Summer Vacation 2026 Amid Severe Heatwave: তীব্র তাপপ্রবাহ, অসহ্য দাবদাহে সরকারের বড় ঘোষণা: ২৭ এপ্রিল থেকে টানা ২ মাস গরমের ছুটি থাকবে সব স্কুলে

School Closed due to heatwave big updates: এপ্রিলের তপ্ত রোদে ওড়িশার জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বড় সিদ্ধান্ত নিল ওড়িশা সরকার।   

| Apr 24, 2026, 06:29 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ২০২৬ সালের তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে ওড়িশা সরকার স্কুলগুলোতে গরমের ছুটি এগিয়ে আনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

 

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই আগামী ২৭ এপ্রিল (সোমবার) থেকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হতে চলেছে।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি স্কুল ও শিক্ষা দপ্তরের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে এই ঘোষণা করেন। 

 ঝাড়সুগুদা এবং তালচেরে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।   

গত কয়েকদিন ধরে ওড়িশার প্রায় প্রতিটি জেলা তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে। মৌসম ভবন (IMD) জানিয়েছে, ভুবনেশ্বর-সহ রাজ্যের অন্তত ২৪টি শহরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির উপরে ।   

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী তিন দিন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, বরং কোনও কোনও এলাকায় তা আরও বাড়তে পারে।   

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজ্য সরকার মনে করেছে, এই চরম প্রতিকূল আবহাওয়ায় ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।  

 ২৭ এপ্রিল থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।  

নিয়মিত ক্লাস বন্ধ থাকলেও আগে থেকে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলো (Examinations) সূচি অনুযায়ী চলবে। এছাড়া জনগণনা (Census) সংক্রান্ত কাজ এবং অন্যান্য জরুরি দাপ্তরিক কাজও বজায় থাকবে।  

ছোট শিশুদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোও বন্ধের আওতায় আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছে প্রশাসন।  

ওড়িশার স্কুল ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নিত্যানন্দ গোন্দ জানান, সাধারণত রাজ্যে গরমের ছুটি শুরু হয় মে মাসের ৬ তারিখ থেকে এবং তা চলে ১৭ জুন পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানের ‘হিটওয়েভ’ বা তাপপ্রবাহ গত কয়েক বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। 

শিক্ষার্থীদের হিটস্ট্রোক বা ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচাতে তাই ১০ দিন আগেই এই ছুটি ঘোষণা করা হলো।   

এর আগে খুরদা জেলায় স্কুল চলাকালীন সময় সকাল ৬:৩০ থেকে ৯:৩০ পর্যন্ত কমিয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।  

সরকারের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবক মহল। তীব্র গরমে স্কুলবাসে বা রিকশায় যাতায়াত করা শিশুদের জন্য বিভীষিকাময় হয়ে উঠছিল। 

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই গরমে শিশুদের বাইরে বের হওয়া মানেই সানস্ট্রোকের ঝুঁকি। বিশেষ করে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত রোদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

মৌসম ভবন ইতোমধ্যেই বোলাঙ্গির, ঝাড়সুগুদা, সম্বলপুর, কেওনঝড় এবং খুরদা জেলায় ‘ইয়েলো ওয়ার্নিং’ জারি করেছে। শুষ্ক গরম বাতাস বা লু-এর প্রকোপ আরও কয়েকদিন বজায় থাকতে পারে।   

ওড়িশা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরও জেলা প্রশাসনগুলোকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছে।  

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর তাপপ্রবাহের তীব্রতা বাড়ছে। এপ্রিল মাসেই যেভাবে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রির দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাতে কেবল ওড়িশা নয়, পশ্চিমবঙ্গ-সহ প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকেও আগামী দিনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে পারে।   

Dev: তাপমাত্রা ৪০ ছুঁই ছুঁই, বাংলা জুড়ে টানা প্রচারের মাঝে আচমকাই অসুস্থ দেব: কী হল মেগাস্টার সাংসদের?

No Votesr&#039;s Slip?: ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট: স্লিপ না পেলেও চিন্তা নেই, ঘরে বসেই বের করুন &#039;ভোটের চাবিকাঠি&#039;

Actor Biplab Dasgupta Death: ফের দুঃসংবাদ টলিউডে: প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ও বাচিকশিল্পী বিপ্লব দাশগুপ্ত

INDIA&#039;S MASSIVE CRISIS BIG BREAKING: দেশের অর্ধেকের বেশি বাড়িতে আর চড়বে না হাঁড়ি, চরম সংকটে তৈরি মহাবিপর্যয়ে বন্ধ হবে একের পর এক দোকানপাট

