Zubeen Garg's 53rd Birthday: বাড়ির প্রাঙ্গণে, চিরঘুম থেকে জেগে উঠলেন গোল্ডি...আলো, গান ও কান্নায় ভেজা জুবিন-জন্মদিন

Zubeen Garg's 53rd Birthday: বাড়ির প্রাঙ্গণে, চিরঘুম থেকে জেগে উঠলেন গোল্ডি...আলো, গান ও কান্নায় ভেজা জুবিন-জন্মদিন
Assam National Pride Day: অসমের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের ৫৩তম জন্মদিনে পরিবার, ভক্ত ও রাজনৈতিক মহল মিলিয়ে রাজ্যজুড়ে পালিত হল আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি। মূর্তি উন্মোচন থেকে কেক কাটা, আকাশ-ফানুস ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-স্মৃতিতে ফের জীবন্ত হয়ে উঠলেন ‘ভয়েস অফ অসম’।
জুবিনদা-র ৫৩-তম জন্মদিন
‘ভয়েস অফ অসম’-এর স্মৃতিতে আজও ভিজে মন
‘শুভ জন্মদিন গোল্ডি’- স্ত্রীর আবেগঘন পোস্ট
প্রেম, পথচলা ও সঙ্গ - গরিমা-গোল্ডির অমূল্য মুহূর্তগুলি
ভক্তদের কেক কাটা ও ‘মায়াবিনী’ গাওয়া - জন্মদিনে কান্নায় ভেজা সকাল
বকুল গাছের পাশেই উন্মোচিত জুবিনের মূর্তি
সোনাপুর ও সরুসজাই - আলোর, গানের ও স্মৃতির উৎসব
৫০০ আকাশ-ফানুসে আলো হয়ে উঠলেন জুবিন
‘ন্যাশনাল প্রাইড ডে’ - জুবিনের নামে গর্বের দিন
হাজারো মানুষের ভিড়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য
জুবিন গর্গ - অসমের হার্টথ্রব
