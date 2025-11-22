English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Avirup Sengupta: শিল্পই সেতু...কলকাতার অভিরূপের নৃত্যে মন্ত্রমুগ্ধ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট...

Odissi Dancer Avirup Segupta: কলকাতার ওডিশি নৃত্যশিল্পী অভিরূপ সেনগুপ্ত যুক্তরাজ্যের হাউস অফ লর্ডসে ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ব্রিজ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হলেন। ভারত-যুক্তরাজ্যের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য তাঁর কাজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেল।  

| Nov 22, 2025, 06:18 PM IST
1/8

যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে বাংলার গৌরব

কলকাতার ওডিশি নৃত্যশিল্পী অভিরূপ সেনগুপ্তা সম্মানিত হলেন হাউস অফ লর্ডসে।

2/8

ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ব্রিজ অ্যাওয়ার্ড

ভারত-যুক্তরাজ্যের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনে অবদানের জন্য অভিরূপ পেলেন এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।

3/8

পুরস্কার প্রদান করলেন লর্ড রজার ইভান্স

লর্ড ইভান্স ও এমপি লুই ফ্রেঞ্চ অভিরূপের কাজকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি দিলেন।

4/8

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাশে

শিল্পকলার মাধ্যমে শিশুদের সক্ষমতা ও অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে তার উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত।

5/8

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওডিশি নৃত্য

সামিটের শুরুতে অভিরূপ পারফর্ম করলেন ওডিশি, যা দারুণ প্রশংসা কুড়োল।

6/8

ছাত্রী অদিতির সঙ্গে মঞ্চে

তাঁর সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করলেন ছাত্রী অদিতি ত্রিপাঠী পট্টনায়ক, যা ছিল বিশেষ মুহূর্ত।

7/8

বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল ছাপ

অভিরূপের নৃত্য বিশ্বসংস্কৃতির অতিথিদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল।

8/8

'শিল্পই সেতুবন্ধন'-অভিরূপ

তিনি বলেন, এই সম্মান প্রমাণ করে শিল্প মানুষের মধ্যে নতুন সেতু গড়ে তোলে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ...

Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ...

Wing Commander Namansh Syal: শহিদ নামাংশের স্ত্রীও IAF পাইলট! ছেলেকে হারিয়ে কথা হারিয়েছে মায়ের, পারফরম্যান্সের ভিডিয়ো দেখতে বসেই বাবা পান ছেলের মৃত্যুসংবাদ... 8
Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...

Bengal Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! নূন্যতম শীতও হবে উধাও, কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ... 12
Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...

Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর...

Banks merger news: বিশেষজ্ঞদের কথাই বলছি! দেশে মাত্র চারটে ব্যাংক থাকবে, বাকি সব উঠে যাবে... বিরাট খবর... 11