেকেই আগ্রহী, এ নিয়ে নস্ট্রাদামুস কী বলে গিয়েছেন? আদৌ কি কিছু বলেছেন?
পূর্বাভাস
ভয়ংকর ২০২৬
নস্ট্রাদামুস বলেছেন আসন্ন ২০২৬ সালে দেশে দেশে বাধবে ভয়ংকর যুদ্ধ, নৌযুদ্ধ হবে, পরমাণু যুদ্ধ হবে। একেবারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো অবস্থা হবে। মানুষ ধর্মের নামে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে। আসতে পারে ভয়াল সুনামি। খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে। এদিকে তৈরি হবে মন্দা। সব মিলিয়ে খাদ্যসংকট তৈরি হবে বিশ্বে। সে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি!
লাকি জোডিয়াক?
ডিকোডিং নস্ট্রাদামুস
বৃষ, Taurus
তুলা, Libra
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তা একেবারে সঠিক হবে। সৌভাগ্যের ছটা ঠিকরে পড়বে তা থেকে। অর্থ সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্তও খুব সময়োপযোগী হবে। এঁদের সমস্ত পরিকল্পনাই খুব সফল হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
