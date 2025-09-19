English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনেই সম্পদপ্রাপ্তির বিরল মহাযোগ! দুর্গার আশীর্বাদে পাবেন এই ভাগ্যবান রাশিরা...

Shardiya Navratri 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনে অত্যন্ত বিরল যোগ। নির্দিষ্ট রাশির জাতকরা দেবী দুর্গার কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদ পাবেন। খুলে যাবে ভাগ্যের চাকা।

| Sep 19, 2025, 12:36 PM IST
1/6

শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয় বছর পর, শারদীয়া নবরাত্রি নয় দিনের পরিবর্তে দশ দিন ধরে চলবে। নবরাত্রি শুরু হচ্ছে ২২ সেপ্টেম্বর।

2/6

শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫

শারদীয় নবরাত্রির প্রথম দিনই শুক্ল যোগ। বুধ ও সূর্যের যুগলবন্দিতে বুধাদিত্য যোগ। তিন গ্রহের মিলনে ত্রিগ্রহী যোগ এবং মঙ্গল-শুক্রের যুগে ধনশক্তি রাজযোগ সৃষ্টি হবে।

3/6

শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫

নবরাত্রির শুরু গজকেশরী রাজযোগ দিয়ে, কারণ বৃহস্পতি এবং চন্দ্র একে অপরের কেন্দ্রে থাকবে। অতএব, এই যোগগুলিতে দেবী দুর্গার আগমন এই এই রাশিচক্রের জন্য অত্যন্ত শুভ হবে।  

4/6

তুলা রাশি

শারদীয়া নবরাত্রির প্রথম দিনে শুভ যোগের শক্তিশালী প্রভাব পড়বে তুলা রাশির জাতকদের জীবনে। অসমাপ্ত কাজগুল সম্পূর্ণ হবে। কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। মা দুর্গার কৃপায় অর্থ লাভের সুযোগ থাকবে। পরিবারে নতুন দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে পারবেন।

5/6

মকর রাশি

মকর রাশির জাতকরা ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। অর্থ নিয়ে চলা সমস্যা সমাধান হবে। শিগগিরই কোনও সুখবর শুনতে পারেন। জীবনে আসা নতুন পরিবর্তন আপনাকে আর্থিক ও মানসিকভাবে স্বস্তি ও সুখের মুহূর্ত এনে দেবে।

6/6

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতকদের জন্য নবরাত্রির এই সময়টি বিশেষভাবে লাভজনক হবে। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে, যার ফলে কর্মজীবনে অগ্রগতি হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। শুধু তাই নয়, পারিবারিক জীবনেও সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে।                                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

