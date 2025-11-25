Zubin Garg death update: 'জ়ুবিন গর্গকে নির্মম ভাবে খুন করা হয়েছে, কারণ জানলে গোটা অসম চমকে যাবে...'

Zubin Garg death update: 'জ়ুবিন গর্গকে নির্মম ভাবে খুন করা হয়েছে, কারণ জানলে গোটা অসম চমকে যাবে...'
Himant Biswa Sharma on Zubeen Garg: জনপ্রিয় অহমিয়া শিল্পী জুবিন গর্গের (Zubeen Garg) সিঙ্গাপুরে রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (Himanta Biswa Sarma)। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, গত ১৯ সেপ্টেম্বর নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে ৫২ বছর বয়সী শিল্পীর মৃত্যু ‘দুর্ঘটনা’ নয়, বরং সরাসরি ‘খুন’।
প্রাথমিক তদন্তে কী উঠে এসেছে?
তদন্তের গতিপ্রকৃতি:
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য
কারা অভিযুক্ত ও কী ধারা প্রয়োগ:
জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যু
