US School Shooting: আমেরিকার স্কুলে গু*লিতে নিহত ২, হামলাকারীর অস্ত্রে লেখা ভারত-ইসরায়েল বিরোধী মারাত্মক কথা!

US School Shooting: আমেরিকার স্কুলে গু*লিতে নিহত ২, হামলাকারীর অস্ত্রে লেখা ভারত-ইসরায়েল বিরোধী মারাত্মক কথা!
US School Shooting: ক্লাস এইট পর্যন্ত রয়েছেন মিনিয়াপোলিস ক্যাথলিক স্কুলে। গ্রীষ্মের ছুটির পর সবেমাত্র ২ দিন স্কুল খুলেছিল। তার মধ্যেই এই কাণ্ড
1/6
আমেরিকার স্কুলে গুলি
আমেরিকার স্কুলে ফের হামলা বন্দুকধারীর। বুধবার একাধিক অস্ত্র হাতে স্কুলে ঢুকে মিনেসোটার মিনিয়াপোলিস শহরের একটি স্কুলে গুলি চালিয়ে দেয় এক তরুণ। ওই ঘটনায় ২ জন নিহত। আহত হয়েছেন ১৭ জন। হামলাকারী যুবক নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে বলে পুলিসের দাবি। Minnesota shooter had “Mashallah” and “Nuke India” written on his gun. He also wrote “Israel Must Fall”. Clearly influenced by anti-Indian and Anti-Jewish Islamic propaganda. Not really a shocker to see a person like this living in Ilhan Omar’s district kill Catholics.… pic.twitter.com/e8decaVYCl — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 27, 2025
2/6
চিহ্নিত হামলাকারী
photos
TRENDING NOW
3/6
প্রার্থনার সময়ে গুলি
4/6
অস্ত্রে লেখা মারাত্মক কথা
5/6
ইহুদি বিদ্বেষ
6/6
ভারত বিরোধী
photos