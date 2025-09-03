English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Break or Crush medicine for lower doses: ডোজ় মেলাতে ট্যাবলেট ভেঙে হাফ করে খান? মৃত্যুও ঘনাতে পারে! জানালেন ভেলোরের ডাক্তার...

3 reasons why you should not split your tablet: চিকিৎসকদের পরামর্শ, কখনওই নিজে থেকে ট্যাবলেট কেটে খাবেন না। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে সঠিক ডোজ নির্ধারণ করুন। কেন ট্যাবলেট ভাঙবেন না তার ৩টি বড় কারণ রয়েছে...

| Sep 03, 2025, 07:58 PM IST
1/8

ট্যাবলেট কখন ভেঙে খাওয়া যায়, কখন নয়?

should not split your tablet

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনেক সময়েই চিকিৎসকরা রোগীর শরীর বুঝে কোনও কোনও ওষুধের মাত্রা মেপে দেন। সেটা ট্যাবলেট ভেঙে খাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু অতিরিক্ত মাত্রার ঝুঁকিই নয়, আরও গুরুতর সমস্যা তৈরি হতে পারে। 

2/8

ট্যাবলেট কখন ভেঙে খাওয়া যায়, কখন নয়?

should not split your tablet

যদি নিজে থেকেই ট্যাবলেট ভেঙে অর্ধেক বা কম ডোজ নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সমস্যা বেশি। সিএমসি ভেলোরের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, ট্যাবলেট ভাঙা একেবারেই নিরাপদ নয়।

3/8

অসামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রা

should not split your tablet

একাজ না করার তিনটি বড় কারণ রয়েছে। ট্যাবলেট সমানভাবে ভাগ হয় না, ফলে কখনও বেশি তো কখনও কম ওষুধ শরীরে ঢুকে যায়। এতে ওভারডোজ বা আন্ডারডোজের ঝুঁকি থাকে।

4/8

সুরক্ষামূলক আবরণ নষ্ট হয়

should not split your tablet

অনেক ট্যাবলেটের বিশেষ প্রলেপ থাকে যা পাকস্থলীকে রক্ষা করে বা ধীরে ধীরে ওষুধ শরীরে মেশাতে সাহায্য করে। ট্যাবলেট কেটে দিলে সেই কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

5/8

কার্যকারিতা কমে যায়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাড়ে

should not split your tablet

 ট্যাবলেট ভাঙলে শরীরে শোষণের ধরণ পাল্টে যায়, ফলে ওষুধ কম কার্যকর হয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

6/8

ট্যাবলেট কখন ভেঙে খাওয়া যায়, কখন নয়?

should not split your tablet

এক্ষেত্রে সাধারণ ছুরি বা গৃহস্থালির সরঞ্জাম ব্যবহার না করে পিল কাটার ব্যবহার করা উচিত। এটি ওষুধের দোকান বা অনলাইনেই পাওয়া যায়। 

7/8

ট্যাবলেট কখন ভেঙে খাওয়া যায়, কখন নয়?

should not split your tablet

যদিও ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ ছাড়া ট্যাবলেট ভাগ করা উচিত নয়। FDA সতর্ক করেছে, কাটা ট্যাবলেট জমিয়ে রাখলে তাপ, আর্দ্রতা ও বাতাসের সংস্পর্শে কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

8/8

ট্যাবলেট কখন ভেঙে খাওয়া যায়, কখন নয়?

should not split your tablet

স্বাস্থ্যবিধি মানা অত্যন্ত জরুরি। ট্যাবলেট কাটার আগে হাত ধোয়া বা গ্লাভস পরা, এবং পিল কাটার নিয়মিত পরিষ্কার রাখা দরকার।

