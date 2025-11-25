English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Zubin Garg death update: 'জ়ুবিন গর্গকে নির্মম ভাবে খুন করা হয়েছে, কারণ জানলে গোটা অসম চমকে যাবে...'

Himant Biswa Sharma on Zubeen Garg: জনপ্রিয় অহমিয়া শিল্পী জুবিন গর্গের (Zubeen Garg) সিঙ্গাপুরে রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Himanta Biswa Sarma)। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, গত ১৯ সেপ্টেম্বর নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে ৫২ বছর বয়সী শিল্পীর মৃত্যু ‘দুর্ঘটনা’ নয়, বরং সরাসরি ‘খুন’।

| Nov 25, 2025, 03:16 PM IST
1/12

প্রাথমিক তদন্তে কী উঠে এসেছে?

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, প্রাথমিক তদন্তেই পুলিস নিশ্চিত হয়েছে যে এটি কোনো আকস্মিক মৃত্যু নয়, বরং ‘নিছক খুন’।

2/12

প্রাথমিক তদন্তে কী উঠে এসেছে?

তিনি বলেন, "এক জন ব্যক্তি জুবিনকে খুন করেছে, বাকি কয়েক জন তাকে সাহায্য করেছে। মোট চার-পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।"

3/12

প্রাথমিক তদন্তে কী উঠে এসেছে?

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে SIT (বিশেষ তদন্ত দল) চার্জশিট জমা দেবে, যা হবে "একেবারে জল-অবধি"। হিমন্তের দাবি, সেই চার্জশিটে উঠে আসা হত্যার মোটিভ গোটা রাজ্যকে স্তম্ভিত করবে।

4/12

তদন্তের গতিপ্রকৃতি:

সিঙ্গাপুরে সাঁতার কাটার সময়ে জুবিনের আকস্মিক মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নির্দেশে অসম সরকার গত সেপ্টেম্বরে 'সিট' গঠন করে।

5/12

তদন্তের গতিপ্রকৃতি:

কমিশন গত ৩ নভেম্বর থেকে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকলের বয়ান রেকর্ড করা শুরু করে। অভিযুক্তদের বয়ান রেকর্ডের সময়সীমা প্রথমে ২১ নভেম্বর থাকলেও, তা বাড়িয়ে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

6/12

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সিট-এর তরফে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (কেন্দ্রীয়) কাছে চার্জশিট দাখিলের আগে দ্রুত অনুমোদনের জন্য চিঠি গিয়েছে, এবং তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি ৮ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে চার্জশিট জমা দেওয়ার কথা বলেছেন।

7/12

কারা অভিযুক্ত ও কী ধারা প্রয়োগ:

জুবিনের মৃত্যুতে রাজ্যজুড়ে ৬০টিরও বেশি অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর এ পর্যন্ত মোট সাত জন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।

8/12

কারা অভিযুক্ত ও কী ধারা প্রয়োগ:

প্রথমে ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন জুবিনের টিমের ড্রামার শেখরজ্যোতি গোস্বামী।

9/12

কারা অভিযুক্ত ও কী ধারা প্রয়োগ:

এরপর গ্রেফতার হন জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ফেস্টিভ্যাল আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, টিমের গায়িকা অমৃতপ্রভ মহন্ত, এবং শিল্পীর তুতো ভাই ও অসম পুলিশের কর্তা সন্দীপন গর্গ।

10/12

কারা অভিযুক্ত ও কী ধারা প্রয়োগ:

পরে জুবিনের দুই নিরাপত্তা রক্ষী— নন্দেশ্বর বরা এবং প্রবীণ বৈশ্যকেও আটক করা হয়। তাঁদের অ্যাকাউন্টে ১.১ কোটি টাকার লেনদেনের হদিস পায় তদন্তকারী দল।

11/12

কারা অভিযুক্ত ও কী ধারা প্রয়োগ:

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের উদ্দেশ্যে আঘাত, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অবহেলায় মৃত্যুর মতো একাধিক ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। অসম পুলিশ ইতিমধ্যেই শ্যামকানু মোহন্ত এবং ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে।

12/12

জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যু

সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে স্কুবা ডাইভিং করতে নেমে জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই চাঞ্চল্যকর দাবি অসমের সাংস্কৃতিক জগতে নতুন করে বিতর্ক ও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সবাই এখন ডিসেম্বরে চার্জশিট জমা পড়ার অপেক্ষায়।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল &#039;স্বামীহন্তা&#039; মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়...

Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়...

Meerut Murder Case: স্বামী সৌরভের জন্মদিনেই ফের মা হল 'স্বামীহন্তা' মুসকান! দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম, DNA টেস্টে সন্তানের পিতৃপরিচয়... 9
Soverign Gold Bond: RBI-এর বাম্পার অফার! গোল্ড বন্ডে একবার বিনিয়োগে ৩ গুণ রিটার্ন...অবিশ্বাস্য...

Soverign Gold Bond: RBI-এর বাম্পার অফার! গোল্ড বন্ডে একবার বিনিয়োগে ৩ গুণ রিটার্ন...অবিশ্বাস্য...

Soverign Gold Bond: RBI-এর বাম্পার অফার! গোল্ড বন্ডে একবার বিনিয়োগে ৩ গুণ রিটার্ন...অবিশ্বাস্য... 9
Dharmendra&#039;s Daughter: বিজেতা ও অজিতা! কেন প্রচারের আড়ালে ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে?

Dharmendra's Daughter: বিজেতা ও অজিতা! কেন প্রচারের আড়ালে ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে?

Dharmendra's Daughter: বিজেতা ও অজিতা! কেন প্রচারের আড়ালে ধর্মেন্দ্রর প্রথম পক্ষের দুই মেয়ে? 10
Ethiopian volcano ash reaches Delhi: ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি গতি! দিল্লির আকাশে ভয়ংকর ছাই-মেঘ, বাতিল একাধিক উড়ান... কখন সরবে? মৌসম ভবন দিল বড় আপডেট...

Ethiopian volcano ash reaches Delhi: ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি গতি! দিল্লির আকাশে ভয়ংকর ছাই-মেঘ, বাতিল একাধিক উড়ান... কখন সরবে? মৌসম ভবন দিল বড় আপডেট...

Ethiopian volcano ash reaches Delhi: ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি গতি! দিল্লির আকাশে ভয়ংকর ছাই-মেঘ, বাতিল একাধিক উড়ান... কখন সরবে? মৌসম ভবন দিল বড় আপডেট... 7