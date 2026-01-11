Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

Ajit Doval: ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না অজিত ডোভাল, জানুন রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে ৬ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
NSA Ajit Doval: অজিত ডোভাল হলেন ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA)। কেরালা ক্যাডারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস (IPS) কর্মকর্তা
অজিত ডোভাল
ফোন ব্যবহার করেন না
বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার ডায়লগ ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডোভালকে প্রশ্ন করা হয়, সত্যিই কি আপনি কোনও ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না! ডোভাল উত্তর দেন, সত্যিই আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করি না। বিদেশে ফোন করা বা পরিবারের কোনও বিষয়ে কথা ব৮লা ছাড়া ফোনও ব্যবহার করি না। এভাবেই কাজ চালাই। যোগাযোগের অন্য অনেক উপায় রয়েছে। এর জন্য যেসব উপায় লাগে তা সাধারণ মানুষ জানেন না।
এনএসএ
অজিত ডোভাল হলেন ভারতের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (NSA)। কেরালা ক্যাডারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস (IPS) কর্মকর্তা। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তাকে ভারতের অন্যতম সেরা কৌশলবিদ এবং গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করা হয়।
উত্তরাখণ্ডে জন্ম
১৯৪৫ সালে উত্তরাখণ্ডে জন্ম। ১৯৬৮ সালে আইপিএস। সাহসিকতার জন্য ভারতের 'কীর্তি চক্র' পদক পাওয়া সর্বকনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার তিনি। কর্মজীবনের বড় একটি সময় তিনি মিজোরাম, পাঞ্জাব এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহীদের দমন ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যয় করেছেন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান সিদ্ধান্তগুলোতে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯ সালের বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক, ডোকলাম বিরোধ।
গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন
১৯৭১ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে তিনি অনেকগুলো বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সফলভাবে মোকাবিলা করেছেন। এর মধ্যে ১৯৯৯ সালে কান্দাহারে ভারতের IC-814 বিমান ছিনতাইয়ের সময় তিনি সরকারের পক্ষ থেকে অপহরণকারীদের সাথে আলোচনার মূল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ সাত বছর ছদ্মবেশে পাকিস্তানে ভারতের হয়ে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করেছেন।
ভুয়া খবর
গত বছর অজিত ডোভালের নামে ছড়ানো একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছিল। সেখানে দাবি করা হয়েছিল যে, পাকিস্তান থেকে বড় ধরনের সাইবার হামলা হতে পারে এবং তিনি দেশের মানুষকে সতর্ক করেছেন। ভারত সরকারের তথ্য সংস্থা (PIB) পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে, অজিত ডোভালের কোনো অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। তার নাম ও ছবি ব্যবহার করে ছড়ানো ওই পোস্টটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট।
