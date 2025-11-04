English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

Flight Ticket New Rules: আপনি যদি প্রায়শই বিমানে যাতায়াত করেন এবং কখনও টিকিট বাতিল করতে হয়, তবে এই খবরটি আপনার জন্য আশ্বস্তিদায়ক। এখন বিমানের টিকিট বাতিলের জন্য মোটা অঙ্কের ফি দেওয়ার ঝক্কি শেষ হতে চলেছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) একটি নতুন নিয়ম নিয়ে কাজ করছে, যা যাত্রীদেরকে টিকিট বুকিংয়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো চার্জ ছাড়াই বাতিল বা পরিবর্তন করার সুবিধা দেবে।  

| Nov 04, 2025, 11:33 PM IST
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিনামূল্যে বাতিল বা পরিবর্তনের সুবিধা

DGCA জানিয়েছে, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে, যাত্রীরা টিকিট বুক করার পরে একটি ৪৮-ঘণ্টার 'লুক-ইন পিরিয়ড' পাবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো যাত্রী তাঁদের টিকিট বাতিল করতে বা ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তন করতে চান, তবে তাঁদের কোনো অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না। তবে, যদি নতুন টিকিটের ভাড়া বেশি হয়, তবে তাঁদেরকে শুধুমাত্র ভাড়ার পার্থক্যটুকুই দিতে হবে।

এই সুবিধাটি সেইসব ফ্লাইটের জন্য পাওয়া যাবে না, যাদের যাত্রার তারিখ বুকিংয়ের ৫ দিনের মধ্যে (দেশীয় ফ্লাইট) বা ১৫ দিনের মধ্যে (আন্তর্জাতিক ফ্লাইট) রয়েছে। অর্থাৎ, খুব অল্প সময়ের মধ্যেকার ফ্লাইটের টিকিটের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

DGCA-এর নতুন প্রস্তাব এই সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। এখন থেকে, আপনি এজেন্ট বা পোর্টালের মাধ্যমে টিকিট কিনলেও, বিমান সংস্থাই সরাসরি রিফান্ডের জন্য দায়ী থাকবে। DGCA স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে এজেন্ট বা ট্র্যাভেল পোর্টালগুলি হল বিমান সংস্থাগুলির অনুমোদিত প্রতিনিধি, তাই টিকিট বাতিল হলে টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব এজেন্টের নয়, বরং বিমান সংস্থার ওপর থাকবে।

২১ দিনের মধ্যে রিফান্ড সম্পূর্ণ করার নিয়ম

DGCA বিমান সংস্থাগুলিকে আরও নির্দেশ দিয়েছে যে টিকিট বাতিল হওয়ার পর ২১ কার্যদিবসের মধ্যে রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। এর মানে হলো, এখন আর মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে না।  

চিকিৎসা জনিত জরুরি অবস্থায় রিফান্ড বা ক্রেডিট শেল বিকল্প

নতুন নিয়ম অনুসারে, কোনো যাত্রী যদি চিকিৎসা জনিত জরুরি অবস্থার কারণে তাঁদের ভ্রমণ বাতিল করতে বাধ্য হন, তবে বিমান সংস্থাগুলি হয় সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেবে অথবা একটি 'ক্রেডিট শেল' বিকল্প দেবে যা পরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

টিকিটে নামের ভুল সংশোধনে কোনও চার্জ নয়

যদি কোনও যাত্রী টিকিট বুক করার সময় তাঁদের নামের বানানে ভুল করেন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিমান সংস্থাকে জানান, তবে তাঁদের কোনো অতিরিক্ত ফি নেওয়া হবে না। এই সুবিধাটি তখনই পাওয়া যাবে যদি টিকিটটি সরাসরি বিমান সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে বুক করা হয়।

নতুন নিয়ম কবে কার্যকর হবে?

DGCA এই পরিবর্তনগুলির জন্য একটি খসড়া CAR (Civil Aviation Requirement) প্রকাশ করেছে এবং নভেম্বর ৩০ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছে। এই মাসের শেষের দিকেই একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই নিয়ম কার্যকর হয়, তবে এটি বিমান যাত্রীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হবে।

এই পরিবর্তন কেন প্রয়োজন?

বর্তমান টিকিট বাতিল করার নিয়ম নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে জমা হচ্ছিল। রিফান্ড প্রায়শই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিলম্বিত হয়, অথবা চার্জ এত বেশি হয় যে বাতিল করা লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। DGCA-এর এই নতুন প্রস্তাব এই সমস্যাটি বহুলাংশে দূর করবে এবং যাত্রীদের জন্য স্বল্প ব্যয়বহুল, স্বচ্ছ এবং চাপমুক্ত ভ্রমণ নিশ্চিত করবে।

যদি এটি বাস্তবায়িত হয়, তবে এই পরিবর্তন বিমান ভ্রমণকে আগের চেয়ে আরও সহজ এবং গ্রাহক-বান্ধব করে তুলবে। টিকিট বাতিল করা বা নাম পরিবর্তনের মতো ছোটখাট ভুলের জন্য আর মোটা অঙ্কের চার্জ দিতে হবে না। এই স্বস্তির জন্য যাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন।

