Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...

Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...
Leaders India Lost to Air Crashes: বিভিন্ন সময়ে ঘটা ভয়াল সব বিমান দুর্ঘটনা ভারতের রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম ক্ষতি করেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে মারা গিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই! দশকের পর দশক ধরে জাতির স্মৃতিতে সেসব দগদগে ঘা হয়ে আছে।
ভেঙে পড়ে অজিত পওয়ারের বিমান
সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটল আজ, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের (Ajit Pawar)। বুধসকালে মহারাষ্ট্রের বারামতীতে অবতরণের সময়ে তাঁর প্রাইভেট চার্টার্ড বিমানটি ভেঙে পড়ে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশনের (DGCA) তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় অজিত পওয়ার-সহ বিমানে থাকা পাঁচজনেরই মৃত্যু হয়েছে।
জরুরি অবতরণে আগুন
আজ, বুধবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে ভয়ংকর এই বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে। বারামতীতে জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন অজিত পওয়ার। সেখানে অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। জরুরি অবতরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল বিমানটির, তখনই পাহাড়ি এলাকায় আছড়ে পড়ে বিমানটি, আর তাতে আগুন ধরে যায়! আর এই ঘটনার পরই পরপর অনেকগুলি মুখ দেশের মানুষের মনে পড়ে যাচ্ছে, যাঁরা অতীতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।
সঞ্জয় গান্ধী
মাধবরাও সিন্ধিয়া
লোকসভার স্পিকার বালাযোগী
বিজয় রুপানি
ওয়াইএস রাজাশেখর রেড্ডি
বিপিন রাওয়াত
হোমি ভাবা
