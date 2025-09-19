Durga Puja 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনেই সম্পদপ্রাপ্তির বিরল মহাযোগ! দুর্গার আশীর্বাদে পাবেন এই ভাগ্যবান রাশিরা...
Shardiya Navratri 2025: নবরাত্রির প্রথম দিনে অত্যন্ত বিরল যোগ। নির্দিষ্ট রাশির জাতকরা দেবী দুর্গার কাছ থেকে বিশেষ আশীর্বাদ পাবেন। খুলে যাবে ভাগ্যের চাকা।
1/6
শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫
2/6
শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫
photos
TRENDING NOW
3/6
শারদীয়া নবরাত্রি ২০২৫
4/6
তুলা রাশি
5/6
মকর রাশি
6/6
ধনু রাশি
ধনু রাশির জাতকদের জন্য নবরাত্রির এই সময়টি বিশেষভাবে লাভজনক হবে। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে, যার ফলে কর্মজীবনে অগ্রগতি হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে। শুধু তাই নয়, পারিবারিক জীবনেও সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos