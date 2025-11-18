English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Zubeen Garg's 53rd Birthday: বাড়ির প্রাঙ্গণে, চিরঘুম থেকে জেগে উঠলেন গোল্ডি...আলো, গান ও কান্নায় ভেজা জুবিন-জন্মদিন

Assam National Pride Day: অসমের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের ৫৩তম জন্মদিনে পরিবার, ভক্ত ও রাজনৈতিক মহল মিলিয়ে রাজ্যজুড়ে পালিত হল আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি। মূর্তি উন্মোচন থেকে কেক কাটা, আকাশ-ফানুস ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-স্মৃতিতে ফের জীবন্ত হয়ে উঠলেন ‘ভয়েস অফ অসম’।

| Nov 18, 2025, 01:41 PM IST
1/11

জুবিনদা-র ৫৩-তম জন্মদিন

আজ জুবিনদা-র ৫৩-তম জন্মদিন। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনায় তাঁর প্রয়াণের পরও অসম এবং উত্তর-পূর্বের মন আজও তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, মানবিকতার এক অমর প্রতীক - জুবিন গার্গ।

2/11

‘ভয়েস অফ অসম’-এর স্মৃতিতে আজও ভিজে মন

অসমের সংস্কৃতি, গানের ধারা ও মানুষের সঙ্গে জুবিনদা-র বন্ধন আজও অটুট। জন্মদিনে হাজারো মানুষ তাঁকে মনে করে আবেগে ভাসছেন।

3/11

‘শুভ জন্মদিন গোল্ডি’- স্ত্রীর আবেগঘন পোস্ট

জুবিন গর্গের স্ত্রী ও কস্টিউম ডিজাইনার গরিমা গর্গ তাঁর আগের জন্মদিনের একটি ছবি শেয়ার করেন - যেখানে তিনি নিজের হাতে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন জুবিনকে। 

4/11

প্রেম, পথচলা ও সঙ্গ - গরিমা-গোল্ডির অমূল্য মুহূর্তগুলি

সম্পর্কের প্রথম দিন থেকে জীবনের দীর্ঘ যাত্রা - ছবিগুলোয় ভেসে ওঠে দু’জনের গভীর সম্পর্ক, স্নেহ ও সহযাত্রার গল্প।

5/11

ভক্তদের কেক কাটা ও ‘মায়াবিনী’ গাওয়া - জন্মদিনে কান্নায় ভেজা সকাল

মঙ্গলবার ভোরে ভক্তরা পৌঁছে যান জুবিনদা-র দাহস্থলে। প্রিয় ‘মায়াবিনী’ গান গেয়ে ও কেক কেটে তাঁকে জানানো হয় জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

6/11

বকুল গাছের পাশেই উন্মোচিত জুবিনের মূর্তি

কাহিলিপাড়ায় জুবিনের বাড়ির প্রাঙ্গণে তাঁর প্রিয় বকুল গাছের পাশে উন্মোচিত হল একটি নতুন মূর্তি। উপস্থিত ছিলেন তাঁর বাবা, স্ত্রী, পরিবারসহ অসংখ্য অনুরাগী।

7/11

সোনাপুর ও সরুসজাই - আলোর, গানের ও স্মৃতির উৎসব

সোনাপুরে রক্তদান শিবির, নাম-প্রসঙ্গ, নাহরে গাছ রোপণ আর সন্ধ্যায় ৫,০০০ প্রদীপ প্রজ্বলন - দিনভর সাজানো হয়েছিল অগাধ শ্রদ্ধায়।

8/11

৫০০ আকাশ-ফানুসে আলো হয়ে উঠলেন জুবিন

রাতের আকাশে উড়ে গেল ৫০০টি আকাশ–ফানুস। ভেসে উঠল শুধু একটাই প্রার্থনা - আপনি থাকবেন চিরকাল, জুবিন দা।

9/11

‘ন্যাশনাল প্রাইড ডে’ - জুবিনের নামে গর্বের দিন

অসম গণ পরিষদ (AGP) সিদ্ধান্ত নেয় এই বছরের জাতীয় গর্ব দিবস-এর দিন রাজ্যজুড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে জুবিনদা-কে। সকালে রক্তদান শিবির দিয়ে শুরু, আর দিঘলী পুখুরি লাগোয়া লক্ষিধর বরা ক্ষেত্র থেকে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা।

10/11

হাজারো মানুষের ভিড়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য

সকাল থেকেই হাজারো মানুষ একত্রিত হয়ে গান, চোখের জল আর স্মৃতির মেলবন্ধনে তৈরি করল এক অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি তাদের জুবিনদা-র উদ্দেশে।

11/11

জুবিন গর্গ - অসমের হার্টথ্রব

অসমের আকাশে আজও ভাসে তাঁর সুর। তাঁর সুর থেমে গেছে, কিন্তু অনুভব এখনো বাজে।

