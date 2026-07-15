Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /পোলাও-বিরিয়ানির ঠাকুরদা! কী এই ‘পলান্ন’? আসল ‘ফাস্ট ফুড’ নিয়ে রাজ্যে প্রথমবার রন্ধন প্রতিযোগিতা

পোলাও-বিরিয়ানির ঠাকুরদা! কী এই ‘পলান্ন’? আসল ‘ফাস্ট ফুড’ নিয়ে রাজ্যে প্রথমবার রন্ধন প্রতিযোগিতা

Published: Jul 15, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:18 PM IST

Palanna Competition: বাঙালির পাতে বিরিয়ানি যতই রাজত্ব করুক না কেন, সনাতন ইতিহাসের পাতা ওল্টালে উঠে আসে এক অনবদ্য পদ— ‘পলান্ন’। বিরিয়ানি কিন্তু এ দেশের আদি খাবার নয়, বরং ভারতের আসল এবং যথার্থ ‘ফাস্ট ফুড’ হল এই পলান্ন। 

Palanna1/6

পলান্ন প্রতিযোগিতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতেই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রথমবার আয়োজিত হতে চলেছে এক জমকালো পলান্ন বানানোর প্রতিযোগিতা। ‘পলান্ন’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘পল’ যার অর্থ মাংস এবং ‘অন্ন’ বা ভাত থেকে। অর্থাৎ, ঘি, মশলা এবং মাংস দিয়ে তৈরি এক বিশেষ সুগন্ধি চালের পদ।

Palanna2/6

পলান্ন আসলে কী?

মহাভারত থেকে শুরু করে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও পলান্নর উল্লেখ মেলে। মুসলমান-রাজত্বের সময় থেকে পদটির নাম বদলে যায় পোলাওয়ে। আজকের যুগে আমরা যে ‘পোলাও’ খাই, তা মূলত এই পলান্নরই আধুনিক বিবর্তন।

Palanna3/6

কেন একে ভারতের যথার্থ ‘ফাস্ট ফুড’ বলা হয়?

প্রাচীন ভারতে যখন রাজা বা যোদ্ধারা শিকারে যেতেন কিংবা দূর যাত্রায় বের হতেন, তখন খুব দ্রুত পুষ্টিকর খাবার তৈরির জন্য এই পদ বেছে নেওয়া হত। চাল, ঘি আর মাংস একসঙ্গে একটি পাত্রে ফুটিয়ে খুব কম সময়ে এটি তৈরি হয়ে যেত।

Palanna4/6

রাজ্যে প্রথমবার অনন্য প্রতিযোগিতা!

বিরিয়ানি আর ফ্রাইড রাইসের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া এই সাবেকি পদকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই এই রাজ্যব্যাপী প্রতিযোগিতার আয়োজন। 

Palanna5/6

কোন কোন চাল দিয়ে পলান্ন ভালো হয়?

বাঁকতুলসী, চিনিশর্কর, বাসমতী, পেশোয়ারী, চামরমণি চাল দিয়ে পলান্ন ভাল হয়। না পাওয়া গেলে কাজ চালানো যেতে পারে খাড়াবেড়ে, মুচিরাম, চিনিশঙ্কর জাতীয় আতপ চালেও। 

Palanna6/6

নিরামিষ পলান্ন

শুধু আমিষ নয় নিরামিষ পলান্নও অত্যন্ত সুস্বাদু। নিরামিষের মধ্যে ছানার পলান্ন, সর মালাই পলান্ন, রাজভোগ পলান্নর নাম না করলেই নয়। এমনকী মিহিদানা, কুন্দনের পলান্ন শুনলে অবাক হলেও হতে পারেন।

TAGS:
Palanna Competition

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'সালোয়ার খোলার চেষ্টা কি ধর্ষণের চেষ্টা নয়?', যৌন হেনস্থা মামলায় অসংবেদনশীল আদালত!
sexual offence cases36 min ago
2
PM Kisan 24th Installment39 min ago
3
New Alipore Suruchi Sangha57 min ago
4
Digha Rath Yatr1 hr ago
5
New tender order1 hr ago