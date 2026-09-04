'রামের' নামে আর বিক্রি করা যাবে না ওল্ড মঙ্ক, দেশ জুড়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জনপ্রিয় সুরা? মাথায় বাজ মদ্যপায়ীদের

Old Monk Rum Label Dispute: ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ও সর্বাধিক বিক্রীত মদের ব্র্যান্ড ‘ওল্ড মঙ্ক’ (Old Monk) নিয়ে তীব্র আইনি সংঘাত শুরু হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ামক সংস্থা ‘এফএসএসএআই’ (FSSAI) বম্বে হাইকোর্টে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ওল্ড মঙ্কের বর্তমান প্রস্তুত প্রণালী বা ফর্মুলেশনের ওপর ভিত্তি করে একে আর সরাসরি ‘রাম’ হিসেবে বিক্রি করা যাবে না। সংস্থার বক্তব্য, পানীয়তে যে ধরনের উপাদান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা খাদ্য সুরক্ষা আইনের নির্ধারিত ‘রাম’-এর সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে না।
আদালতে এফএসএসএআই-এর আইনজীবী যুক্তি দেন, এই বিতর্ক শুধু বোতলের মোড়ক বা লেবেলে সীমাবদ্ধ নয়।
আসল আপত্তি মদের উপাদান এবং যেভাবে পানীয়টিকে ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তা নিয়ে।
নিয়ামক সংস্থার দাবি, ওল্ড মঙ্কে মূলত আন-এজড নিউট্রাল স্পিরিট এবং কৃত্রিম রাম ফ্লেভারিং ব্যবহার করা হয়।
ফলে এটিকে বিশুদ্ধ ‘রাম’-এর বদলে বড়জোর ‘রাম-ফ্লেভার্ড স্পিরিট’ হিসেবে বাজারজাত করা যেতে পারে।
বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ওল্ড মঙ্কের বোতলের গায়ে লেখা বহুচর্চিত ‘7 Years Old Blended’ লেখাটি।
এফএসএসএআই-এর ল্যাব রিপোর্টে প্রকাশ, এই মদে ম্যাচিওরড বা পরিপক্ব স্পিরিটের অনুপাত মাত্র ৫ শতাংশেরও কম। বাকি সিংহভাগই নিউট্রাল অ্যালকোহল।
ফলে বোতলের গায়ে ‘৭ বছর পুরনো’ লিখলে সাধারণ ক্রেতারা মনে করেন পুরো মদটিই বুঝি সাত বছর ধরে ব্যারেলে রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর।
পূর্ববর্তী শুনানিতে বম্বে হাইকোর্টও এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে জানিয়েছিল, এমন বয়ানের মাধ্যমে গ্রাহকদের ভুল বার্তা দেওয়া হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
এই আপত্তির মুখে ওল্ড মঙ্কের প্রস্তুতকারক সংস্থা মোহন মিকিন (Mohan Meakin) বম্বে হাইকোর্টে বোতলের সংশোধিত লেবেল জমা দিয়েছে।
সংস্থার ‘৭ বছর পুরনো’ দাবি প্রত্যাহার করে বোতলে ব্যবহৃত অতিরিক্ত ফ্লেভার ও উপাদানের তথ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে রাজি হয়েছে।
তবে এই নতুন লেবেল পরীক্ষা করে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া যায় কি না, তা পর্যালোচনার জন্য সময় চেয়েছে এফএসএসএআই। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।
উল্লেখ্য, কেবল ওল্ড মঙ্ক নয়--ল্যাব টেস্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে ম্যাকডোয়েলস নং ১ রাম, ওল্ড মঙ্ক ডিলাক্স XXX রাম, ব্যাগপাইপার ডিলাক্স হুইস্কি, অ্যান্টিকুইটি ব্লু হুইস্কি এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জ হুইস্কির মতো নামীদামি ব্র্যান্ডও রয়েছে।
বেশ কিছু নির্দিষ্ট কারখানায় উৎপাদিত ব্যাচও নিয়ামক সংস্থার স্ক্যানারে রয়েছে এবং সেগুলির বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।
সাত দশক ধরে ভারতের সুরাপ্রেমীদের নস্টালজিয়া হয়ে ওঠা ওল্ড মঙ্কের এই নতুন মোড়ক পরিবর্তনের আইনি লড়াই এখন কোন পথে এগোয়, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বাজার।