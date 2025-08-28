English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
US School Shooting: আমেরিকার স্কুলে গু*লিতে নিহত ২, হামলাকারীর অস্ত্রে লেখা ভারত-ইসরায়েল বিরোধী মারাত্মক কথা!

US School Shooting: ক্লাস এইট পর্যন্ত রয়েছেন মিনিয়াপোলিস ক্যাথলিক স্কুলে। গ্রীষ্মের ছুটির পর সবেমাত্র ২ দিন স্কুল খুলেছিল। তার মধ্যেই এই কাণ্ড

| Aug 28, 2025, 10:51 AM IST
আমেরিকার স্কুলে গুলি

আমেরিকার স্কুলে ফের হামলা বন্দুকধারীর। বুধবার একাধিক অস্ত্র হাতে স্কুলে ঢুকে মিনেসোটার মিনিয়াপোলিস শহরের একটি স্কুলে গুলি চালিয়ে দেয় এক তরুণ।  ওই ঘটনায় ২ জন নিহত। আহত হয়েছেন ১৭ জন। হামলাকারী যুবক নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে বলে পুলিসের দাবি। Minnesota shooter had “Mashallah” and “Nuke India” written on his gun. He also wrote “Israel Must Fall”. Clearly influenced by anti-Indian and Anti-Jewish Islamic propaganda. Not really a shocker to see a person like this living in Ilhan Omar’s district kill Catholics.… pic.twitter.com/e8decaVYCl — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 27, 2025

চিহ্নিত হামলাকারী

ক্লাস এইট পর্যন্ত রয়েছেন মিনিয়াপোলিস ক্যাথলিক স্কুলে। গ্রীষ্মের ছুটির পর সবেমাত্র ২ দিন স্কুল খুলেছিল। তার মধ্যেই এই কাণ্ড। হামলাকারীকে চিহ্নিত করেছে পুলিস। নাম, রবিন ওয়েস্টম্যান(২৩)। তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উঠে  আসছে। 

প্রার্থনার সময়ে গুলি

তদন্তে উঠে এসেছে, পড়ুয়ারা স্কুলে যখন প্রার্থনা করার জন্য জড়ো হয়েছিল সেই সময় কাচের জানালার ওপার থেকে রবিন গুলি চালাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ পড়ুয়ার। আহত হয় ১৭ জন। পুলিস জানিয়েছে আহত ১৪ জনের বয়স ৬-১৫ বছরের মধ্যে। এদের অনেকের আঘাতই গুরুতর।

অস্ত্রে লেখা মারাত্মক কথা

এদিকে, লরা লুমার নামে এক কনসারভেটিভ অ্যাক্টিভিস্ট একটি ছবি পোস্ট করে দাবি করেছেন রবিনের অস্ত্রে লেখা ছিল , 'ইসরায়েল ধ্বংস হবে', 'ভারতে পরমাণু হামলা করো', 'মাসাল্লাহ'-র মতো কিছু শব্দ। এনিয়েই এখন নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।  

ইহুদি বিদ্বেষ

যে রাইফেল থেকে রবিন গুলি চালিয়েছিল সেখানে লেখা ছিল, '৬০ লাখ যথেষ্ট নয়'। অর্থাত্ ৬০ লাখ ইহুদির মৃত্যু যথেষ্ট নয়। রবিনের কাছে ছিল স্মোক গ্রেনেড। সেখানে লেখা ছিল 'ইহুদি গ্যাস'। 

ভারত বিরোধী

লরা লুমার যে পোস্টটি করেছেন সেখানে তিনি লিখেছেন, 'মিনেসোটার বন্দুকধারীর বন্দুকে লেখা ছিল মাসাল্লাহ, ভারতে পরমাণু হামলা করো। পাশাপাশি লেখাছিল, ইসরায়েলের পতন হবেই। স্পষ্টতই বোঝা যায় সে ভারত ও ইহুদি বিরোধী প্রোপাগান্ডার শিকার।'  

