Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! মডেলিংয়ের টোপ দিয়ে নাবালিকাদের নগ্ন ছবি-ব্ল্যাকমেইল, ফাঁস জিতু-সোনালির বিরাট চক্র

কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! মডেলিংয়ের টোপ দিয়ে নাবালিকাদের নগ্ন ছবি-ব্ল্যাকমেইল, ফাঁস জিতু-সোনালির বিরাট চক্র

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST

Howrah modeling racket busted: দেবব্রত ঘোষ: ফেসবুকের মাধ্যমে কমবয়সী মেয়েদের মডেলিংয়ের ফটোশুটের টোপ দিত। ফটোশুটের টোপ দিয়ে বিভিন্ন হোটেলে ডাকত নাবালিকাদের, তারপর সেখানেই চলত কুকীর্তি...

 

মডেলিং চক্র1/6

মডেলিং চক্র

কেঁচো খুঁড়তে বেরল কেউটে! এক নাবালিকা মেয়েকে মডেলিং শুটের নামে ব্ল্যাকমেইল এবং তোলাবাজির ঘটনার তদন্তে নেমে এক বিরাট অপরাধ চক্রের হদিশ পেল হাওড়া সিটি পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক মহিলা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ফটোশুটের টোপ2/6

ফটোশুটের টোপ

ফেসবুকে কমবয়সী মহিলাদের মডেলিং ফটোশুটের টোপ দিয়ে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যেত বারুইপুরের যুবক অতনু আগুয়ান ওরফে জিতু চক্রবর্তী। হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডিসি ডিডি রাহুল মিশ্র জানিয়েছেন অতনু তার গার্লফ্রেন্ড সোনালী কয়ালকে দিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে কমবয়সী মেয়েদের মডেলিংয়ের ফটোশুটের টোপ দিত। 

হোটেলে ডেকে নগ্ন ছবি3/6

হোটেলে ডেকে নগ্ন ছবি

এরপর অতনু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা মেয়েটিকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে নগ্ন অবস্থায় ছবি তুলত। পরে ওই ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মেয়েদের নানাভাবে ব্ল্যাকমেইল করত। তাদের থেকে দফায় দফায় মোটা টাকা এবং সোনা ও রুপোর গয়না তোলাবাজি করত বলে তদন্তে উঠে আসে। 

ব্ল্যাকমেইল4/6

ব্ল্যাকমেইল

পুলিস জানিয়েছে এভাবে ওই চক্র লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা তোলে। কিছুদিন আগে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার সেলে এক নাবালিকা অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস এই বড় চক্রের সন্ধান পায়। পুলিস জানিয়েছে অতনুর সাঙ্গোপাঙ্গরা ফটোশুটের জন্য নাবালিকাদের হোটেলে নিয়ে যেত। তারপর তাদের নগ্ন ছবি তুলত।

গ্রেফতার ৫5/6

গ্রেফতার ৫

শুধু তাই নয়, তাদের বেশ কয়েকজনকে ব্ল্যাকমেইলের পাশাপাশি ধর্ষণও করেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অপরাধ চক্রের মূল মাথা অতনু আগুয়ান, তার বান্ধবী সোনালী কয়াল এবং তাদের সঙ্গে জড়িত রাকেশ মন্ডল, রাজীব মন্ডল ও রাজেশ পাত্রদের গ্রেফতার করেছে পুলিস। 

শিকার ৯ নাবালিকা6/6

শিকার ৯ নাবালিকা

এখনও পর্যন্ত এই চক্রের শিকার ৯ জন নাবালিকা। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িয়ে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ধৃতদের বিরুদ্ধে POCSO, তোলাবাজি এবং ব্ল্যাকমেইলের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিস। 

TAGS:
Modeling racket busted

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
যন্তর মন্তরের পর এবার দেশজুড়ে ঘাঁটি শক্ত করছে CJP, শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
2
3
4
5