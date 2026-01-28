English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...

Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...

Leaders India Lost to Air Crashes: বিভিন্ন সময়ে ঘটা ভয়াল সব বিমান দুর্ঘটনা ভারতের রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কম ক্ষতি করেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে মারা গিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই! দশকের পর দশক ধরে জাতির স্মৃতিতে সেসব দগদগে ঘা হয়ে আছে।

| Jan 28, 2026, 02:33 PM IST
1/9

ভেঙে পড়ে অজিত পওয়ারের বিমান

সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটল আজ, ২৮ জানুয়ারি, বুধবার। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ারের (Ajit Pawar)। বুধসকালে মহারাষ্ট্রের বারামতীতে অবতরণের সময়ে তাঁর প্রাইভেট চার্টার্ড বিমানটি ভেঙে পড়ে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশনের (DGCA) তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনায় অজিত পওয়ার-সহ বিমানে থাকা পাঁচজনেরই মৃত্যু হয়েছে।

2/9

জরুরি অবতরণে আগুন

আজ, বুধবার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে ভয়ংকর এই বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে। বারামতীতে জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন অজিত পওয়ার। সেখানে অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। জরুরি অবতরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল বিমানটির, তখনই পাহাড়ি এলাকায় আছড়ে পড়ে বিমানটি, আর তাতে আগুন ধরে যায়! আর এই ঘটনার পরই পরপর অনেকগুলি মুখ দেশের মানুষের মনে পড়ে যাচ্ছে, যাঁরা অতীতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।

3/9

সঞ্জয় গান্ধী

এর মধ্যে সম্ভবত প্রথম নামটি আজও সঞ্জয় গান্ধী! ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে সঞ্জয় গান্ধী মাত্র ৩৩ বছর বয়সে মারা যান। ১৯৮০ সালের ২৩ জুন এই বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে। দিল্লির সফদরজং বিমানবন্দরের কাছে টেস্ট ফ্লাইটের সময় বিমান ভেঙে মৃত্যু হয় সঞ্জয়ের। 

4/9

মাধবরাও সিন্ধিয়া

কংগ্রেস নেতা তথা গোয়ালিয়রের রাজপরিবারের সদস্য মাধবরাও সিন্ধিয়ারও মৃত্যু হয় বিমান দুর্ঘটনায়। ২০০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কানপুরে জনসভায় যাচ্ছিলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বাবা। মাঝপথে, উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী জেলায় তাঁর চার্টার্ড বিমানটি ভেঙে পড়ে। বিমানে থাকা সকলেরই মৃত্যু হয়।

5/9

লোকসভার স্পিকার বালাযোগী

লোকসভার স্পিকার তথা টিডিপি নেতা জিএমসি বালাযোগীর মৃত্যু হয় ২০০২ সালের ৩ মার্চ। মাঝ-আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগে অন্ধ্র প্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলায় কপ্টারটি ভেঙে পড়ে তাঁর।

6/9

বিজয় রুপানি

২০২৫ সালে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমান আহমেদাবাদ থেকে রওনা দেওয়ার কয়েক সেকেন্ড পরই ভেঙে পড়েছিল। সেই ঘটনা এখনও যেন স্মৃতি হয়নি-- তা এতই টাটকা। গোটা দেশ মুহ্যমান হয়ে পড়ে! সেই বিমান দুর্ঘটনায় ২৪১ জনেরই মৃত্যু হয়। ওই বিমানেই ছিলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি।

7/9

ওয়াইএস রাজাশেখর রেড্ডি

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজাশেখরের। যিনি ওয়াইএসআর নামেই পরিচিত। ২০০৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর নাল্লামালা হিলসে তাঁর হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে।

8/9

বিপিন রাওয়াত

তবে, ইদানীং যে বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে দেশ সবচেয়ে বেশি ভেবেছে, সেটা হল জেনারেল বিপিন রাওয়াতের মৃত্যু। ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বরে ভেঙে পড়েছিল রাওয়াতের হেলিকপ্টার। তামিলনাড়ুর কুন্নুরের কাছে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। 

9/9

হোমি ভাবা

এই রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের ভিড়ে একটি নাম অবশ্য কিছুতেই ভোলা যায় না। তিনি ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। বিদেশেই মৃত্যু ঘটে তাঁর। এয়ার ইন্ডিয়া ১০১ ফ্লাইটে এই দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি।

