Suvendu Adhikari Big Announcement: বিগ ব্রেকিং! ভাতা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর; বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 13, 2026, 03:57 PM|Updated: May 13, 2026, 03:57 PM
CM Suvendu Adhikari Big Announcement on Allowances: আগেই জানা গিয়েছিল, কেন্দ্রের সব প্রকল্পই চালু হবে এ রাজ্যে। চিকিৎসার জন্য এখানে চালু হবে আয়ুষ্মান ভারত। পাশাপাশি, চালু হবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারও।
প্রবীর চক্রবর্তী: মিলল বড় খবর! বিরাট সুখবরও। খবরটি ভাতা সংক্রান্ত! ভাতা নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কী বললেন? 

জানা গেল, বিধবা ভাতা বার্ধক্য ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা  বাড়ানো হচ্ছে। দ্বিগুণ হচ্ছে বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা। 

সন্দেহ নেই, খুবই বড় সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

এর পাশাপাশি দ্বিগুণ হচ্ছে প্রতিবন্ধী ভাতাও।

ভাতা বাড়ছে ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা।

প্রসঙ্গত, এর আগেই জানা গিয়েছিল, কেন্দ্রের সব প্রকল্পই চালু হবে এ রাজ্যে। চিকিৎসার জন্য এখানে চালু হবে আয়ুষ্মান ভারত। পাশাপাশি, লক্ষ্মীর ভান্ডারের পাল্টা অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হচ্ছে রাজ্যে। রাজ্যে তৃণমূল সরকারকে বিরাট মাইলেজ দিয়েছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই প্রকল্পের পাল্টা অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু করার কথা আগেই বলেছিল বিজেপি।

সরকারের নির্দেশ অন্নপূর্ণা ভান্ডারের কাজ শুরু করতে হবে ১ জুনের মধ্যে। আর এই প্রকল্পে রাজ্যের মহিলারা পাবেন লক্ষ্মীর ভান্ডারের দ্বিগুণ টাকা। ভোটের আগেই লক্ষ্মীর ভান্ডারে টাকা বাড়িয়েছিল মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় সরকার। সাধারণ গৃহবধূদের মাসে দেওয়া হচ্ছিল ১৫০০ টাকা। অন্য দিকে, তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের দেওয়া হচ্ছিল মাসে ১৭০০ টাকা। এবার অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আওতায় গৃহবধূরা পাবেন মাসে ৩০০০ টাকা।  

নির্বাচনের আগেই বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ক্ষমতায় এলেই সরকারি বাসে মহিলাদের টিকিট ফ্রি হবে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই সোমবার নবান্নে বসে শুভেন্দু অধিকারী তাঁর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সেই প্রতিশ্রুতিতেই দিলেন তাঁর অনুমোদনের সিলমোহর। এবার থেকে (১ জুন থেকে কার্যকর হবে) পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সরকারি বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মহিলাদের কোনও টিকিট লাগবে না।

