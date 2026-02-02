English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Coldest Place in India: সাইবেরিয়া নয়, বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান ভারতেই! তাপমাত্রা নেমে -৬০ ডিগ্রি...

Coldest Place in India: সাইবেরিয়া নয়, বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান ভারতেই! তাপমাত্রা নেমে -৬০ ডিগ্রি...

Second Coldest Inhabited Place in the World: আলাস্কাও হার মানবে! ভারতের এই শহরটি বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান। যেখানে তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ৬০ ডিগ্রিও। আপনি গিয়েছেন কখনও এই শহরে?

| Feb 02, 2026, 07:09 PM IST
1/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমালয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা এক রোমাঞ্চকর বিস্ময়। শীতকালে এখানকার তাপমাত্রা মাঝেমধ্যেই মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়।

2/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

এমনকি অতীতে এখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছোঁয়ারও রেকর্ড রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম জায়গা, যেখানে মানুষ বসবাস করে। 

3/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

শহরের ভৌগোলিক অবস্থানই এর চরম শীতলতার কারণ। চারদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি সরু উপত্যকায় অবস্থিত হওয়ায় এখানে ঠান্ডা বাতাস আটকে পড়ে। 

4/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

জজিলা পাস দিয়ে আসা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া এই অঞ্চলকে করে তোলে দুস্তর। রাশিয়ার ওমিয়াকোনের (Oymyakon) পরেই বিশ্বের শীতলতম জনপদ হিসেবে মান্যতা পায় এই ভারতীয় শহর।

5/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

এটি হল, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ের ওপর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩,৩০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত দ্রাস শহর, যাকে বলা হয় 'লাদাখের প্রবেশদ্বার'। 

6/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

এত তীব্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দ্রাসের মানুষ হার মানেননি। এখানকার বাসিন্দারা পাথরের মোটা দেওয়াল এবং কাঠের ইনসুলেশন দিয়ে তৈরি বিশেষ বাড়িতে বসবাস করেন। 

7/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

দীর্ঘ শীতের জন্য আগেভাগেই মজুত করা হয় খাবার ও জ্বালানি। পশুপালন ও পশমের হস্তশিল্পই এখানকার জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন।

8/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

একদিকে প্রাকৃতিক রুক্ষতা আর অন্যদিকে মনোরম তুষারশুভ্র সৌন্দর্য—দ্রাস যেন প্রকৃতির এক বৈপরীত্য। 

9/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

১৯৯৯ সালের যুদ্ধের ইতিহাসে যেমন এই শহরের রণকৌশলগত গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, তেমনই আজ তা পর্যটকদের কাছেও এক রোমাঞ্চকর গন্তব্য। 

10/10

বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম শহর

মাইনাস তাপমাত্রায় কীভাবে মানুষের জীবন স্পন্দিত হয়, দ্রাস তার জীবন্ত প্রমাণ।

