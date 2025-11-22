Avirup Sengupta: শিল্পই সেতু...কলকাতার অভিরূপের নৃত্যে মন্ত্রমুগ্ধ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট...
Odissi Dancer Avirup Segupta: কলকাতার ওডিশি নৃত্যশিল্পী অভিরূপ সেনগুপ্ত যুক্তরাজ্যের হাউস অফ লর্ডসে ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ব্রিজ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হলেন। ভারত-যুক্তরাজ্যের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য তাঁর কাজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেল।
যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে বাংলার গৌরব
ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ব্রিজ অ্যাওয়ার্ড
পুরস্কার প্রদান করলেন লর্ড রজার ইভান্স
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের পাশে
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওডিশি নৃত্য
ছাত্রী অদিতির সঙ্গে মঞ্চে
'শিল্পই সেতুবন্ধন'-অভিরূপ
