Zee News Bengali
Nostradamus 2026 Predictions: ২০২৬-য়ে কারা হবেন কোটিপতি? শিবরাত্রির আগেই জানুন নস্ট্রাদামুসের অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী...

| Feb 11, 2026, 06:19 PM IST
1/7

শিবরাত্রি!

আর কয়েকদিন পরেই শিবরাত্রি! মহা তিথি। দেবাদিদেব শিবের কৃপায় অনেকেরই ভালো সময় শুরু হবে এই পর্বে। তবে, এর পাশাপাশিই জেনে রাখুন, এই ২০২৬ সালে কারা কারা হবেন কোটিপতি!  

2/7

ফরাসি মিস্টিক নস্ট্রাদামুস

বাবা ভাঙ্গার অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে স্টার ছিলেন ফরাসি মিস্টিক নস্ট্রাদামুস। তিনি ২০২৬ সাল সংক্রান্ত কিছু কিছু পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন। কী কী সেগুলি?

3/7

ভয়ংকর ২০২৬

নস্ট্রাদামুস বলেছেন ২০২৬ সালে দেশে দেশে বাধবে ভয়ংকর যুদ্ধ-- নৌযুদ্ধ হবে, পরমাণু যুদ্ধ হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। মানুষ ধর্মের নামে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে। এর উপর আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। হতে পারে সুনামি। খাদ্যশস্যের দাম বাড়বে। তৈরি হবে মন্দা। খাদ্যসংকট তৈরি হবে বিশ্বে।

4/7

লাকি জোডিয়াক?

কিন্তু এই ২০২৬ সালে কারা কারা কোটিপতি হবেন, তা নিয়ে কি নস্ট্রাদামুস কিছু বলে গিয়েছেন? না, সত্যি বলতে গেলে, এ বিষয়ে নস্ট্রাদামুস খুব পরিষ্কার করে কিছু বলে যাননি। তবে তিনি সাংকেতিক ভাষায় কিছু বলে গিয়েছেন। তা থেকেই এ ক্ষেত্রে একটা অনুমান করা হচ্ছে। 

5/7

ডিকোডিং নস্ট্রাদামুস

কী সেই অনুমান? নস্ট্রাদামুস সংকেতে যা বলে গিয়েছেন, তা ডিকোড করে এবং তার পাশাপাশি ২০২৬ সালের গ্রহসংস্থান ব্যাখ্যা করে আধুনিক জ্যোতিষীরা বলছেন, অন্তত দু'টি সৌভাগ্যবান রাশির কথা তিনি বলে গিয়েছেন-- টরাস বা বৃষ এবং লিব্রা বা তুলা। 

6/7

বৃষ, Taurus

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাদামুস বলেছেন, বৃষ রাশির জাতকেরা এই ২০২৬ সালে সহসা বিপুল ধনসম্পত্তির মুখ দেখবেন। এঁরা এ সময়ে হয়তো কোনও বড় অঙ্কের লটারিও জিতে ফেলতে পারেন। এতে তাঁদের ভাগ্যই হয়তো চিরতের বদলে গেল!

7/7

তুলা, Libra

নস্ট্রাদামুস তুলা রাশির জাতকদের নিয়ে কী বলেছেন? বলেছেন, এঁরা যদি এঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যান, তবে তা একেবারে সঠিক হবে। আর সেই সিদ্ধান্তই প্রকারান্তরে এঁদের বিপুল সৌভাগ্যের দিকে নিয়ে যাবে। সুসময়ের আলোয় আলোকিত হবে এঁদের জীবন। অর্থ সংক্রান্ত নেওয়া এঁদের যে কোনও সিদ্ধান্ত খুব সময়োপযোগী হবে। হাতে আসবে বিপুল টাকা, সম্পদ। এঁদের সমস্ত পরিকল্পনাই এ বছর খুব সফল হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

