/Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে সরকারের বিরাট ঘোষণা: শুধু ৩০০০ নয়, এই প্রকল্পে আপনি পাবেন আরও অনেক সুবিধা

Annapurna Yojana benefits: রাজ্য জুড়ে বর্তমানে অন্যতম চর্চার বিষয় ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ বা ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্প। অনলাইন এবং অফলাইন--উভয় মাধ্যমেই পুরোদমে চলছে এই প্রকল্পের ফর্ম পূরণের কাজ। শুরুতে ১২ পাতার এক বিশাল ফর্ম দেখে সাধারণ রাজ্যবাসীর মনে কিছুটা শঙ্কা ও বিভ্রান্তি তৈরি হলেও, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হতেই সেই ক্ষোভ ও ভয় নিমেষেই উধাও হয়ে গেছে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রকল্প শুরুর মাত্র প্রথম ১৬ দিনেই রাজ্য জুড়ে মোট ৮৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ২১৩ জন মহিলা এই অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করেছেন।
অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, মাসে ৩০০০ টাকার আর্থিক সহায়তার জন্য কেন ১২ পাতার এত বড় ফর্ম পূরণ করতে হচ্ছে? এই ধোঁয়াশা স্পষ্ট করেছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, এই বিশাল ফর্মটি কেবল অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সাময়িক সুবিধার জন্য নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে সরকারের এক দূরদর্শী পরিকল্পনা। সরকারের লক্ষ্য হলো একটি সুসংগঠিত ‘ডেটাবেস’ বা তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা।
পুরমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'আগামী দিনে আমরা এমন অনেক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প নিয়ে আসছি যার জন্য নিখুঁত ডেটা প্রয়োজন। ফর্ম পূরণ করতে না পারলে কেউ টাকা পাবেন না--এমনটা নয়। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য সরকারি কর্মচারীরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন।' তবে সরকারি সুবিধা পেতে সমস্ত তথ্য যে নির্ভুল দিতে হবে, সেই বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্মে শুধুমাত্র আবেদনকারী মহিলার নিজের তথ্য নয়, বরং তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্যের খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া হচ্ছে।
পরিবারের সদস্যদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ডের নম্বর।
স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের স্থিতি।
পরিবারের মোট ঘরের সংখ্যা, সদস্যদের পেশা এবং মাসিক বা বার্ষিক আয়।
আসলে, এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্কিমগুলি যাতে খুব সহজেই প্রকৃত এবং যোগ্য উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।
এর ফলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমবে এবং নাগরিকদের বারবার নতুন প্রকল্পের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম তুলতে হবে না।
সরকারি সূত্র মারফত জানা গেছে, প্রথম ১৬ দিনে জমা পড়া প্রায় ৯০ লক্ষ মহিলার আবেদনের মাধ্যমে সরকারের হাতে রাজ্যের আনুমানিক ৩ কোটি মানুষের পারিবারিক তথ্য চলে এসেছে। গড়ে প্রতিটি পরিবারে ৩ জন করে সদস্য ধরে এই হিসাব করা হয়েছে।
এই বিপুল পরিমাণ তথ্য একটি বিশেষ সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ফ্যামিলি লেভেল ডেটা কালেকশন পোর্টাল’ (Family Level Data Collection Portal)।
আবেদনকারীরা খুব সহজেই নির্দিষ্ট ‘সোশ্যাল রেজিস্ট্রি সাইট’-এ গিয়ে নিজেদের পারিবারিক ডেটা আপলোড বা যাচাই করতে পারছেন।
১২ পাতার ফর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সংশয় ছিল, তা দূর করে ইতিমধ্যেই প্রথম ধাপে ৫১ লক্ষেরও বেশি যোগ্য উপভোক্তা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়ে গেছেন।
বাকি আবেদনকারীদের নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে এবং আগামী মাস থেকেই তাঁরাও এই সুবিধা পেতে শুরু করবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর।
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের এই ১২ পাতার ফর্মটি আসলে একটি ‘মাস্টার কি’ বা চাবিকাঠি, যা ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের জন্য আরও একাধিক সরকারি সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে দেবে।
এটি একদিকে যেমন যোগ্য পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে তেমনি জালিয়াতি রুখে প্রকৃত উন্নয়ন সুনিশ্চিত করবে।