Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ?

Rahul Arunoday Banerjee Death: কাছে গেলেই টেনে নেওয়ার চেষ্টা, সুন্দর অথচ ভয়াল: রাহুলকে গিলে নেওয়া তালসারির বিচ কেন মরণফাঁদ?
Talsari Beach: কেন তালসারি বিচ বিপজ্জনক? পর্যটকদের বিচে ঘোরার অনুমতি থাকলেও সমুদ্রে নামার কোনও অনুমতি নেই। সমুদ্রে চোরাবালির স্রোতে পড়লে সেখান থেকে বেঁচে ফেরা অত্যন্ত কঠিন।
তালসারি সমুদ্র সৈকতে শুটিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টমর্টেমর প্রাথমিক রিপোর্ট চাঞ্চল্য ফেলেছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। অতিরিক্ত পরিমাণে বালি ফুসফুসে ঢুকে পড়ায় শ্বাসরোধ হয়ে যায়। ফলে ফুসফুস ফুলে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছু সময় জলের তলায় থাকার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান।
কেন তালসারি বিচ বিপজ্জনক
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তালসারি বিচ দীঘার মতো নিরাপদ নয়। সমুদ্র অত্যন্ত ভয়ানক। বিচের জলের তলায় যেখানে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ বালির উঁচু ঢিল তৈরি হয়। আবার তৈরি হয় মারাত্মক বিপদজনক গর্ত। তবে এগুলো স্থায়ী থাকে না, যখন তখন তৈরি হয় আবার ভোরেও যায়। এখানে মোহনা থাকায় জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সঙ্গে জলের স্তর ওঠানামা করে। ধনুকের মতো আকৃতির এই সৈকতে ক্রমাগত পলি জমা হয় এবং জোয়ারের সময় তা সরে যায়, ফলে হঠাৎ করেই চোরাবালির সৃষ্টি হয়।
প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তালসারিতে ভাটার সময় পর্যটকদের বিচে ঘোরার অনুমতি থাকলেও সমুদ্রে নামার কোনও অনুমতি নেই। কিন্তু অভিযোগ, শুটিংয়ের জন্য কোনওরকম প্রশাসনিক অনুমতি নেওয়া হয়নি। তালসারি কোস্টাল থানার পুলিসের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, আগে থেকে জানানো হলে অবশ্যই সতর্ক করা হত এবং সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হত।
আরও প্রশ্ন, ঘটনার পর কোস্টাল থানাকে না জানিয়েই আহত অবস্থায় রাহুলকে ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গের দীঘা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটলেও পুলিস পরে বিষয়টি জানতে পারে। স্থানীয়দের দাবি, অতীতেও এখানে একাধিক তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণেই বর্তমানে পর্যটকদের জলে নামতে দেওয়া হয় না।
