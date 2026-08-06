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Old Monk Ban হয়ে গেল! RUM ভক্তদের মাথায় বজ্রপাত, 'স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া' আজ শুধুই স্মৃতি?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 06, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:30 PM IST

Old Monk Ban: Old Monk Ban হয়ে গেল! এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই RUM ভক্তদের মাথায় বজ্রপাত! প্রিয় 'লাল জল' আজ শুধুই স্মৃতি হয়ে গেল? এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন সবটা

Whisky and Rum1/8

হুইস্কি ও রাম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ওরফে FSSAI  একাধিক জনপ্রিয় হুইস্কি ও রাম ব্র্যান্ডের বিক্রিতে ফতোয়া জারি করেছে। দিন চারেক আগে এই খবর দেখেই মদ্যপায়ীদের মাথায় বাজ পড়েছিল। আবার অনেকে এও ভেবেছিলেন যে, দেশ থেকে হুইস্কি ও রাম উঠেই গেল!

FSSAI Says2/8

এফএসএসএআই বলছে

'আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রামে আলাদা করে রাম ফ্লেভার বা হুইস্কিতে হুইস্কি ফ্লেভার যোগ করার কোনও নিয়মই নেই। পণ্যগুলিতে কৃত্রিম বা প্রকৃতি-সদৃশ ফ্লেভার ব্যবহারের কারণে সেগুলিকে নিম্নমানের হিসেবেই চিহ্নিত করা হচ্ছে।' এই কারণ দেখিয়েই ব্যান করা হয়েছে।

 

Artificial Flavour Added3/8

কৃত্তিম ফ্লেভারিং ব্যবহার

নিয়মবহির্ভূত কৃত্তিম ফ্লেভারিং ব্যবহারের অভিযোগে ডিয়াজিয়ো ইন্ডিয়ার ইউনাইটেড স্পিরিটস, ইনব্রিউ বেভারেজেস এবং মোহন রকি স্প্রিংওয়াটারের তৈরি কয়েকটি হুইস্কি ও রাম ব্র্যান্ডই আসামীর কাঠগড়ায়। যারা স্বাদ ও সুগন্ধ তৈরি করতে কৃত্রিম স্বাদ ব্যবহার করছে বলেই অভিযুক্ত।

 

Which Brands Are Banned?4/8

কী কী ব্র্যান্ড বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা?

১) Old Monk – The Legend, ২) Old Monk – Gold Reserve, ৩) Old Monk – XXX Matured Rum, ৪) McDowell’s No. 1 Rum, ৫) Bagpiper Deluxe Whisky, ৬) Old Cask Deluxe XXX Rum, ৭) Central Province Whisky, ৮) McDowell’s No. 1 Celebration Matured XXX Rum, ৯) Antiquity Blue Whisky ও ১০) Royal Challenge Whisky ব্যান করেছে FSSAI

Is Old Monk completely banned?5/8

ওল্ড মংক কি পুরোপুরি নিষিদ্ধ?

ওল্ড মঙ্কের নিষিদ্ধ ভ্যারিয়েন্টের তালিকায় রয়েছে  ১) Old Monk – The Legend, ২) Old Monk – Gold Reserve ও ৩) Old Monk – XXX Matured Rum। মহারাষ্ট্রে মোহন রকি স্প্রিংওয়াটার দ্বারা উৎপাদিত এই তিন ধরনের ওল্ড মঙ্কে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। যার মানে এই তিন ভ্যারিয়েন্টে বাদে বাকি ভ্যারিয়েন্ট বিক্রিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। 

 

What variants of Old Monk are available?6/8

ওল্ড মংকের কী কী ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়?

ওল্ড মংকের রয়েছে Old Monk XXX Rum, Old Monk Supreme XXX Rum, Old Monk Gold Reserve Rum, Old Monk The Legend, Old Monk White Rum, Old Monk Flavoured Rum (যেমন- Coffee Rum)। প্রধানত ৬টি জনপ্রিয় ভ্যারিয়েন্ট বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। 

Conditional Relief7/8

শর্তসাপেক্ষ ছাড়

FSSAI-এর ফতোয়ার পর কিছু প্রস্তুতকারক আবেদন করে তাদের কাছে থাকা বিদ্যমান পণ্যসামগ্রী বিক্রির সাময়িক অনুমতি পেয়েছে, তবে শর্ত ছিল যে, পণ্যের সামনের অংশে এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে স্পষ্ট লেবেল জুড়তে হবে।

 

What is the FSSAI doing?8/8

FSSAI কী করছে?

ভোক্তারা যাতে মদের বোতলের লেবেলে উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিল থাকা আসল পণ্য পান, তা নিশ্চিত করতে FSSAI কৃত্রিম বা অনৈতিক শর্টকাট পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।  

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