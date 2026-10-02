/হাওড়া স্টেশনে নিরাপত্তায় আরও জোর! বন্দে ভারতে তৈরি করা হল সন্ত্রাসী হামলার পরিস্থিতি! মধ্যরাতে আগুনে মক ড্রিল চালাল NSG

অয়ন ঘোষাল: হাওড়া স্টেশনে নিরাপত্তায় আরও জোরদার! পুজোর মরসুমে ২০ লাখ মানুষের ভরসা এই স্টেশন। এবার এনএসজি কমান্ডোরা, বন্দে ভারতে তৈরি করলেন সন্ত্রাসী হামলার পরিস্থিতি! মধ্যরাতে আগুনে মক ড্রিল চালাল তাঁরা। দেখুন সেই ছবি।
পুজোর মরসুম আসন্ন। দেশের নানা প্রান্তের মানুষ আসবেন কলকাতায়। সিংহভাগই শহরে পুজো দেখতে আসবেন! তাঁরা ব্যবহার করবেন হাওড়া স্টেশন। তারপর আছে দেশের বৃহত্তম উৎসব- দীপাবলি। রেলের অনুমান এই দেড় মাসে হাওড়া স্টেশন ব্যবহার করবেন কমপক্ষে ২০ লক্ষ মানুষ।
দুর্গা পুজো কালী পুজোর পর জগদ্ধাত্রী পুজো। কলকাতার মানুষ হাওড়া স্টেশন হয়ে কাতারে কাতারে পাড়ি দেবেন চন্দননগরের দিকে। ফলে সম্ভাব্য নাশকতা বা জঙ্গি হানার জন্য হাওড়া স্টেশনের নিরাপত্তা পরিকাঠামো কতটা প্রস্তুত তা দেখে নেওয়া হল।
গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতের হাওড়া স্টেশনে হয়ে গেল মকড্রিল। সদ্য স্টেশনে আসা এক বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রী শূন্য রেকে চলল মহড়া। হঠাৎ নাশকতা হলে কীভাবে মুভ করবে আরপিএফ?
কী ভাবে তৎপর হয়ে উঠবে জিআরপি? কত দ্রুত স্পটে মুভ করে পজিশন নেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড বা এনএসজি? সবটাই সিকোয়েন্স ধরে ধরে মক ড্রিল চলল।
এনএসজি এক্স হ্য়ান্ডেলে ছবি শেয়ার করে লিখেছে- 'হাওড়া রেলস্টেশনে উচ্চপর্যায়ের (হাই-ইনটেনসিটি) যৌথ সন্ত্রাসদমন মহড়া চালাল ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে শত্রুতাপূর্ণ হামলার পরিস্থিতি তৈরি করে মহড়া চালানো হয়।'
'জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। এনএসজি-র নেতৃত্বে আয়োজিত এই মহড়ায় রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ, রাজ্য পুলিশ এবং দমকল বাহিনীও অংশ নেয়।'