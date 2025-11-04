Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...
Flight Ticket New Rules: আপনি যদি প্রায়শই বিমানে যাতায়াত করেন এবং কখনও টিকিট বাতিল করতে হয়, তবে এই খবরটি আপনার জন্য আশ্বস্তিদায়ক। এখন বিমানের টিকিট বাতিলের জন্য মোটা অঙ্কের ফি দেওয়ার ঝক্কি শেষ হতে চলেছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) একটি নতুন নিয়ম নিয়ে কাজ করছে, যা যাত্রীদেরকে টিকিট বুকিংয়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো চার্জ ছাড়াই বাতিল বা পরিবর্তন করার সুবিধা দেবে।
৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিনামূল্যে বাতিল বা পরিবর্তনের সুবিধা
DGCA জানিয়েছে, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে, যাত্রীরা টিকিট বুক করার পরে একটি ৪৮-ঘণ্টার 'লুক-ইন পিরিয়ড' পাবেন। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো যাত্রী তাঁদের টিকিট বাতিল করতে বা ভ্রমণের তারিখ পরিবর্তন করতে চান, তবে তাঁদের কোনো অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না। তবে, যদি নতুন টিকিটের ভাড়া বেশি হয়, তবে তাঁদেরকে শুধুমাত্র ভাড়ার পার্থক্যটুকুই দিতে হবে।
DGCA-এর নতুন প্রস্তাব এই সমস্যার সমাধান করতে চাইছে। এখন থেকে, আপনি এজেন্ট বা পোর্টালের মাধ্যমে টিকিট কিনলেও, বিমান সংস্থাই সরাসরি রিফান্ডের জন্য দায়ী থাকবে। DGCA স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে এজেন্ট বা ট্র্যাভেল পোর্টালগুলি হল বিমান সংস্থাগুলির অনুমোদিত প্রতিনিধি, তাই টিকিট বাতিল হলে টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব এজেন্টের নয়, বরং বিমান সংস্থার ওপর থাকবে।
২১ দিনের মধ্যে রিফান্ড সম্পূর্ণ করার নিয়ম
চিকিৎসা জনিত জরুরি অবস্থায় রিফান্ড বা ক্রেডিট শেল বিকল্প
টিকিটে নামের ভুল সংশোধনে কোনও চার্জ নয়
নতুন নিয়ম কবে কার্যকর হবে?
DGCA এই পরিবর্তনগুলির জন্য একটি খসড়া CAR (Civil Aviation Requirement) প্রকাশ করেছে এবং নভেম্বর ৩০ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছে। এই মাসের শেষের দিকেই একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই নিয়ম কার্যকর হয়, তবে এটি বিমান যাত্রীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হবে।
এই পরিবর্তন কেন প্রয়োজন?
বর্তমান টিকিট বাতিল করার নিয়ম নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে জমা হচ্ছিল। রিফান্ড প্রায়শই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিলম্বিত হয়, অথবা চার্জ এত বেশি হয় যে বাতিল করা লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। DGCA-এর এই নতুন প্রস্তাব এই সমস্যাটি বহুলাংশে দূর করবে এবং যাত্রীদের জন্য স্বল্প ব্যয়বহুল, স্বচ্ছ এবং চাপমুক্ত ভ্রমণ নিশ্চিত করবে।
