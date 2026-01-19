English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Neha Kakkar Mysterious Post: সম্পর্ক, দায়িত্ব, কাজ-- সব ছেড়ে চললাম... ফিরব কিনা জানি না..., নেহা কক্কড়ের মন্তব্যে গাঢ় অবসাদ আর বিতর্ক...

Neha Kakkar Mysterious Post: 'সম্পর্ক, দায়িত্ব, কাজ-- সব ছেড়ে চললাম... ফিরব কিনা জানি না...', নেহা কক্কড়ের মন্তব্যে গাঢ় অবসাদ আর বিতর্ক...

Neha Kakkar announcement from work break: নেহা কক্করের রহস্যময় অন্তর্ধান ও সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়। সম্প্রতি জনপ্রিয় বলিউড গায়িকা নেহা কক্কর (Neha Kakkar) তার ইনস্টাগ্রাম (Neha Kakkar Instagram Story) স্টোরিতে কিছু রহস্যময় নোট পোস্ট করে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। গায়িকা জানিয়েছেন যে, তিনি 'দায়িত্ব, সম্পর্ক, কাজ এবং সবকিছু' থেকে বিরতি নিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই সেনসেশনাল গায়িকা পাপারাৎজিদের অনুরোধ করেছেন, যেন তারা তাঁর ছবি না তোলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করেন। নেহা কক্করের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত বর্তমান

| Jan 19, 2026, 06:25 PM IST
সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

৩৭ বছর বয়সেই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা বর্তমান ভারতীয় পপ এবং বলিউড সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর হলেন নেহা কক্কর। একের পর এক হিট গান উপহার দিয়ে তিনি এক বিশাল ভক্তকুল তৈরি করেছেন।

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

প্লেব্যাক গান থেকে শুরু করে রিয়ালিটি শো-এর বিচারক—মূলধারার বিনোদন জগতে তিনি এক অপরিহার্য নাম। ৩৭ বছর বয়সে পদার্পণ করা নেহার এই দীর্ঘ পথচলা ক্লান্তিহীন পরিশ্রম, জনসমক্ষে নিরন্তর কাটাছেঁড়া এবং অসাধারণ সাফল্যের এক প্রতিচ্ছবি।  

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

সাধারণ পরিবার থেকে জাতীয় খ্যাতি ১৯৮৮ সালের ৬ জুন জন্মগ্রহণ করা নেহা খুব অল্প বয়সেই গান গাইতে শুরু করেন। শুরুতে তিনি স্থানীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় সভায় (জাগরণ) গান গাইতেন।   

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে উন্নত সুযোগের সন্ধানে তাঁর পরিবার দিল্লিতে চলে আসে। ২০০৫ সালে 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এ অংশগ্রহণ করে তিনি ট্রফি জিততে না পারলেও এটি তাঁকে পরিচিতি দেয় এবং এমন কিছু সুযোগের দরজা খুলে দেয় যা পরবর্তীকালে তাঁর ক্যারিয়ারের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল।

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

সাফল্যের টার্নিং পয়েন্ট বহু বছর কোরাস শিল্পী হিসেবে গান করার পর, ২০১২ সালে প্রীতমের সুরে 'ককটেল' ছবির 'সেকেন্ড হ্যান্ড জওয়ানি' গানটির মাধ্যমে নেহার ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন আসে। 

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

গানটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয় এবং তাঁকে চনমনে ড্যান্স নাম্বারের জন্য অপরিহার্য কণ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর 'সানি সানি' এবং 'লন্ডন ঠুমকডা'-এর মতো আইকনিক পার্টি অ্যান্থেমগুলো তাঁকে বলিউডের শীর্ষস্থানীয় আসনে বসিয়ে দেয়।  

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

১০৪ কোটি টাকার সম্পদ ও বিলাসবহুল জীবন বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, নেহা কক্করের আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০৪ কোটি টাকা।     

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

তাঁর সংগ্রহে রয়েছে অডি কিউ-৭ (Audi Q7), মার্সিডিজ-বেঞ্জ জিএলএস ৩৫০ (Mercedes-Benz GLS 350) এবং বিএমডব্লিউ ৭ সিরিজ (BMW 7 Series)-এর মতো বিলাসবহুল গাড়ি।   

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

এছাড়া মুম্বাইতে ১ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একটি অভিজাত ফ্ল্যাট এবং হৃষিকেশে একটি বিশাল বাংলো রয়েছে তাঁর।  

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

এই ত্রয়ী একাধিক সফল প্রজেক্টে একসাথে কাজ করেছেন। নেহা তাঁর স্বামী এবং গায়ক রোহনপ্রীত সিংয়ের সাথেও 'খেয়াল রাখ্যা কর' এবং 'লা লা লা'-এর মতো জনপ্রিয় ট্র্যাকে কাজ করেছেন, যেখানে তাঁদের রসায়ন ভক্তদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।  

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

পরিবার, ভালোবাসা এবং সংগীতের মেলবন্ধন নেহা তাঁর ভাই টনি কক্কর এবং দিদি সোনু কক্করের সাথে এক নিবিড় বন্ধন শেয়ার করেন, যাঁরা দুজনেই প্রতিষ্ঠিত সংগীতশিল্পী।   

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

হিট গান যা আজও মানুষের মুখে মুখে নেহা কক্করের স্মরণীয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে টনি কক্করের সাথে 'লুকা ছুপি' ছবির 'কোকা-কোলা তু', ভাইপো টনি জুনিয়রকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া 'বালেন্সিয়াগা' এবং সোনু কক্করের সাথে গাওয়া কালজয়ী গান 'লন্ডন ঠুমকডা'।

সংগীত জগতের অন্যতম পরিচিত কণ্ঠস্বর নেহা কক্কর

মুক্তির বহু বছর পরেও এই গানগুলো ইউটিউবে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ পাচ্ছে, যা পপ সংস্কৃতিতে নেহার স্থায়ী প্রভাবের প্রমাণ দেয়।  

