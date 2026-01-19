Neha Kakkar Mysterious Post: 'সম্পর্ক, দায়িত্ব, কাজ-- সব ছেড়ে চললাম... ফিরব কিনা জানি না...', নেহা কক্কড়ের মন্তব্যে গাঢ় অবসাদ আর বিতর্ক...

Neha Kakkar Mysterious Post: 'সম্পর্ক, দায়িত্ব, কাজ-- সব ছেড়ে চললাম... ফিরব কিনা জানি না...', নেহা কক্কড়ের মন্তব্যে গাঢ় অবসাদ আর বিতর্ক...
Neha Kakkar announcement from work break: নেহা কক্করের রহস্যময় অন্তর্ধান ও সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়। সম্প্রতি জনপ্রিয় বলিউড গায়িকা নেহা কক্কর (Neha Kakkar) তার ইনস্টাগ্রাম (Neha Kakkar Instagram Story) স্টোরিতে কিছু রহস্যময় নোট পোস্ট করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। গায়িকা জানিয়েছেন যে, তিনি 'দায়িত্ব, সম্পর্ক, কাজ এবং সবকিছু' থেকে বিরতি নিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই সেনসেশনাল গায়িকা পাপারাৎজিদের অনুরোধ করেছেন, যেন তারা তাঁর ছবি না তোলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করেন। নেহা কক্করের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত বর্তমান
1/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
2/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
photos
TRENDING NOW
3/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
4/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
5/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
6/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
7/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
8/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
9/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
10/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
11/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
12/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
13/13
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর
photos