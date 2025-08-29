English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nusrat Jahan on Divorce: 'আমরা আমাদের জীবনে...', প্রাক্তনের প্রত্যাবর্তনে যশ-নুসরতের সংসারে সত্যিই ভাঙন?

Yash Dasgupta-Nusrat Jahan: সম্প্রতি যশ যে গণেশ পুজোর ছবি শেয়ার করেন, সেখানে দেখা যায়নি নুসরতকে। অন্যদিকে বন্ধু শ্রেয়া পাণ্ডের পুজোতে নুসরত ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেও দেখা মেলেনি যশের। জোর গুঞ্জন, ঘর ভাঙছে যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহানের। এবার নীরবতা ভাঙলেন অভিনেত্রী। 

| Aug 29, 2025, 02:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনেকদিন ধরেই জোর গুঞ্জন, ঘর ভাঙছে যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহানের। এই খবরেই উত্তাল গোটা সোশ্যাল মিডিয়া।   

সম্প্রতি যশ যে গণেশ পুজোর ছবি শেয়ার করেন, সেখানে দেখা যায়নি নুসরতকে। অন্যদিকে বন্ধু শ্রেয়া পাণ্ডের পুজোতে নুসরত ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেও দেখা মেলেনি যশের।   

সেই ছবি থেকেই ক্রমশঃ জোরালো হতে থাকে নুসরত ও যশের বিচ্ছেদের খবর। এরই মাঝে অন্য বার্তা দিলেন অভিনেত্রী।   

শোনা গিয়েছিল, যশের পুরনো ফ্ল্যাটে থাকছেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা। বড় ছেলের জন্যই নাকি এই সিদ্ধান্ত। এমনকী যশও নাকি তাঁদের সঙ্গে থাকেন।   

প্রাক্তনের প্রত্যাবর্তন ঘিরেই নাকি অশান্তি শুরু হয়েছে যশ ও নুসরতের জীবনে। যদিও এই ব্যাপারে মুখ খোলেননি দুজনের কেউই।   

বৃহস্পতিবার একটি ছবি পোস্ট করেন নুসরত। ক্য়াপশনে লেখেন, 'লোকে গল্প ছড়াক, আমরা আমাদের জীবন বাঁচি'।   

বোঝাই যাচ্ছে যশের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের খবরকেই কটাক্ষ করেছেন অভিনেত্রী। 

