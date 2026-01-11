English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

NSA Ajit Doval: অজিত ডোভাল হলেন ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA)। কেরালা ক্যাডারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস (IPS) কর্মকর্তা  

| Jan 11, 2026, 08:51 PM IST
1/6

অজিত ডোভাল

অজিত ডোভাল

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের নাম শুনলেই তাঁর গুরুত্ব টের পাওয়া যায়। তাঁকে ছাড়ে ভারতের কোনও সিদ্ধান্ত বেধহয় ভাবাই যায় না। এরকম এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। এমনটি তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তাহলে এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কাজ করেন কীভাবে?

2/6

ফোন ব্যবহার করেন না

ফোন ব্যবহার করেন না

বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার ডায়লগ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডোভালকে প্রশ্ন করা হয়, সত্যিই কি আপনি কোনও ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না! ডোভাল উত্তর দেন, সত্যিই আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করি না। বিদেশে ফোন করা বা পরিবারের কোনও বিষয়ে কথা ব৮লা ছাড়া ফোনও ব্যবহার করি না। এভাবেই কাজ চালাই। যোগাযোগের অন্য অনেক উপায় রয়েছে। এর জন্য যেসব উপায় লাগে তা সাধারণ মানুষ জানেন না।

3/6

এনএসএ

এনএসএ

অজিত ডোভাল হলেন ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA)। কেরালা ক্যাডারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস (IPS) কর্মকর্তা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তাকে ভারতের অন্যতম সেরা কৌশলবিদ এবং গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করা হয়।

4/6

উত্তরাখণ্ডে জন্ম

উত্তরাখণ্ডে জন্ম

১৯৪৫ সালে উত্তরাখণ্ডে জন্ম। ১৯৬৮ সালে আইপিএস। সাহসিকতার জন্য ভারতের 'কীর্তি চক্র' পদক পাওয়া সর্বকনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার তিনি। কর্মজীবনের বড় একটি সময় তিনি মিজোরাম, পাঞ্জাব এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের দমন ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যয় করেছেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান সিদ্ধান্তগুলোতে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক, ডোকলাম বিরোধ।

5/6

গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন

গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন

১৯৭১ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে তিনি অনেকগুলো বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সফলভাবে মোকাবিলা করেছেন। এর মধ্যে ১৯৯৯ সালে কান্দাহারে ভারতের IC-814 বিমান ছিনতাইয়ের সময় তিনি সরকারের পক্ষ থেকে অপহরণকারীদের সাথে আলোচনার মূল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ সাত বছর ছদ্মবেশে পাকিস্তানে ভারতের হয়ে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করেছেন।

6/6

ভুয়া খবর

ভুয়া খবর

গত বছর অজিত ডোভালের নামে ছড়ানো একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছিল। সেখানে দাবি করা হয়েছিল যে, পাকিস্তান থেকে বড় ধরনের সাইবার হামলা হতে পারে এবং তিনি দেশের মানুষকে সতর্ক করেছেন। ভারত সরকারের তথ্য সংস্থা (PIB) পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে, অজিত ডোভালের কোনো অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। তার নাম ও ছবি ব্যবহার করে ছড়ানো ওই পোস্টটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

পরবর্তী অ্যালবাম

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা 6
Venezuela Gold Price: কলকাতার এক কাপ কফির দামে ভেনেজুয়েলায় ২৪ ক্যারেট সোনা! এত সস্তা কেন?

Venezuela Gold Price: কলকাতার এক কাপ কফির দামে ভেনেজুয়েলায় ২৪ ক্যারেট সোনা! এত সস্তা কেন?

Venezuela Gold Price: কলকাতার এক কাপ কফির দামে ভেনেজুয়েলায় ২৪ ক্যারেট সোনা! এত সস্তা কেন? 15
Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! &#039;ইন্ডিয়ান আইডল&#039; জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল...

Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! 'ইন্ডিয়ান আইডল' জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল...

Prashant Tamang Passed Away: মাত্র ৪৩-এই থামল জীবন! 'ইন্ডিয়ান আইডল' জয়ী জনপ্রিয় গায়ক প্রশান্তের অকালমৃত্যু, আচমকা কী হল... 9
Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে?

Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে?

Aditi Munshi: শীতের কলকাতায় উষ্ণ সুসংবাদ! রবিবাসরীয় সকালে মা হলেন গায়িকা অদিতি মুন্সী, কী হল- ছেলে না মেয়ে? 15